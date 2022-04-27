«Ростех» представит новую модель защищенного смартфона AYYA в 2022 году

В 2022 г. «Ростех» выпустит новую модель смартфона AYYA с системой защиты от несанкционированного доступа к данным владельца. Информационная безопасность обеспечивается за счет аппаратного отключения камеры и микрофона. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Новый трастфон будет обладать современными пользовательскими характеристиками, при этом стоимость устройства будет заметно ниже текущей.

При активированной системе защиты пользователь сможет полноценно использовать трастфон – оставаться в сети интернет, общаться в мессенджерах, использовать необходимые приложения. Как и предшественник, смартфон будет работать под управлением двух операционных систем – ОС Android или отечественной ОС «Аврора». Отечественная операционная система включена в Единый реестр российского ПО, сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России.

В настоящее время идут продажи первой модели трастфона – AYYA T1. Пилотная партия из нескольких тысяч устройств продана почти в полном объёме, объем предзаказов на следующую партию составляет 90%, еще одна партия находится в производстве. Совокупный тираж этой модели на сегодня составляет 14 тыс. устройств – большая часть из них уже продана либо имеет потенциального заказчика.

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Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «Автоваз», «Камаз», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Калашников» и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.