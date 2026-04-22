Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростех Росэлектроника Автоматика Концерн НИИ Масштаб СмартЭкоСистема Ayya T1 трастфон
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 24, упоминаний - 57
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Владислав 27 5
|Лысенко Александр 11 3
|Рустамов Рустам 548 2
|Степанов Владимир 91 2
|Писарев Михаил 29 2
|Свиридов Сергей 1 1
|Суховей Денис 11 1
|Шельцин Арсений 1 1
|Ревин Константин 4 1
|Манкевич Виталий 11 1
|Тиняев Роман 9 1
|Головченко Алексей 20 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|Калинин Алексей 77 1
|Иванов Борис 64 1
|Хинштейн Александр 148 1
|Зыков Владимир 13 1
|Калайда Игорь 13 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Бойко Алексей 138 1
|Маргарян Армен 6 1
|Шперлинг Андрей 9 1
|Лакеев Вадим 3 1
|Яковлев Валерий 2 1
|Яковев Александр 1 1
|Пушкина Инна 1 1
|Ивановский Виктор 13 1
|Шестаков Владимир 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.