Начались продажи российского «смартфона для параноиков», разработанного под отечественный процессор. Цена

В России стартовали продажи отечественного Android-смартфона AYYA T1. Он построен на процессоре MediaTek, хотя должен был работать на отечественном «Скифе», и стоит 19 тыс. руб., а его главная отличительная характеристика – отдельная аппаратная кнопка выключения камер и микрофона во избежание слежки.

Российский «трастфон»

Группа «М.видео-Эльдорадо» сообщила CNews о начале продаж российского смартфона AYYA T1. Главная особенность мобильника заключается в возможности аппаратного отключения камер и микрофона при помощи кнопки на боковой грани.

AYYA T1 разрабатывался российской компанией «Смартэкосистема», дочерней структурой НИИ «Масштаб», входящего в госкорпорацию Ростех. CNews писал, что смартфон первоначально разрабатывался под российский ARM-процессор «Скиф», разработанный зеленоградским научно-производственным центром «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис»). Однако в розницу поступила версия на чипе разработки тайваньской компании MediaTek.

На вопрос CNews о том, почему выбор сделан именно в пользу MediaTek, а не Unisoc или, к примеру, Qualcomm, представители «Смартэкосистемы» ответили: «На данный момент Mediatek является одним из крупнейших поставщиков процессоров для мобильных устройств в мире. Процессоры данного вендора обладают сбалансированным сочетанием технических характеристик и стоимости, а широкая продуктовая линейка позволяет выбрать оптимальное решение».

Смартфон нацелен в первую очередь на бизнес-сегмент рынка. В то же время приобрести его могут и обычные потребители.

В AYYA T1 применено много современных решений - камера в экране, USB-C для зарядки и т.п.

В сети «М.видео-Эльдорадо» смартфон доступен в черном и зеленом цветах корпуса, тогда как на момент анонса в сентябре 2021 г. он предлагался еще и в синем оттенке. На вопрос CNews об объеме партии смартфонов представители «М.видео-Эльдорадо» отвечать отказались. В «Смартэкосистеме» сообщили CNews, что в будущем цветовая гамма может быть расширена.

Также они, как и разработчики, не уточнили, чем продиктована стоимость AYYA T1. Смартфон оценен в 19 тыс. руб. При этом в плане ряда аппаратных возможностей он заметно отстает от своих «одноклассников». «Устройство обладает всеми необходимыми мультимедиа- и коммуникационными возможностями, при этом предлагает дополнительное решение, не представленное в российском ритейле, возможность физического отключения камер и микрофона. Кроме того, будущие пользователи устройств AYYA смогут воспользоваться дополнительными сервисными возможностями», – ответили представители «Смартэкосистемы» на вопрос CNews об обосновании выбора цены.

Неимпортозамещенное «железо»

«Смартэкосистемы» построила AYYA T1 на базе процессора MediaTek Helio P70. CPU был анонсирован еще в октябре 2018 г. Он изготавливается по 12-нанометровой топологии и располагает восемью ядрами в двух кластерах.

Первый комплект ядер – это четыре высокопроизводительных Cortex A73 с частотой 2,1 ГГц. Другие четыре ядра – это энергоэффективные Cortex A53 на 2 ГГц. В GeekBench 5 результат тестирования процессора составляет 295 и 1386 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно.

Полный спектр оттенков корпуса российского смартфона

Как рассказывал CNews гендиректор «Смартэкосистемы» Владислав Иванов, заказ «Скифов» под первую партию смартфонов на них будет сформирован для «Элвиса» примерно к весне 2022 г. Полная адаптация уже существующего смартфона на Helio P70 под «Скиф» на тот момент еще завершена не будет и продолжится. Точные же сроки появления телефонов на чипах «Элвиса» Лысенко пока назвать не готов. Они будут во многом зависеть от того, как быстро НПЦ сможет получить заказанные им процессоры от контрактной зарубежной фабрики.

«Железная» составляющая смартфона предусматривает лишь одну комплектацию с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. Камер в смартфоне три – основная на 12+5 Мп и фронтальная на 13 Мп.

Последняя расположена непосредственно в экране в виде выреза в верхнем левом его углу. Сам по себе экран имеет разрешение HD+ или 1600х720 точек при диагонали 6,53 дюйма и частоте обновления 60 Гц.

AYYA T1 укомплектован батареей на 4000 мАч с зарядкой по USB-C. В телефоне нет поддержки сетей пятого поколения (5G), но есть два слота под SIM-карты и разъем под накопитель microSD до 128 ГБ.

Список характеристик отечественного AYYA T1 включает отдельный вход под проводные наушники и чип NFC для бесконтактной оплаты. Также в наличии сканер отпечатков пальцев (на задней панели). В комплект поставки, помимо кабеля зарядки и блока питания, входят гарнитура, чехол и защитное стекло на дисплей.

Российский смартфон на американской ОС

Вся электроника отечественного смартфона AYYA T1 управляется операционной системой Google Android 11. В итоге из российского в смартфоне в плане ПО есть лишь набор обязательных к предустановке приложений. Как сообщал CNews, власти чуть ли не каждый месяц пополняют их список, и в настоящее время их количество перевалило за 30.

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В перспективе «Смартэкосистемы» планирует перевести AYYA T1 на российскую ОС «Аврора», созданную на основе Sailfish OS компании Jolla, основанной выходцами из Nokia.

Сроки перехода на «Аврору» разработчики не устанавливают. Также существует вероятность отказа от Android в пользу KasperskyOS – мобильной программной платформы «Лаборатории Касперского».

Стоимость разработки

Точные размеры вложений в разработку российского смартфона на 28 октября 2021 г. известны не были. Как сообщал CNews, в свободном доступе есть следы формальной закупки НИИ «Масштаб» от 31 января 2020 г. на выполнение составной части опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию «мобильной аппаратно-программной платформы смартфона на базе отечественной схемотехники» (шифр «Трастфон-СЭС-Т1»). Формальность процедуры обусловлена ее способом: закупка у единственного возможного поставщика, которым стала «Смартэкосистема», «дочка» НИИ «Масштаб».

На официальном сайте госзакупок информации об этом нет. На коммерческих ресурсах, касающихся закупок, документация по данной процедуре либо уже переправлена в архив, либо представлена пустыми файлами.

Вероятно, это связано с тем что «Масштаб» воспользовался правом стратегически важных для России предприятий не выкладывать подробности о своих закупках в публичный доступ, во избежание западных санкций.

Так или иначе, цена составной части ОКР на создание трастфона была выставлена в закупке на уровне 45 млн руб. То есть логично предположить, что общий бюджет разработки доверенного телефона на «Скифе» составит несколько большую сумму.

Что предлагают конкуренты

Пока неясно, что AYYA T1 может предложить российским покупателям, помимо функции аппаратного отключения камер и микрофона, чтобы они сделали свой выбор именно в его пользу. Для сравнения, в октябре 2021 г. компания Xiaomi привезла в Россию смартфон Redmi 10, оцененный в 17 тыс. руб. (память 4+64 ГБ) или 19 тыс. руб. (4+128 ГБ).

Xiaomi Redmi 10

В топовой комплектации цена Redmi 10 полностью совпадает со стоимостью AYYA T1. При этом в китайском смартфоне установлены экран Full HD+ с частотой обновления 60 Гц и батарея на 5000 мАч. В нем есть основная фотокамера 50+8+2+2 Мп и сканер отпечатков пальцев в кнопке включения.

За те же 19 тыс. руб. корейская компания Samsung предлагает россиянам смартфон Galaxy M22. В активе моноблока есть экран SuperAMOLED на 6,4 дюйма формата HD+, основная камера 48+8+2+2 Мп, селфи-модуль на 13 Мп, NFC для оплаты товаров и услуг.

Samsung Galaxy M22

Также имеются модули памяти 4+128 ГБ. Емкость аккумулятора смартфона составляет 5000 мАч.