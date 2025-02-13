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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иванов Владислав



13.02.2025 Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля 1
15.11.2024 После кибератаки и сбоя длиной в месяц Верховный суд России обзаведется спецотделом по ИБ 1
07.10.2024 Как оценить эффективность инвестиций в ИБ 1
19.09.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
29.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
19.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
08.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
05.03.2024 Софт «Ростеха» «бесшовно» заменит импортные ИТ-решения 1
18.08.2023 «Росэлектроника» представила межсетевой экран с функциями обнаружения вторжений 1
20.04.2023 «Сёрчинформ» и НИИ «Масштаб» завершили интеграцию облачной платформы с DLP- и DCAP-системой 1
02.12.2022 NashStore будет предустанавливаться на отечественные трастфоны AYYA 1
17.03.2022 Вышел в свет «смартфон для параноиков» на российской ОС «Аврора» 1
17.03.2022 «Ростех» представил трастфон AYYA T1 на ОС «Аврора» 1
28.10.2021 Начались продажи российского «смартфона для параноиков», разработанного под отечественный процессор. Цена 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 2
20.04.2007 «Сигма» автоматизировала управление складом 2
24.12.2003 В Москве построили самый высокий жилой дом в Европе 1
24.12.2003 В Москве построили самый высокий жилой дом в Европе 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Иванов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 7
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1200 6
Ростех - Автоматика Концерн 1641 5
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 5
Hoff Tech - Хофф Тех 41 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1163 3
IEK Group - ИЭК Холдинг 17 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4905 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 2
MediaTek - Ralink 528 2
Jolla - Sailfish Holding 82 2
ICL ГК 383 2
БайтЭрг 58 2
Ростелеком 9737 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 81 2
Samsung Electronics 10281 1
Qualcomm Technologies 1827 1
Xiaomi 1747 1
8259 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 166 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
Сигма ГК 5 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 846 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1912 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 412 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Системы документооборота 498 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Telegram Group 2014 1
Yandex - Яндекс 7400 1
Huawei 3946 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 234 1
Manzana Group - Манзана 24 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 63 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 5
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1351 4
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
Simple Group - Симпл 10 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2376 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
Вотрон 20 1
Почта России ПАО 2118 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 52 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 46 1
Газпром нефть 621 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
GFG - Lamoda - Купишуз 165 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 856 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 1
Газпром ПАО 1345 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4143 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2864 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3147 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 247 1
Федеральное казначейство России 1782 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24237 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25472 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2221 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7428 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20854 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24543 5
Микрофон - Microphone 2512 5
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1082 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12796 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2193 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2965 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6709 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1649 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8241 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6049 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4790 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7036 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3840 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4498 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8049 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9315 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12570 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2353 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13960 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6127 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6817 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3486 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1915 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1015 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13840 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 2
Google Android 14044 5
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 22 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 4
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 153 3
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 3
Kaspersky OS 125 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 366 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3236 2
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 152 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 2
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4493 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1795 1
Samsung Galaxy M - Серия смартфонов 38 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1064 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 233 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 77 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 436 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2283 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 1
Linux OS 10002 1
Microsoft Windows 15711 1
Цифровые платформы АНО - NashStore 26 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 942 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 267 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Zenator - серия маршрутизаторов и межсетевых экранов 6 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 669 1
Технос-К - Сакура PRO 19 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 703 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 28 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 94 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 1
Docker - Платформа распределённых приложений 337 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 42 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 607 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 117 1
Томилов Алексей 12 5
Назаров Кирилл 5 5
Старостин Георгий 23 5
Галаган Станислав 4 4
Костров Дмитрий 31 4
Клявин Владимир 48 3
Руденко Георгий 4 3
Лысенко Александр 8 2
Грязнов Валерий 2 2
Шлегель Андрей 5 2
Нуйкин Андрей 47 2
Яковлев Валерий 2 1
Яковев Александр 1 1
Пушкина Инна 1 1
Писарев Михаил 26 1
Парфентьев Алексей 131 1
Шельцин Арсений 1 1
Крутько Иван 21 1
Чупрынин Дмитрий 1 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Кудашев Михаил 26 1
Чеботарева Алина 1 1
Веселов Никита 2 1
Будник Иван 19 1
Гоц Станислав 4 1
Бессарабенко Александр 13 1
Панченко Иван 141 1
Ежов Василий 42 1
Винокуров Евгений 10 1
Врацкий Андрей 135 1
Кабаков Ярослав 59 1
Иодковский Станислав 82 1
Горячев Роман 1 1
Глазков Александр 138 1
Мельникова Алиса 91 1
Шпак Василий 224 1
Иванов Михаил 100 1
Шрамко Владислав 2 1
Фогельсон Виктор 14 1
Гернер Арина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 4
Китай - Тайвань 3995 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 2
Земля - планета Солнечной системы 10393 2
Европа 21798 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 842 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1572 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1737 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 1
Южная Корея - Республика 6659 1
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 66 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 718 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51299 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4842 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29222 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1227 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5673 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1886 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6142 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 180 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3177 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5400 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4375 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2421 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6159 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13598 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 599 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1082 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 229 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3431 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 951 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 636 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2832 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 1
Fashion industry - Индустрия моды 240 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6184 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 223 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 904 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3122 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 1
NEWSru.com 229 2
Ведомости 1017 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 230 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 45 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2014 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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