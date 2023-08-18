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«Росэлектроника» представила межсетевой экран с функциями обнаружения вторжений

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил межсетевой экран Zenator SE с функциями обнаружения вторжений. Решение обеспечивает коммутацию, маршрутизацию и фильтрацию трафика, в том числе ограниченного доступа, для создания доверенных сегментов сетей с использованием современных технологий пакетной обработки данных. Изделие уже прошло испытания и представляется широкой публике впервые.

Межсетевой экран Zenator SE имеет модульную архитектуру, поддерживает различные виды интерфейсов и может обеспечить подключение до 24 оконечных устройств на скорости передачи данных от 1 до 40 ГБ/сек. Устройство обеспечивает высокий уровень сетевой безопасности благодаря системе обнаружения и предотвращения вторжений.

Zenator SE поддерживает современные версии сетевых протоколов, обладает средствами организации виртуальных частных сетей (VPN), контроля сессий, трансляции адресов NAT/PAT, функциями организации территориально-распределенных сетей, а также управления качеством сервисов (QoS).

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Техника

В составе «Росэлектроники» проект реализует НИИ «Масштаб».

«Межсетевой экран Zenator SE – полностью отечественная разработка. Это дает возможность использовать его в проектах с повышенными требованиями к безопасности, которые выдвигаются ведомственными структурами, имеющими дело с конфиденциальной информацией. Кроме того, защитой данных сейчас обеспокоено и бизнес сообщество, заинтересованное в создании отказоустойчивой доверенной ИТ-инфраструктуры. Во время испытаний Zenator SE подтвердил все заявленные технические характеристики, в том числе высокую производительность – до 5,3 млн пакетов в секунду», – сказал генеральный директор НИИ «Масштаб» Владислав Иванов.

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