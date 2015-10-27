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NAT Network Address Translation преобразование сетевых IP-адресов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.10.2015 «Энтайп» с оборудованием «РДП.РУ» одержал победу в конкурсе на поставку CG-NAT для сети «Ростелекома»

Компания «Энтайп» с оборудованием российского производителя «РДП.РУ» одержала победу в крупном конкурсе на поставку и интеграцию комплексов CG-NAT для мультисервисной сети IP/MPLS «Ростелекома» в 87 субъектах РФ. Заявка «Энтайп» заняла первое место. Оборудование CG-NAT (Carrier-Grade NAT) позволяет разделять использовани
19.04.2011 Телеканал Nat Geo Wild расширяет границы вещания в России

FIC), мультимедийная компания, являющаяся частью News Corporation, специализирующаяся на распространении каналов платного телевидения и цифровых сервисов по всему миру, объявила о переводе телеканала Nat Geo Wild на спутник Express MD1 80.0°E, что позволит увеличить проникновение канала на территории России. С нового спутника Nat Geo Wild станет доступным для зрителей Сибири и Дальне
18.05.2010 NAT: строим сети нового поколения

Технология NAT (Network Address Translation), одобренная группой IETF, которая обеспечивает контроль за техно
05.02.2007 Lan2net NAT Firewall обновлена до версии 1.9

Компания Lan2net объявила об обновлении версии межсетевого экрана Lan2net NAT Firewall — программы для обеспечения безопасности локальной сети и контроля трафика пользователей. Программа работает под управлением ОС Windows. В новой версии появился модуль контроля дос
25.05.2006 Naumen выпустила бету Agile Tools

Компания Naumen объявляет о выпуске бета-релиза информационной системы с открытым кодом Naumen Agile Tools (NAT), предназначенной для управления производством программного обеспечения. Проект создания NAT выполняется в рамках федеральной целевой научно-технической программы (ФЦНТП), госзаказчи

Публикаций - 207, упоминаний - 233

NAT и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 21
Microsoft Corporation 25775 15
Broadcom - VMware 2610 14
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 13
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 11
D-Link - Д-Линк Трейд 395 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Dell EMC 5180 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Oracle Corporation 7074 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Netgear 253 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 68 6
Ростелеком 10948 6
Huawei 4676 6
Intel Corporation 12811 6
HP Inc. 5883 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Ланит - Comptek - Комптек 215 6
Google LLC 12688 6
TRENDnet 88 5
Samsung Electronics 11064 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Fortinet 452 5
Citrix Systems 868 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 5
Eltex - Предприятие Элтекс 273 5
Код Безопасности 812 5
OpenText - Micro Focus - Novell 880 5
Palo Alto Networks 209 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 4
WatchGuard Technologies 76 4
Apple Inc 13154 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Check Point Software Technologies 829 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Восток-Запад - EWS Holding 47 2
МК Рустек 3 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Некстер ИК 33 1
Дайвтехносервис 4 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
101Hotels.com 456 1
PayPro Global 15 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
Алеф Меховая компания 7 1
Транснефть - Транснефтепродукт 10 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Adidas - Адидас 170 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Hyundai Motor Company 436 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Снежная Королева - СК Трейд 62 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Верный - торговая сеть 326 1
Fashion Retail Group - FR Group - Фэшн Ритейл Груп - Fashion Retail Kazakhstan - Фэшн Ритейл Казахстан 5 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 86
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 78
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 77
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 76
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 73
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 63
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 59
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 49
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 46
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 43
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 38
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 37
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 36
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 34
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 33
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 31
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 28
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 25
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 25
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 24
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 24
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 24
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 24
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 24
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 23
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 379 23
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 23
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 22
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 22
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 21
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 21
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 21
Microsoft Windows 16882 18
Linux OS 11533 17
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 12
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
Apple iOS 8583 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
Microsoft Windows 2000 8678 9
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
Google Android 15243 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 7
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 7
Broadcom - VMware vSphere 614 6
ZyXEL Keenetic 50 5
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 57 5
UserGate Proxy & Firewall ПАК 33 5
Zyxel ZyWALL ATP - Zyxel ZyWALL UTM - Zyxel ZyWALL VPN Series - межсетевой экран 33 5
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 4
TRENDnet TE - TRENDnet TEW - TRENDnet TEG - TRENDnet TPE - серия маршрутизаторов, коммутаторов 31 4
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 114 4
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 102 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 4
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 4
Microsoft Windows Server 2008 483 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 4
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 4
Broadcom BCM chip 65 3
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 3
UserGate MC - UserGate Management Center 27 3
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 3
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Firebox - серия межсетевых экранов 7 3
InfoTeCS - ViPNet Office 3 3
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 11 3
Zyxel Vantage CNM 6 3
Солонин Виталий 90 4
Прямов Кирилл 21 4
Терещенко Артем 48 4
Мызовский Герман 11 3
Джаганян Александр 6 3
Масленников Игорь 36 2
Борушевский Денис 37 2
Лебедев Дмитрий 29 2
Халяпин Сергей 96 2
Санадзе Георгий 18 2
Tilley Phil - Тилли Фил 1 1
Спиридонов Александр 49 1
Агеев Максим 33 1
Плотко Сергей 12 1
Шалимов Александр 9 1
Гальперин Александр 6 1
Немошкалов Александр 11 1
Самойленко Максим 67 1
Прозоровский Василий 40 1
Валяева Елизавета 72 1
Зенкин Денис 263 1
Богатов Антон 79 1
Городецкий Ярослав 14 1
Franz Ted - Франц Тед 1 1
Капцов Сергей 12 1
Федотов Николай 32 1
Никулин Сергей 25 1
Корсаков Анатолий 18 1
Иванов Владислав 27 1
Душа Игорь 23 1
Ильин Николай 25 1
Рокотян Алексей 8 1
Комягин Сергей 22 1
Муромец Юлия 28 1
Федорушкин Илья 15 1
Гребенюк Алексей 11 1
Якушев Сергей 20 1
Баранов Григорий 9 1
Давидович Андрей 10 1
Марченко Сергей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 98
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
Европа 24964 6
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Япония 13807 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Индия - Bharat 5869 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Канада 5081 2
Ближний Восток 3154 2
Китай - Тайвань 4245 2
Украина 7928 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Греция - Греческая Республика 1017 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
США - Оклахома 89 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 70 1
Франция - Марсель 56 1
Россия - УФО - Челябинская область - Трехгорный 23 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Пыть-Ях 37 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Армения - Республика 2449 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Швеция - Королевство 3782 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 15
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