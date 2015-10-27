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NAT Network Address Translation преобразование сетевых IP-адресов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|27.10.2015
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«Энтайп» с оборудованием «РДП.РУ» одержал победу в конкурсе на поставку CG-NAT для сети «Ростелекома»
Компания «Энтайп» с оборудованием российского производителя «РДП.РУ» одержала победу в крупном конкурсе на поставку и интеграцию комплексов CG-NAT для мультисервисной сети IP/MPLS «Ростелекома» в 87 субъектах РФ. Заявка «Энтайп» заняла первое место. Оборудование CG-NAT (Carrier-Grade NAT) позволяет разделять использовани
|19.04.2011
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Телеканал Nat Geo Wild расширяет границы вещания в России
FIC), мультимедийная компания, являющаяся частью News Corporation, специализирующаяся на распространении каналов платного телевидения и цифровых сервисов по всему миру, объявила о переводе телеканала Nat Geo Wild на спутник Express MD1 80.0°E, что позволит увеличить проникновение канала на территории России. С нового спутника Nat Geo Wild станет доступным для зрителей Сибири и Дальне
|18.05.2010
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NAT: строим сети нового поколения
Технология NAT (Network Address Translation), одобренная группой IETF, которая обеспечивает контроль за техно
|05.02.2007
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Lan2net NAT Firewall обновлена до версии 1.9
Компания Lan2net объявила об обновлении версии межсетевого экрана Lan2net NAT Firewall — программы для обеспечения безопасности локальной сети и контроля трафика пользователей. Программа работает под управлением ОС Windows. В новой версии появился модуль контроля дос
|25.05.2006
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Naumen выпустила бету Agile Tools
Компания Naumen объявляет о выпуске бета-релиза информационной системы с открытым кодом Naumen Agile Tools (NAT), предназначенной для управления производством программного обеспечения. Проект создания NAT выполняется в рамках федеральной целевой научно-технической программы (ФЦНТП), госзаказчи
NAT и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Виталий 90 4
|Прямов Кирилл 21 4
|Терещенко Артем 48 4
|Мызовский Герман 11 3
|Джаганян Александр 6 3
|Масленников Игорь 36 2
|Борушевский Денис 37 2
|Лебедев Дмитрий 29 2
|Халяпин Сергей 96 2
|Санадзе Георгий 18 2
|Tilley Phil - Тилли Фил 1 1
|Спиридонов Александр 49 1
|Агеев Максим 33 1
|Плотко Сергей 12 1
|Шалимов Александр 9 1
|Гальперин Александр 6 1
|Немошкалов Александр 11 1
|Самойленко Максим 67 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Зенкин Денис 263 1
|Богатов Антон 79 1
|Городецкий Ярослав 14 1
|Franz Ted - Франц Тед 1 1
|Капцов Сергей 12 1
|Федотов Николай 32 1
|Никулин Сергей 25 1
|Корсаков Анатолий 18 1
|Иванов Владислав 27 1
|Душа Игорь 23 1
|Ильин Николай 25 1
|Рокотян Алексей 8 1
|Комягин Сергей 22 1
|Муромец Юлия 28 1
|Федорушкин Илья 15 1
|Гребенюк Алексей 11 1
|Якушев Сергей 20 1
|Баранов Григорий 9 1
|Давидович Андрей 10 1
|Марченко Сергей 8 1
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