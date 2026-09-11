Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Агеев Максим
СОБЫТИЯ
Публикаций - 34, упоминаний - 34
Агеев Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1528 1
|Уткин Евгений 53 4
|Ясинский Владимир 18 3
|Луценко Александр 10 2
|Карпов Геннадий 6 2
|Асланян Сергей 104 2
|Красников Геннадий 73 2
|Поздняков Владимир 8 1
|Егоров Алексей 12 1
|Бойко Александр 24 1
|Красовский Александр 29 1
|Федченко Александр 5 1
|Александронец Тимофей 1 1
|Иваненко Ярослав 1 1
|Жданович Павел 7 1
|Павловский Павел 20 1
|Щербаков Олег 12 1
|Хачатуров Константин 9 1
|Урезченко Сергей 6 1
|Максименко Евгений 6 1
|Хулак Игорь 5 1
|Безгубенко Андрей 3 1
|Кучеренко Андрей 1 1
|Блескун Сергей 1 1
|Гончарук Кирилл 1 1
|Шиндак Юрий 1 1
|Медведский Евгений 1 1
|Квиткин Михаил 1 1
|Пироженко Артем 1 1
|Таранец Татьяна 1 1
|Закотий Татьяна 1 1
|Манос Александр 6 1
|Машаро Елена 1 1
|Романчук Антон 2 1
|Титаренко Ирина 2 1
|Чмиль Леся 1 1
|Миньковский Михаил 25 1
|Бондаренко Александр 40 1
|Гончарук Александр 92 1
|Козлов Михаил 183 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11580 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.