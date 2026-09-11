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Агеев Максим

СОБЫТИЯ


11.09.2026 Российские войска поразили пункты управления и дата-центры Украины 1
07.08.2024 44% российских интернет-магазинов используют BNPL-сервисы 1
17.05.2017 De Novo внедрила СУИБ и подтвердила соответствие требованиям ISO 27001 1
19.04.2017 Helsi.me защитил персональные данные пациентов с помощью облаков De Novo 1
16.03.2017 Медицинский информационный онлайн-сервис Health24 хранит данные в G-Cloud от De Novo 1
17.08.2016 De Novo запускает G-Cloud — защищенное «облако» для госучреждений 1
12.04.2016 Совокупный объем облачного рынка Украины в 2015 г. превысил $9 млн 1
29.03.2016 «Укрспирт» построил гибридную ИТ-инфраструктуру в «Облаке» De Novo 1
01.03.2016 «Облако» De Novo поможет ProZorro в проведении прозрачных закупок 1
03.02.2016 Киевский метрополитен ведет учет в «Облаке De Novo» 1
26.01.2016 Universal Bank будет использовать «Облако De Novo» для создания новых сервисов 1
24.11.2015 De Novo предоставляет облачные ресурсы для Министерства экономического развития и торговли Украины 1
06.10.2015 Моторное (транспортное) страховое бюро Украины запустит систему «Электронный полис» с помощью De Novo 1
17.06.2015 Львовский городской совет подключился к «Облаку» De Novo 1
17.03.2015 «Триумф Медиа Груп» обслуживает украинских киноманов из «Облака» De Novo 1
10.03.2015 De Novo запустил образовательную инициативу «Облачная Лаборатория» 1
10.02.2015 Украинский процессинговый центр размещает оборудование в ЦОД De Novo 1
22.01.2015 «Облако» De Novo обеспечит бесперебойную работу ИТ «АПК-Инвест» 1
14.01.2015 DeNovo создала для ДТЭК систему резервного копирования на базе облачной инфраструктуры 1
14.04.2014 ИТ-рынок Украины переживает обрушение 1
21.01.2014 De Novo открыла представительство в России 1
12.12.2013 «АХА Страхование Жизнь» переводит ИТ-инфраструктуру в «Облако» De Novo 1
08.10.2013 «ВТБ Банк» разместил вычислительные мощности в ЦОДе De Novo 1
03.09.2013 Fabrikant.ua перенес свою ИТ-инфраструктуру в «Облако» De Novo 1
06.08.2013 Страховая компания «Уника» перевела ИТ-процессы в «облако» с помощью De Novo 1
09.07.2013 «Облако» De Novo выросло в 3 раза и расширило сервисный каталог 1
06.06.2013 ИТ-рынок Украины почти перестал расти 1
29.02.2008 Назначен новый президент «Квазар-Микро» 1
29.02.2008 Совет директоров "Ситроникса" утвердил новый состав правления 1
06.11.2007 «Квазар-Микро» завершила автоматизацию «Львоводоканала» 1
27.06.2007 Совет директоров «Ситроникса» избрал правление компании 1
28.02.2006 Максим Агеев стал президентом «Квазар-Микро» 1
26.02.2006 Евгений Уткин назначен генеральным директором Sitronics 1
05.07.2004 "Квазар-Микро" создаст ERP-систему для "Формозы" 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Агеев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

De Novo - Де Ново 49 25
Квазар-Микро - КМ 166 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1467 6
Broadcom - VMware 2621 4
NetApp - Network Appliance 668 2
Microsoft Corporation 25833 2
9658 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1706 2
ARTW - АРТВ 9 1
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 1
Формоза - Formoza 179 1
Ситроникс ИТ Украина - Ситроникс Информационные Технологии Украина 7 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 1
Альфа-Банк - А4 Технологии - Подели 3 1
СофтПром 24 1
SAP SE 5624 1
Dell EMC 5202 1
Yandex - Яндекс 9311 1
Intel Corporation 12855 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1919 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 720 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1115 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 1
МТСБУ - Моторно транспортное страховое бюро Украины 3 2
ДТЭК - Донбасская топливно–энергетическая компания 8 1
Уника СК - страховая компания 1 1
Укрспирт ГП - Государственный концерн спиртовой и ликеро-водочной промышленности - Червонослободской спиртовый завод - Краснослободской спиртовый завод 3 1
Укрсоцбанк АКБ 19 1
Piraeus Bank - Пиреус Банк 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3157 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1542 1
Альфа-Банк 1985 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 13 1
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 1
Киевский метрополитен 7 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1528 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24600 23
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18263 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54417 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13018 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3376 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7283 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5212 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2528 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6089 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12364 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36526 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13733 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3231 3
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 765 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4911 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6760 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7926 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1367 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5232 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26128 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9608 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12944 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 424 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2812 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14057 2
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 340 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1774 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16491 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12280 1
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Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2064 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1721 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2387 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1252 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 576 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10793 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1905 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27015 1
De Novo Облако - De Novo ЦОД 23 17
BeCloud G-Cloud 16 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3714 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Microsoft Office 365 1048 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 952 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1850 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 1
Уткин Евгений 53 4
Ясинский Владимир 18 3
Луценко Александр 10 2
Карпов Геннадий 6 2
Асланян Сергей 104 2
Красников Геннадий 73 2
Поздняков Владимир 8 1
Егоров Алексей 12 1
Бойко Александр 24 1
Красовский Александр 29 1
Федченко Александр 5 1
Александронец Тимофей 1 1
Иваненко Ярослав 1 1
Жданович Павел 7 1
Павловский Павел 20 1
Щербаков Олег 12 1
Хачатуров Константин 9 1
Урезченко Сергей 6 1
Максименко Евгений 6 1
Хулак Игорь 5 1
Безгубенко Андрей 3 1
Кучеренко Андрей 1 1
Блескун Сергей 1 1
Гончарук Кирилл 1 1
Шиндак Юрий 1 1
Медведский Евгений 1 1
Квиткин Михаил 1 1
Пироженко Артем 1 1
Таранец Татьяна 1 1
Закотий Татьяна 1 1
Манос Александр 6 1
Машаро Елена 1 1
Романчук Антон 2 1
Титаренко Ирина 2 1
Чмиль Леся 1 1
Миньковский Михаил 25 1
Бондаренко Александр 40 1
Гончарук Александр 92 1
Козлов Михаил 183 1
Украина 7940 25
Россия - РФ - Российская федерация 167476 8
Европа 25008 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14834 3
Украина - Киев 1154 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47859 2
Европа Восточная 3140 2
Казахстан - Республика 6082 1
Земля - планета Солнечной системы 10892 1
Беларусь - Белоруссия 6326 1
Швеция - Королевство 3792 1
Польша - Республика 2035 1
Франция - Французская Республика 8193 1
Нидерланды 3761 1
Беларусь - Минск 707 1
Греция - Греческая Республика 1018 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Азербайджан - Баку 140 1
Грузия - Тбилиси 106 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 170 1
Украина - Львов 101 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58152 9
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 874 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 613 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7895 1
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2501 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10472 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5819 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11580 2
IDC - International Data Corporation 4997 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8649 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 194 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1248 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
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