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Титаренко Ирина


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Петербургская ИТ-компания запускает отдельное направление по разработке цифровых решений для рынка недвижимости 1
07.08.2024 44% российских интернет-магазинов используют BNPL-сервисы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Титаренко Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Альфа-Банк - А4 Технологии - Подели 2 1
ARTW - АРТВ 7 1
Yandex - Яндекс 7768 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 17 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1240 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 17 1
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 12 1
Альфа-Банк 1800 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 471 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5333 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5019 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3122 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12422 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5168 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 1
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Дача - дачники 909 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 980 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1727 1
Паспорт - Паспортные данные 2604 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30283 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6880 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5032 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24843 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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