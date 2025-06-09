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ARTW АРТВ

ARTW - АРТВ

IT-компания ARTW специализируется на крупной веб- и мобильной разработке, а также на интеграции комплексных инфраструктурных решений для российского бизнеса в сферах eCommerce, недвижимости, телекоммуникаций, финансового и нефтегазового сектора.  

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 2 105 311 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 2 105 311 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 2 105 311 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Петербургская ИТ-компания запускает отдельное направление по разработке цифровых решений для рынка недвижимости 2
07.08.2024 44% российских интернет-магазинов используют BNPL-сервисы 2
14.06.2024 Строительная отрасль — аутсайдер или локомотив цифровизации 1
17.04.2024 Digital-интегратор «Улей» нарастил выручку на 33% за счет продаж HRM продуктов на базе «Битрикс24» крупному и среднему российскому бизнесу 1
29.04.2016 «Тэглайн» составил рейтинг самых популярных CRM-систем в России 2
28.03.2016 ИТ в финсекторе: основные векторы инвестиций 1
12.11.2015 «Триколор ТВ» открыл новый цифровой портал 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

ARTW и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11967 2
Terrasoft - Террасофт 200 1
Мегаплан 82 1
Pipedrive 15 1
Huawei 4032 1
Meta Platforms - Facebook 4469 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4167 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 332 1
Ростелеком 9955 1
ФОРС - Центр разработки 652 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
X Corp - Twitter 2883 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 1
McKinsey & Company Int 254 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 841 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 13 1
ИнтерВолга 2 1
8505 1
Аметист Групп - Синтек 5 1
Yandex - Яндекс 7768 1
Технологии Будущего 151 1
Rukki - Рукки 2 1
Факт ЦИТ - Факт Центр Интернет-Технологий 2 1
Альфа-Банк - А4 Технологии - Подели 2 1
Альфа-Капитал УК 118 2
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 17 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 530 1
Геометрия НПО 146 1
Автодом - АВТОDOM 24 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 521 1
МилФудс - Poetti 3 1
Основа Холдинг ГК 26 1
Альфа-Банк 1800 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 1
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 12 1
Автобан ДСК ГК 16 1
Frank RG - Frank Research Group - Фрэнк РГ 17 1
Мосинжпроект 14 1
Ай-Пласт - iPlast 1 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1240 1
Закупай ЭТП 4 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3137 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11582 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32019 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7090 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14112 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3201 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16264 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4657 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10832 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1086 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5019 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3209 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5333 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16426 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20898 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11435 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12361 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29184 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 806 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7573 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 53 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6889 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1306 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 788 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9440 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 578 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6914 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5516 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1104 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9401 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7191 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3358 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4911 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 275 1
SCRUM - Методология совместной работы 136 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 708 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4281 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8098 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2887 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 523 3
Online Financial Solutions - ПланФикс - Planfix 9 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 444 1
Apple iOS 7980 1
Google Android 14295 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1381 1
Mozilla Firefox - браузер 1899 1
Google Chrome - браузер 1597 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
Microsoft Edge - браузер 2002 1
Qsoft amoCRM 114 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1457 1
Vtiger Systems 3 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
Huawei ЦОД 4 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-Банк 4 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 34 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
1С-Битрикс - Битрикс24 HRM - Битрикс24 КЭДО 5 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 23 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 220 1
Костерева Катерина 14 1
Раменский Алексей 3 1
Любимов Александр 14 1
Меньшов Кирилл 125 1
Баулин Евгений 2 1
Тихомиров Сергей 18 1
Рудычева Наталья 95 1
Андрианов Павел 84 1
Белоусов Максим 108 1
Гузев Иван 14 1
Михеенков Никита 1 1
Капралова Елизавета 4 1
Кулешова Бэла 2 1
Леушев Андрей 73 1
Поляков Евгений 14 1
Кучик Евгений 19 1
Шалагинов Алексей 13 1
Войтенков Артем 2 1
Бондаренко Олег 1 1
Чепурин Виталий 1 1
Виталий Чапурин 1 1
Зенин Игорь 1 1
Анисимов Илья 3 1
Рыбаков Игорь 3 1
Агеев Максим 33 1
Гончарова Александра 4 1
Гончаров Александр 19 1
Налепов Роман 21 1
Малыхин Михаил 2 1
Идрисов Марат 2 1
Беляев Ярослав 1 1
Титаренко Ирина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17884 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44292 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 105 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5955 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49338 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24843 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5030 2
Паспорт - Паспортные данные 2604 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14174 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3013 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5607 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3394 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1277 1
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1671 1
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1277 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4253 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1994 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4782 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1237 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5734 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52759 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2535 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19291 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5120 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1275 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 164 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3210 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1382 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3565 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5032 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6116 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6880 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30283 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 1
Tagline - Тэглайн 28 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2069 2
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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