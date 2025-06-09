ARTW АРТВ

IT-компания ARTW специализируется на крупной веб- и мобильной разработке, а также на интеграции комплексных инфраструктурных решений для российского бизнеса в сферах eCommerce, недвижимости, телекоммуникаций, финансового и нефтегазового сектора.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 4 дела, на cумму 2 105 311 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 7, упоминаний - 10