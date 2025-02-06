Альфа-Банк А4 Технологии Подели
|06.02.2025
|Yclients и «Подели» запустили оплату услуг по частям 1
|07.08.2024
|44% российских интернет-магазинов используют BNPL-сервисы 1
Альфа-Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|ARTW - АРТВ 6 1
|VK - YClients - УайКлаентс 42 1
|Yandex - Яндекс 7377 1
|Титаренко Ирина 1 1
|Орлов Михаил 8 1
|Агеев Максим 33 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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