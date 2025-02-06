Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167920
ИКТ 13062
Организации 10249
Ведомства 1443
Ассоциации 968
Технологии 3391
Системы 25058
Персоны 71547
География 2743
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2560
Мероприятия 843

Орлов Михаил



06.02.2025 Yclients и «Подели» запустили оплату услуг по частям 1
15.11.2024 Yclients запустил автоплатежи для малого бизнеса 1
10.09.2024 «Рег.ру» и YClients заключили соглашение о сотрудничестве 1
08.08.2024 YCLIENTS и Mango Office оценили потенциал своей интеграции для салонов красоты и барбершопов 1
01.08.2024 Yclients и Cash&IT: зарплата под контролем сотрудников 1
17.01.2023 Кассы АТОЛ заработали на российской операционной системе «Ред ОС» 1
26.12.2022 Подтверждена совместимость российских касс АТОЛ с ОС Astra Linux 1
30.04.2008 За незаконной торговлей будут следить с помощью видеонаблюдения 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Орлов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

VK - YClients - УайКлаентс 42 5
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 271 2
Рунити 18 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 1
Альфа-Банк - А4 Технологии - Подели 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1900 1
Ред Софт - Red Soft 713 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2851 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4130 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25435 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30816 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5044 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2309 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5284 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10227 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5063 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4146 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12780 1
Оповещение и уведомление - Notification 4637 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8205 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2485 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 751 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 270 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 448 1
Онлайн-запись 36 1
Оцифровка - Digitization 4557 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2909 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5311 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 169 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 355 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27586 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12058 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2149 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1783 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1904 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2138 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1420 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 1
Маркировка - Marking 1062 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6263 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3430 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2482 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29784 1
АТОЛ Retail - АТОЛ Ритейл 2 2
Linux OS 9983 2
Qsoft amoCRM 108 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 936 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 84 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1582 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Юськаев Рустам 1 1
Блохин Дмитрий 1 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Шикинов Александр 21 1
Рустамов Рустам 416 1
Россия - РФ - Российская федерация 144830 4
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 1
Беларусь - Белоруссия 5681 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24173 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6992 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9843 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5769 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6714 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5740 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 857 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 690 1
Экономический эффект 1068 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10969 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 223 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5018 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8479 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14397 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5377 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2315 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48145 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2314 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6964 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 688 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще