Подтверждена совместимость российских касс АТОЛ с ОС Astra Linux

ГК «Астра» и российский производитель ИТ-решений для торговли, логистики и HoReCa АТОЛ заключили соглашение о технологическом партнерстве, которое призвано расширить их экосистему совместимых продуктов. Специалисты вендоров проводят испытания работоспособности решений, и на сегодня уже завершена интеграция 17 моделей наиболее популярных онлайн-касс и других устройств АТОЛ с отечественной операционной системой Astra Linux. Оборудование прошло все необходимые тестирования и готово для работы в новой среде.

Согласно требованиям 54-ФЗ «О применении кассовой техники», большинство российских организаций обязано использовать в торговле онлайн-кассы, которые формируют, печатают, хранят и через интернет передают в ФНС чеки, отчеты об открытии и закрытии смен, бланки строгой отчетности и другие фискальные документы. Решения компании АТОЛ используют в работе ритейл-предприятия с любой пропускной способностью: от небольших торговых точек до крупных розничных сетей и логистических центров. Эти продукты установлены в 40% торгово-сервисных точек страны, а сервис облачной фискализации «АТОЛ онлайн» охватывает 50% рынка электронной коммерции.

Оборудование АТОЛ включено в реестр контрольно-кассовой техники ФНС России, отвечает всем требованиям 54-ФЗ и позволяет работать в ЕГАИС и системе маркировки. Пользователи отмечают их надежность, удобство в обслуживании, большой ресурс работы, поддержку различных дополнительных устройств и возможность быстро дистанционно обновлять прошивку, чтобы при создании фискальных документов всегда учитывались последние изменения в законодательстве.

«Наша задача – поддержать курс на импортозамещение и обеспечить бесперебойную работу российского бизнеса. В этом году на рынке появился запрос на надежные решения, которые не будут зависеть от иностранных производителей ПО и оборудования. Благодаря нашему партнерству с разработчиком самой популярной на рынке отечественной операционной системы Astra Linux мы можем закрыть текущие потребности российского ритейла», – сказал Михаил Орлов, руководитель направления АТОЛ Retail.

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«Astra Linux стала одной из первых российских ОС с гарантированной поддержкой большой линейки самых популярных в стране онлайн-касс. Мы благодарны коллегам из компании АТОЛ за открытость к кооперации, которую они очень оперативно подтвердили на практике. Эксперты уже протестировали и подтвердили совместимость нашей ОС с 17 широко востребованными в ритейле устройствами, и наше сотрудничество продолжается», – отметил Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».