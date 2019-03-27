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Федеральный закон 54-ФЗ О применении контрольно-кассовой техники

СОБЫТИЯ


27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды

Рынок онлайн-касс начал зарождаться в июле 2016 г., когда были приняты изменения в 54-ФЗ, обязывающие торговые предприятия перейти на принципиально новую форму работы – передач
19.06.2018 Райффайзенбанк, «Первый ОФД» и «Аванпост» запустили онлайн-кассу для бизнеса

ествлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» 54-ФЗ. «Онлайн касса 54-ФЗ» подойдет для всех организаций, которые занимаются торговле
28.04.2018 Алексей Шабанов -

Недальновидных ритейлеров интересует только цена оборудования

CNews: Спустя год уже можно оценивать результаты вступления в силу закона 54-ФЗ. По вашей статистике, насколько сложным оказался переход на новые устройства, с какими проблемами столкнулись и сами ритейлеры, и поставщики оборудования? Алексей Шабанов: Внедрение любог
13.03.2018 «МойСклад» представил бесплатное кассовое решение для 54-ФЗ

«МойСклад», облачный сервис для управления торговлей, предоставил возможность печатать чеки по требованиям 54-ФЗ без вложений в покупку ПО.С 1 июля 2018 года применять новую кассовую технику должны индивидуальные предприниматели и организации с наемными сотрудниками, работающие на ЕНВД и патенте, ес
16.01.2018 «Яндекс.Касса» и «Бизнес.Ру» запустили сервис «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки»

знес.Ру» предложили малому и микробизнесу новое решение для приема платежей в полном соответствии с 54-ФЗ — законом об онлайн-кассах. Сервис «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки» позволяет использовать одну

04.12.2017 «Почта России» обновила более 76,7 тысяч ККТ в соответствии с 54-ФЗ

З «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ.«Почта России» начала подготовку к изменению технологий в июле 2016 года. Для соблюдения требований закона было необходимо доработать фронт-офисное программное обеспечение, закупить больш
19.10.2017 «Первый БИТ» помог AliExpress наладить систему платежей в соответствии с законом

«Первый БИТ» объявил о завершении проекта по приведению крупнейшего иностранного онлайн-бизнеса Aliexpress в соответствие с нормами 54-ФЗ.В первом полугодии текущего года наша страна стала третьей по объему покупок на Aliexpress – одной из крупнейших площадок, специализирующихся на онлайн-торговле в РФ. Российский рынок отн
19.09.2017 «Мое дело» и «Платформа ОФД» выпустили комплексное решение по 54-ФЗ для малого бизнеса

ское сопровождение бизнеса.Таким образом, представители малого бизнеса получают в режиме «одного окна» простое и качественное решение, позволяющее работать в полном соответствии с требованиями закона 54-ФЗ. «В рамках второго этапа кассовой реформы, по экспертным оценкам, число онлайн-касс до 1 июля 2018 года увеличится как минимум вдвое. На новые правила перейдут предприниматели из разных с
01.06.2017 «Яндекс.Касса» поможет интернет-магазинам работать по 54-ФЗ

«Яндекс.Касса» представила новое техническое решение для интернет-магазинов и онлайн-сервисов. С его помощью компании могут принимать оплату в полном соответствии с требованиями закона 54-ФЗ, которые вступят в силу 1 июля, сообщили CNews в «Яндекс.Деньгах». Как известно, закон обязывает всех продавцов использовать кассовый аппарат, заключить договор с оператором фискальных да
16.05.2017 «МойСклад» представил мобильное приложение для торговли по требованиям 54-ФЗ

roid, которое вместе с фискальным регистратором полностью заменяет стационарное кассовое решение. Целевая аудитория — небольшие розничные магазины и интернет-магазины с собственными службами доставки.54-ФЗ, определяющий новый порядок применения контрольно-кассовой техники, обязывает предпринимателей заменить обычную ККТ на онлайн-кассу. Необходимость использовать онлайн-кассы и печатать чек
28.04.2017 Константин Стройнов - Как ставка на ИТ-аутсорсинг помогает в переходе на 54-ФЗ

останавливалась, MAYKOR обеспечивает оперативную замену техники кассами из подменного фонда. Таким образом, мы исключаем отрицательное влияние ремонтных работ на уровень продаж. CNews: В этом году в 54-ФЗ изменились требования к кассовой технике. Как сервисный партнер участвует в переходе «Связного» на новые стандарты? Константин Стройнов: Изменения законодательства в области применения ка
27.04.2017 PayMaster начнет прием заявок на подключение сайтов к системе обмена фискальными данными в соответствии с 54-ФЗ

Платежный агрегатор PayMaster разработал решение по фискализации безналичных платежей в соответствии с требованиями 54-ФЗ. Прием заявок на подключение интернет-магазинов открывается 3 мая 2017 г., а к 1 июля клиенты сервиса будут переведены на новый формат обмена данными, сообщили CNews в PayMaster. Партнера
26.04.2017 Процессинговый центр Payture начал подключать онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ

Data завершили интеграцию и объявили о запуске готового решения для онлайн-торговли по требованиям 54-ФЗ.В соответствии с 54-ФЗ до 1 июля 2017 г. большинство торговых организаций РФ, вк
04.04.2017 «Клеверенс» выпустила программный продукт для выполнения новых требований 54-ФЗ курьерскими службами

2016 г. N 290-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт”» (N 54-ФЗ). Как рассказали CNews в «Клеверенс», «Mobile SMARTS: Курьер» разработан для установки на смартфоны, планшетные компьютеры и терминалы сбора данных, работающие под управлением операционно
21.03.2017 Алексей Шабанов -

Главное — подходить к вопросу перехода на 54-ФЗ с умом, без излишней спешки

оловина 2016 года принесла ритейлерам еще одно испытание — стало известно о готовящихся поправках в 54-ФЗ, в соответствии с которыми все торговые предприятия должны заменить имеющиеся у них кас
17.02.2017 В реестре ФНС России появилась первая касса для интернет-торговли

стр контрольно-кассовой техники ФНС России включена новая разработка компании «Атол» – АТОЛ 42ФС. Это первая на отечественном рынке касса для интернет-ритейла, обеспечивающая соответствие требованиям 54-ФЗ. Касса АТОЛ 42ФС была разработана только для применения при оплате товаров и услуг в сети интернет с использованием электронных средств платежа. Она исключает возможность непосредственног
15.02.2017 Контрольно-кассовая техника «Пилота» включена в реестр ФНС России

лужбы (ФНС) России. Таким образом оба устройства полностью соответствуют требованиям новой редакции ФЗ-54, сообщили CNews в «Пилоте». Соответствующие приказы от 14 февраля 2017 г. № ЕД-7-20/183
03.02.2017 54-ФЗ: теперь в «1С:ERP», «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация»

1С в рамках комплексной программы поддержки нового порядка работы с онлайн-ККТ в соответствии с 54-ФЗ объявила о выпуске обновления своего флагманского решения «1С:ERP Управление предприяти
16.01.2017 Кассовое ПО «Юниверс: UNIPOS 8» для POS-систем приведено в соответствие с 54-ФЗ

«Юниверс» заявил о выходе версии кассовой программы «Юниверс: UNIPOS 8» для автоматизированных расчетно-кассовых узлов (POS-систем) с поддержкой последних требований 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта по расширению функциональности кассового приложения реализованы требования федерального закона
09.01.2017 «1С:Бухгалтерия 8» теперь поддерживает работу с новыми онлайн-кассами

вление в рамках комплексной программы поддержки нового порядка работы с онлайн-ККТ в соответствии с 54-ФЗ, сообщили CNews в «1С». Действующая c 3 июля 2016 г. редакция федерального закона №

29.12.2016 «1С:Управление небольшой фирмой» поддерживает онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ

льшой фирмой» в рамках комплексной программы поддержки нового порядка работы с ККТ в соответствии с 54-ФЗ. Как рассказали CNews в компании, программа «1С:Управление небольшой фирмой» использует
21.12.2016 Контрольно-кассовая техника компании «Атол» получила сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

ограмм 1С:Предприятие» был выдан следующим моделям контрольно-кассовой техники компании АТОЛ: «АТОЛ 25Ф», «АТОЛ 22Ф (АТОЛ FPrint 22ПТК)», «АТОЛ 55Ф» – с драйвером «АТОЛ: ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)». Оборудование было представлено на сертификацию как подключаемое оборудование в категории «Контрольно-кассовая техника с передачей данных». Перечисленные ККТ с драйвером поддерживаются

20.12.2016 Lifepay представила сервис онлайн-фискализации для печати чеков по 54-ФЗ

Компания Lifepay, российский сервис в области мобильного эквайринга, запустила сервис онлайн-фискализации, позволяющий обрабатывать интернет-платежи и печатать чеки в соответствии с 54-ФЗ. Об этом CNews сообщили в Lifepay. Если раньше интернет-магазины должны были иметь круглосуточного кассира, самостоятельно выбивающего фискальные чеки после проведения каждой транзакции и
19.12.2016 «1С:Розница 8» поддерживает работу с ККТ в соответствии с 54-ФЗ

о-кассовой техникой с передачей данных. Действующая c 3 июля 2016 г. редакция Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники…» требует, чтобы с 1 июля 2017 г. организации
15.11.2016 Промсвязьбанк и «Эвотор» помогут малому бизнесу перейти на новый порядок работы в соответствии с 54-ФЗ

к совместно с компанией «Эвотор» запустил совместное решение, которое позволит компаниям малого бизнеса не только подготовиться к новым правилам применения контрольно-кассовой техники (ККТ) по закону 54-ФЗ, но и развить бизнес. Об этом CNews сообщили в «Эвотор». В рамках совместного с банком проекта компания предлагает полнофункциональную POS-систему «из коробки», которая включает смарт-тер
07.11.2016 На CNews Forum 2016 обсудят изменения в 54-ФЗ: как работать с оператором фискальных данных

Алексей Краснопольский, директор по продукту «Первого ОФД» (ЭСК), в своем докладе на секции «Розница» в рамках CNews Forum 2016 расскажет об изменениях в 54-ФЗ и о специфике работы с оператором фискальных данных. В июле 2016 г. вступили в силу поправки к законодательству о применении контрольно-кассовой техники, в соответствии с которыми ритейл

25.10.2016 «Атол» представила самую экономичную POS-систему для СМБ, соответствующую требованиям 54-ФЗ

е POS-компьютер АТОЛ POS HUB-19 c предустановленным кассовым программным обеспечением (ПО) Frontol xPOS. Продукт предназначен для регистрации розничных продаж согласно всем требованиям новой редакции 54-ФЗ. Решение создано на базе POS-системы УТМ АТОЛ HUB-19 и может быть масштабировано в зависимости от размера бизнеса. «По нашим оценкам, стоимость комплексного решения в среднем на 40% дешев
20.10.2016 Компания «Атол» продала первую 1000 онлайн-касс

Компания «Атол» сообщила о реализации первой 1000 онлайн-касс, соответствующих всем требованиям обновлённого 54-ФЗ. Фискальные регистраторы «АТОЛ FPrint-22ПТК» стали одними из первых решений на рынке, включенных в реестр контрольно-кассовой техники (ККТ) на основании приказа Федеральной налоговой служ
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России

В октябре-ноябре семинары о реформе 54-ФЗ и внедрении онлайн-касс компании «Атол» и союза предпринимателей «Деловая Россия» состоятся в 15 городах России: Симферополе, Новосибирске, Красноярске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дон
11.10.2016 ФНС рассказала о том, как перейти на онлайн-кассы

ания «Атол» и союз предпринимателей «Деловая Россия» провели крупномасштабную конференцию «RE:Форум 54-ФЗ. Новый порядок применения ККТ», основной темой которой стали наиболее серьезные изменен
10.10.2016 «Атол» научил партнеров новому порядку применения ККТ

6 октября в г. Москва в отеле «Космос» состоялась крупнейшая в 2016 году конференция компании «Атол» для партнеров «RE:форма 54-ФЗ. Новый порядок применения ККТ», посвященная наиболее значительным изменениям в законодательстве о торговле за последние годы и внедрению онлайн-касс. На площадке мероприятия собралось бол
04.10.2016 До конференции о реформе 54-ФЗ и внедрении онлайн-касс осталось меньше недели
29.09.2016 В реестре онлайн-касс появились 4 новые кассы «Атол»

но-кассовой техники появились 4 новые онлайн-кассы. Ими стали фискальные регистраторы «АТОЛ 25Ф», «АТОЛ 52Ф», «АТОЛ 55Ф» и автономная касса «АТОЛ 90Ф», соответствующие всем требованиям новой редакции 54-ФЗ. Президент «Атол» Алексей Макаров отметил, что компанией проводится активная работа, направленная на своевременное и качественное удовлетворение нужд бизнеса в связи со вступившими в силу
27.09.2016 Стартовали продажи ПО для онлайн-касс

и автоматизации предприятий торговли и сферы услуг, соответствующего всем требованиям обновленного 54-ФЗ о передаче в режиме реального времени данных о продажах в налоговую службу через операт
16.09.2016 Онлайн-кассы: модернизация или замена оборудования?

ым исследования, организованного «Левада-Центром» по заказу компании «Атол», около 40% руководителей и топ-менеджеров предприятий розничной торговли и сферы услуг впервые услышали о новых требованиях 54-ФЗ непосредственно во время опроса, еще около 30% знакомы с поправками поверхностно. Внимательно изучили текст закона только 10% опрошенных. Несмотря на то, что поправки в 54-ФЗ уже в
13.09.2016 «Атол» начала тестировать новую версию ПО Frontol для онлайн-касс

ции торговли и сферы услуг Frontol 5, которое отвечает требованиям обновлённого федерального закона 54-ФЗ. Согласно последней редакции закона, теперь передача бизнесом данных обо всех продажах

12.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут крупнейшую в России конференцию о реформе 54-ФЗ и внедрении онлайн-касс

дпринимателей «Деловая Россия» и компания «Атол» проведут крупнейшую в России конференцию о реформе 54-ФЗ и внедрении онлайн-касс «RE:Форум 54-ФЗ. Новый порядок применения ККТ». Мероприя
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и компания «Атол» объявили о старте федерального образовательного проекта «54-ФЗ: все о главной Re:форме правил торговли». Его цель – научить предпринимателей по всей стране грамотному переходу на онлайн-кассы и передаче данных о продажах в Федеральную налоговую служб
07.09.2016 70% ритейлеров не знают об обязательном внедрении онлайн-касс

Около 70% ритейлеров России слабо осведомлено о поправках в 54-ФЗ, предусматривающих обязательное внедрение онлайн-касс. 65% респондентов высказались за активную информационно-разъяснительную кампанию со стороны ФНС России и делового сообщества. Такие д
01.09.2016 Онлайн-касса «АТОЛ FPrint-22ПТК» внесена в государственный реестр контрольно-кассовой техники

тр контрольно-кассовой техники (ККТ) на основании приказа Федеральной налоговой службы России № ЕД-7-20/467@ от 31 августа 2016. Это одно из первых решений на рынке, соответствующее новым требованиям 54-ФЗ. Согласно последней редакции закона, теперь передача бизнесом данных о всех продажах в Налоговую службу будет осуществляться через специальный удаленный сервер оператора фискальных данных

Публикаций - 292, упоминаний - 349

Федеральный закон 54-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 119
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 103
9594 53
Эвотор - Evotor 231 37
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 34
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 29
Такском - Taxcom 256 17
Штрих-М НТЦ 65 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
1С-Битрикс - Bitrix 675 13
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 14 12
Ростелеком 10948 12
МойСклад - Логнекс 124 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 11
Yandex - Яндекс 9216 10
Orange Data 10 9
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 9
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 9
1С-Рарус 982 9
Дримкас - Dreamkas 19 8
Robokassa - Робокасса 54 8
Softline - Софтлайн 3743 8
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 17 8
Telegram Group 2940 8
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 7
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Тензор 173 6
ИнитПро 10 6
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 31 6
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 6
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 5
RetailCRM - РитейлДрайвер 46 5
NetCAT - НетКэт 42 5
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 14 5
Смартфин - 2can&ibox 48 5
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 5
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 5
МегаФон 10742 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 38
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 18
Visa International 1993 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
Альфа-Банк 1979 8
Почта России ПАО 2370 7
Adidas - Адидас 170 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 7
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
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АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 5
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Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Русский стандарт Банк 509 4
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Мария РА ТС - торговая сеть 26 4
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Mascotte 22 4
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 10 4
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PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 201
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 102
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 98
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 86
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 86
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 70
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 62
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 197 60
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 54
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 51
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 44
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 71 41
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 39
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 39
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 36
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 35
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 32
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 30
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 30
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 28
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 27
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 851 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 26
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 24
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 23
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 23
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 21
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 20
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 19
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 18
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 18
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 17
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 51
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 34
Google Android 15244 26
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 15
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 10
Microsoft Windows 16882 10
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 10
АТОЛ Frontol 65 9
Linux OS 11533 9
СКБ Контур - Контур.ОФД 20 8
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 32 8
Apple Pay 519 8
1С:Розница 110 7
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 7
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 6
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 5
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 9 5
Хоппер ИТ Сервис-монитор 9 5
Модульбанк - Модулькасса 32 5
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 15 5
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 36 5
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 5
Apple iOS 8583 5
Microsoft Office 4170 5
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Samsung Pay 296 5
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 5
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Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 4
Simtech CS-Cart CMS 14 4
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Пилот - POSprint FP ККТ - Контрольно-кассовая техника 13 4
1С:Мобильная касса 14 4
Rakuten Viber 665 4
Макаров Алексей 69 27
Румянцев Антон 47 16
Русинова Юлия 24 14
Романенко Андрей 94 13
Ларькин Максим 26 11
Носова Юлия 13 11
Баров Алексей 31 8
Болмосов Эдуард 6 6
Рудычева Наталья 95 6
Краснопольский Алексей 16 6
Спиридонов Александр 49 6
Батюшенков Дмитрий 19 5
Колчина Оксана 11 5
Жмуренко Николай 13 5
Голубцов Павел 5 5
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Садовенко Илья 65 4
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 4
Захир Максим 22 4
Харитонов Александр 69 4
Кастильо Игорь 24 4
Заржецкий Александр 37 4
Спевак Сергей 12 4
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Шляпин Евгений 17 4
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Зеленко Дмитрий 3 3
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Голубев Александр 19 3
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 51
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Европа 24964 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Казахстан - Республика 6048 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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