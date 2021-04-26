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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Федеральный закон 54-ФЗ
О применении контрольно-кассовой техники
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Публикаций - 154, упоминаний - 210
Федеральный закон 54-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаров Алексей 49 21
|Носова Юлия 12 8
|Румянцев Антон 46 5
|Баров Алексей 25 4
|Болмосов Эдуард 6 4
|Батюшенков Дмитрий 6 3
|Сорокин Александр 4 3
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 3
|Захир Максим 19 3
|Ларькин Максим 25 3
|Реймер Денис 49 3
|Рахимбердиев Аскар 31 2
|Сотин Денис 102 2
|Богдашев Дмитрий 18 2
|Паныч Инга 7 2
|Чикунов Андрей 16 2
|Гегамов Николай 17 2
|Русинова Юлия 21 2
|Романенко Андрей 76 2
|Емельченков Сергей 83 2
|Никеров Антон 2 2
|Беляев Владислав 65 2
|Свиридов Владимир 10 2
|Зеленко Дмитрий 3 2
|Низамов Максим 2 2
|Марчева Ирина 4 2
|Шитиков Константин 2 2
|Краснопольский Алексей 12 2
|Бокучава Тариэл 21 2
|Казак Максим 95 2
|Андрияшкин Сергей 7 2
|Ягнятинский Евгений 32 2
|Путин Владимир 1824 2
|Натрусов Артем 121 1
|Гражданкин Алексей 1 1
|Прохорова Алла 45 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Садовенко Илья 60 1
|Аитов Тимур 47 1
|Соловьев Владимир 98 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759878, в очереди разбора - 663568.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759878, в очереди разбора - 663568.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru