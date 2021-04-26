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Федеральный закон 54-ФЗ
О применении контрольно-кассовой техники


26.04.2021 ВТБ предлагает предпринимателям смарт-кассы за 2021 рубль 1
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 1
25.02.2021 Бесконтактная оплата по QR от «Сбера» стала доступна еще более 50 тыс. предпринимателей по всей стране 1
27.01.2021 Банк «Русский стандарт» реализовал возможность приема карт «Мир» на смартфоне через решение SoftPOS 1
29.07.2020 «Эвотор 5i» – новая модель смарт-POS с эквайрингом от Сбербанка от 1000 руб. в месяц 1
11.02.2020 Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов 1
27.01.2020 Банк «Точка» запустил платформу для продажи продуктов клиентов 1
28.11.2019 Крымская торговая сеть «Пуд» внедрила Set Retail в своем первом магазине формата Cash&Carry 2
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 3
31.10.2019 МКБ предложил бизнесу онлайн-кассы 1
21.10.2019 «Платформа ОФД» и Segmento выпустили новый инструмент таргетированной рекламы на базе фискальных данных 1
11.10.2019 Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей 1
19.09.2019 Промсвязьбанк запустил технологию SoftPos для бесконтактных платежей по любым картам 1
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 1
29.04.2019 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в ритейл 1
25.04.2019 Ритейлеры продолжают борьбу за покупателей 1
15.04.2019 ОФД объединяются для работы с большими данными 1
15.04.2019 CNews Analytics опубликовал результаты первого исследования рынка онлайн-касс 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 1
12.03.2019 CloudPayments запустил редактор квитанций для онлайна 1
19.02.2019 Премия «Инновация года 2019»: начат отбор номинантов 1
31.01.2019 OFD.ru признан лучшим ОФД по версии CNews Analytics 1
18.01.2019 «Атол» выпустил новые недорогие онлайн-кассы для малого бизнеса 1
27.12.2018 «1С» представила новую версию «1С:Кассы» 1
12.12.2018 Банк Русский Стандарт: онлайн-покупки в 2018 г. продемонстрировали взрывной рост 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
29.11.2018 Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле 2
27.11.2018 «Онланта» и «Первый БИТ» перевели часть процессов «Декатлон» на «1С» в облако 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
18.10.2018 «Первый ОФД» и «Кит инвест» запустили комплексное решение для вендинга 1
03.10.2018 «Платформа ОФД» открыла сервис для развития программ лояльности магазинов на базе детализации данных чеков 1
01.10.2018 CNews продолжает отбор номинантов на премию «Инновация года 2018» 1
19.07.2018 В рознице «Мегафона» появились онлайн-кассы «Эвотор» 1
16.07.2018 Ofd.ru подключил кассы пригородной пассажирской компании «Черноземье» в пяти регионах РФ 1
02.07.2018 Рынок аналитики данных в России вырос на четверть 1
29.06.2018 «АТОЛ Онлайн» подвел итоги первого года работы 6
28.06.2018 «Мультикарта» и «Чек онлайн» создали решение по обработке фискальных данных для малого и среднего бизнеса 1
19.06.2018 Интернет-магазин Faberlic «пробил» 7,5 млн чеков через сервис «Атол Онлайн» 1
19.06.2018 Райффайзенбанк, «Первый ОФД» и «Аванпост» запустили онлайн-кассу для бизнеса 1
06.06.2018 Кто есть кто на рынке операторов фискальных данных 1

Публикаций - 154, упоминаний - 210

Федеральный закон 54-ФЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АТОЛ ГК 168 20
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 19
3733 12
МойСклад - Логнекс 85 9
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
Yandex - Яндекс 4101 8
Эвотор - Evotor 105 8
Orange Data 8 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 7
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 6
Такском - Taxcom 119 5
Navitel - Навител Навигатор 252 5
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 5
Robokassa - Робокасса 44 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Смартфин - 2can&ibox 43 4
Ланит Омни 17 4
Ланит ГК 1155 4
Чек Онлайн 6 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 4
Google LLC 7144 3
Штрих-М 36 3
Facebook 3765 3
DTG - Digital Transformation Group 11 3
Дримкас - Dreamkas 14 3
RetailCRM 21 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 3
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 3
СКБ Контур 416 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Samsung Electronics 5651 3
Cinimex - Синимекс 160 2
Maykor - Мэйкор 259 2
Softline - Софтлайн 1474 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
Alibaba Group 298 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
X5 Group 599 6
X5 Group - Пятерочка 559 5
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 5
Вертолеты России 114 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Альфа-Банк 1123 4
Почта России ПАО 1572 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 3
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 3
Visa International 1345 3
Дикси - Сеть магазинов 79 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 3
ВТБ Страхование 52 3
Мария Ра - торговая сеть 19 3
Технология здоровья 6 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
О’Кей - Сеть магазинов 60 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 2
Procter&Gamble - P&G 94 2
Русский стандарт Банк 302 2
Черкизово ГК 73 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 2
Uniteller 51 2
Лудинг - Luding 7 2
Точка 124 1
eBay Inc 529 1
Уралсиб Банк 389 1
Почта Банк 289 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
НПС - Национальный платежный совет 2 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 68
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 9
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 6
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 6
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
e-Commerce - Электронная коммерция 299 5
3G - Стандарт мобильной связи 3723 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 460 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 30
Google Android 10750 16
Microsoft Windows 10 6629 6
МТС Cloud - CloudMTS 125 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 5
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 5
Linux OS 4253 5
Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 5
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 5
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 5
OFD.RU Ferma 8 4
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 26 4
АТОЛ Frontol 23 4
Apple iOS 5741 3
KasperskyOS 29 3
Rakuten Viber 429 3
WordPress 169 3
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 3
Эвотор - серия смарт-терминалов 13 3
OFD.RU Venda 5 3
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 3
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 6 3
Технология здоровья - Медкарта 24 5 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 3
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 13 3
ВТБ Мультикарта 147 3
Microsoft Office 1934 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Яндекс.Маркет 439 2
Apple Pay 385 2
Samsung Pay 238 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
1С:Касса 5 2
1С:CRM 32 2
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 2
UMI.CMS 48 2
Модульбанк - Модулькасса 12 2
Макаров Алексей 49 21
Носова Юлия 12 8
Румянцев Антон 46 5
Баров Алексей 25 4
Болмосов Эдуард 6 4
Батюшенков Дмитрий 6 3
Сорокин Александр 4 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 3
Захир Максим 19 3
Ларькин Максим 25 3
Реймер Денис 49 3
Рахимбердиев Аскар 31 2
Сотин Денис 102 2
Богдашев Дмитрий 18 2
Паныч Инга 7 2
Чикунов Андрей 16 2
Гегамов Николай 17 2
Русинова Юлия 21 2
Романенко Андрей 76 2
Емельченков Сергей 83 2
Никеров Антон 2 2
Беляев Владислав 65 2
Свиридов Владимир 10 2
Зеленко Дмитрий 3 2
Низамов Максим 2 2
Марчева Ирина 4 2
Шитиков Константин 2 2
Краснопольский Алексей 12 2
Бокучава Тариэл 21 2
Казак Максим 95 2
Андрияшкин Сергей 7 2
Ягнятинский Евгений 32 2
Путин Владимир 1824 2
Натрусов Артем 121 1
Гражданкин Алексей 1 1
Прохорова Алла 45 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Садовенко Илья 60 1
Аитов Тимур 47 1
Соловьев Владимир 98 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Арктика 141 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 4
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 3
Восточная Европа 1676 3
Россия - Сочи 911 2
Россия - Вологодская область - Череповец 115 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 2
Россия - Астрахань 240 2
Россия - Курск 231 2
Россия - Махачкала 114 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Россия - Иркутская область 543 1
Россия - Калининград 662 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Якутск 246 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Воронежская область 395 1
Южная Африка 159 1
Европа 3745 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 1
Хорватия - Республика 118 1
Словакия - Словацкая Республика 212 1
Россия - Кашира 9 1
Россия - Благовещенск 88 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 9
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 5
ПСН - Патентная система налогообложения 15 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 3
Транспорт 62 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
ящик Пандоры 31 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 10 1
Человеческий фактор 126 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Trade-in 54 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
CNews Analytics 1988 10
CNews Инновация года - награда 26 5
Gartner 2190 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
CNews Fast рейтинг 29 1
CNews Мишень ОФД 4 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
CNews Мишень 7 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 6
CNews AWARDS 291 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
CNews FORUM Кейсы 44 2
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
РИФ - Российский Интернет Форум 17 1
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