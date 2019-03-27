Федеральный закон 54-ФЗ

Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды Рынок онлайн-касс начал зарождаться в июле 2016 г., когда были приняты изменения в 54-ФЗ, обязывающие торговые предприятия перейти на принципиально новую форму работы – передач

Райффайзенбанк, «Первый ОФД» и «Аванпост» запустили онлайн-кассу для бизнеса ествлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» 54-ФЗ. «Онлайн касса 54-ФЗ» подойдет для всех организаций, которые занимаются торговле

Алексей Шабанов - Недальновидных ритейлеров интересует только цена оборудования CNews: Спустя год уже можно оценивать результаты вступления в силу закона 54-ФЗ. По вашей статистике, насколько сложным оказался переход на новые устройства, с какими проблемами столкнулись и сами ритейлеры, и поставщики оборудования? Алексей Шабанов: Внедрение любог

«МойСклад» представил бесплатное кассовое решение для 54-ФЗ «МойСклад», облачный сервис для управления торговлей, предоставил возможность печатать чеки по требованиям 54-ФЗ без вложений в покупку ПО.С 1 июля 2018 года применять новую кассовую технику должны индивидуальные предприниматели и организации с наемными сотрудниками, работающие на ЕНВД и патенте, ес

«Яндекс.Касса» и «Бизнес.Ру» запустили сервис «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки» знес.Ру» предложили малому и микробизнесу новое решение для приема платежей в полном соответствии с 54-ФЗ — законом об онлайн-кассах. Сервис «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки» позволяет использовать одну

«Почта России» обновила более 76,7 тысяч ККТ в соответствии с 54-ФЗ З «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ.«Почта России» начала подготовку к изменению технологий в июле 2016 года. Для соблюдения требований закона было необходимо доработать фронт-офисное программное обеспечение, закупить больш

«Первый БИТ» помог AliExpress наладить систему платежей в соответствии с законом «Первый БИТ» объявил о завершении проекта по приведению крупнейшего иностранного онлайн-бизнеса Aliexpress в соответствие с нормами 54-ФЗ.В первом полугодии текущего года наша страна стала третьей по объему покупок на Aliexpress – одной из крупнейших площадок, специализирующихся на онлайн-торговле в РФ. Российский рынок отн

«Мое дело» и «Платформа ОФД» выпустили комплексное решение по 54-ФЗ для малого бизнеса ское сопровождение бизнеса.Таким образом, представители малого бизнеса получают в режиме «одного окна» простое и качественное решение, позволяющее работать в полном соответствии с требованиями закона 54-ФЗ. «В рамках второго этапа кассовой реформы, по экспертным оценкам, число онлайн-касс до 1 июля 2018 года увеличится как минимум вдвое. На новые правила перейдут предприниматели из разных с

«Яндекс.Касса» поможет интернет-магазинам работать по 54-ФЗ «Яндекс.Касса» представила новое техническое решение для интернет-магазинов и онлайн-сервисов. С его помощью компании могут принимать оплату в полном соответствии с требованиями закона 54-ФЗ, которые вступят в силу 1 июля, сообщили CNews в «Яндекс.Деньгах». Как известно, закон обязывает всех продавцов использовать кассовый аппарат, заключить договор с оператором фискальных да

«МойСклад» представил мобильное приложение для торговли по требованиям 54-ФЗ roid, которое вместе с фискальным регистратором полностью заменяет стационарное кассовое решение. Целевая аудитория — небольшие розничные магазины и интернет-магазины с собственными службами доставки.54-ФЗ, определяющий новый порядок применения контрольно-кассовой техники, обязывает предпринимателей заменить обычную ККТ на онлайн-кассу. Необходимость использовать онлайн-кассы и печатать чек

Константин Стройнов - Как ставка на ИТ-аутсорсинг помогает в переходе на 54-ФЗ останавливалась, MAYKOR обеспечивает оперативную замену техники кассами из подменного фонда. Таким образом, мы исключаем отрицательное влияние ремонтных работ на уровень продаж. CNews: В этом году в 54-ФЗ изменились требования к кассовой технике. Как сервисный партнер участвует в переходе «Связного» на новые стандарты? Константин Стройнов: Изменения законодательства в области применения ка

PayMaster начнет прием заявок на подключение сайтов к системе обмена фискальными данными в соответствии с 54-ФЗ Платежный агрегатор PayMaster разработал решение по фискализации безналичных платежей в соответствии с требованиями 54-ФЗ. Прием заявок на подключение интернет-магазинов открывается 3 мая 2017 г., а к 1 июля клиенты сервиса будут переведены на новый формат обмена данными, сообщили CNews в PayMaster. Партнера

Процессинговый центр Payture начал подключать онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ Data завершили интеграцию и объявили о запуске готового решения для онлайн-торговли по требованиям 54-ФЗ.В соответствии с 54-ФЗ до 1 июля 2017 г. большинство торговых организаций РФ, вк

«Клеверенс» выпустила программный продукт для выполнения новых требований 54-ФЗ курьерскими службами 2016 г. N 290-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт”» (N 54-ФЗ). Как рассказали CNews в «Клеверенс», «Mobile SMARTS: Курьер» разработан для установки на смартфоны, планшетные компьютеры и терминалы сбора данных, работающие под управлением операционно

Алексей Шабанов - Главное — подходить к вопросу перехода на 54-ФЗ с умом, без излишней спешки

оловина 2016 года принесла ритейлерам еще одно испытание — стало известно о готовящихся поправках в 54-ФЗ, в соответствии с которыми все торговые предприятия должны заменить имеющиеся у них кас

В реестре ФНС России появилась первая касса для интернет-торговли стр контрольно-кассовой техники ФНС России включена новая разработка компании «Атол» – АТОЛ 42ФС. Это первая на отечественном рынке касса для интернет-ритейла, обеспечивающая соответствие требованиям 54-ФЗ. Касса АТОЛ 42ФС была разработана только для применения при оплате товаров и услуг в сети интернет с использованием электронных средств платежа. Она исключает возможность непосредственног

Контрольно-кассовая техника «Пилота» включена в реестр ФНС России лужбы (ФНС) России. Таким образом оба устройства полностью соответствуют требованиям новой редакции ФЗ-54, сообщили CNews в «Пилоте». Соответствующие приказы от 14 февраля 2017 г. № ЕД-7-20/183

54-ФЗ: теперь в «1С:ERP», «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация» 1С в рамках комплексной программы поддержки нового порядка работы с онлайн-ККТ в соответствии с 54-ФЗ объявила о выпуске обновления своего флагманского решения «1С:ERP Управление предприяти

Кассовое ПО «Юниверс: UNIPOS 8» для POS-систем приведено в соответствие с 54-ФЗ «Юниверс» заявил о выходе версии кассовой программы «Юниверс: UNIPOS 8» для автоматизированных расчетно-кассовых узлов (POS-систем) с поддержкой последних требований 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта по расширению функциональности кассового приложения реализованы требования федерального закона

«1С:Бухгалтерия 8» теперь поддерживает работу с новыми онлайн-кассами вление в рамках комплексной программы поддержки нового порядка работы с онлайн-ККТ в соответствии с 54-ФЗ, сообщили CNews в «1С». Действующая c 3 июля 2016 г. редакция федерального закона №

«1С:Управление небольшой фирмой» поддерживает онлайн-кассы в соответствии с 54-ФЗ льшой фирмой» в рамках комплексной программы поддержки нового порядка работы с ККТ в соответствии с 54-ФЗ. Как рассказали CNews в компании, программа «1С:Управление небольшой фирмой» использует

Контрольно-кассовая техника компании «Атол» получила сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» ограмм 1С:Предприятие» был выдан следующим моделям контрольно-кассовой техники компании АТОЛ: «АТОЛ 25Ф», «АТОЛ 22Ф (АТОЛ FPrint 22ПТК)», «АТОЛ 55Ф» – с драйвером «АТОЛ: ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)». Оборудование было представлено на сертификацию как подключаемое оборудование в категории «Контрольно-кассовая техника с передачей данных». Перечисленные ККТ с драйвером поддерживаются

Lifepay представила сервис онлайн-фискализации для печати чеков по 54-ФЗ Компания Lifepay, российский сервис в области мобильного эквайринга, запустила сервис онлайн-фискализации, позволяющий обрабатывать интернет-платежи и печатать чеки в соответствии с 54-ФЗ. Об этом CNews сообщили в Lifepay. Если раньше интернет-магазины должны были иметь круглосуточного кассира, самостоятельно выбивающего фискальные чеки после проведения каждой транзакции и

«1С:Розница 8» поддерживает работу с ККТ в соответствии с 54-ФЗ о-кассовой техникой с передачей данных. Действующая c 3 июля 2016 г. редакция Федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники…» требует, чтобы с 1 июля 2017 г. организации

Промсвязьбанк и «Эвотор» помогут малому бизнесу перейти на новый порядок работы в соответствии с 54-ФЗ к совместно с компанией «Эвотор» запустил совместное решение, которое позволит компаниям малого бизнеса не только подготовиться к новым правилам применения контрольно-кассовой техники (ККТ) по закону 54-ФЗ, но и развить бизнес. Об этом CNews сообщили в «Эвотор». В рамках совместного с банком проекта компания предлагает полнофункциональную POS-систему «из коробки», которая включает смарт-тер

На CNews Forum 2016 обсудят изменения в 54-ФЗ: как работать с оператором фискальных данных Алексей Краснопольский, директор по продукту «Первого ОФД» (ЭСК), в своем докладе на секции «Розница» в рамках CNews Forum 2016 расскажет об изменениях в 54-ФЗ и о специфике работы с оператором фискальных данных. В июле 2016 г. вступили в силу поправки к законодательству о применении контрольно-кассовой техники, в соответствии с которыми ритейл

«Атол» представила самую экономичную POS-систему для СМБ, соответствующую требованиям 54-ФЗ е POS-компьютер АТОЛ POS HUB-19 c предустановленным кассовым программным обеспечением (ПО) Frontol xPOS. Продукт предназначен для регистрации розничных продаж согласно всем требованиям новой редакции 54-ФЗ. Решение создано на базе POS-системы УТМ АТОЛ HUB-19 и может быть масштабировано в зависимости от размера бизнеса. «По нашим оценкам, стоимость комплексного решения в среднем на 40% дешев

Компания «Атол» продала первую 1000 онлайн-касс Компания «Атол» сообщила о реализации первой 1000 онлайн-касс, соответствующих всем требованиям обновлённого 54-ФЗ. Фискальные регистраторы «АТОЛ FPrint-22ПТК» стали одними из первых решений на рынке, включенных в реестр контрольно-кассовой техники (ККТ) на основании приказа Федеральной налоговой служ

«Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России В октябре-ноябре семинары о реформе 54-ФЗ и внедрении онлайн-касс компании «Атол» и союза предпринимателей «Деловая Россия» состоятся в 15 городах России: Симферополе, Новосибирске, Красноярске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дон

ФНС рассказала о том, как перейти на онлайн-кассы ания «Атол» и союз предпринимателей «Деловая Россия» провели крупномасштабную конференцию «RE:Форум 54-ФЗ. Новый порядок применения ККТ», основной темой которой стали наиболее серьезные изменен

«Атол» научил партнеров новому порядку применения ККТ 6 октября в г. Москва в отеле «Космос» состоялась крупнейшая в 2016 году конференция компании «Атол» для партнеров «RE:форма 54-ФЗ. Новый порядок применения ККТ», посвященная наиболее значительным изменениям в законодательстве о торговле за последние годы и внедрению онлайн-касс. На площадке мероприятия собралось бол

В реестре онлайн-касс появились 4 новые кассы «Атол» но-кассовой техники появились 4 новые онлайн-кассы. Ими стали фискальные регистраторы «АТОЛ 25Ф», «АТОЛ 52Ф», «АТОЛ 55Ф» и автономная касса «АТОЛ 90Ф», соответствующие всем требованиям новой редакции 54-ФЗ. Президент «Атол» Алексей Макаров отметил, что компанией проводится активная работа, направленная на своевременное и качественное удовлетворение нужд бизнеса в связи со вступившими в силу

Стартовали продажи ПО для онлайн-касс и автоматизации предприятий торговли и сферы услуг, соответствующего всем требованиям обновленного 54-ФЗ о передаче в режиме реального времени данных о продажах в налоговую службу через операт

Онлайн-кассы: модернизация или замена оборудования? ым исследования, организованного «Левада-Центром» по заказу компании «Атол», около 40% руководителей и топ-менеджеров предприятий розничной торговли и сферы услуг впервые услышали о новых требованиях 54-ФЗ непосредственно во время опроса, еще около 30% знакомы с поправками поверхностно. Внимательно изучили текст закона только 10% опрошенных. Несмотря на то, что поправки в 54-ФЗ уже в

«Атол» начала тестировать новую версию ПО Frontol для онлайн-касс ции торговли и сферы услуг Frontol 5, которое отвечает требованиям обновлённого федерального закона 54-ФЗ. Согласно последней редакции закона, теперь передача бизнесом данных обо всех продажах

«Деловая Россия» и «Атол» проведут крупнейшую в России конференцию о реформе 54-ФЗ и внедрении онлайн-касс дпринимателей «Деловая Россия» и компания «Атол» проведут крупнейшую в России конференцию о реформе 54-ФЗ и внедрении онлайн-касс «RE:Форум 54-ФЗ. Новый порядок применения ККТ». Мероприя

«Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и компания «Атол» объявили о старте федерального образовательного проекта «54-ФЗ: все о главной Re:форме правил торговли». Его цель – научить предпринимателей по всей стране грамотному переходу на онлайн-кассы и передаче данных о продажах в Федеральную налоговую служб

70% ритейлеров не знают об обязательном внедрении онлайн-касс Около 70% ритейлеров России слабо осведомлено о поправках в 54-ФЗ, предусматривающих обязательное внедрение онлайн-касс. 65% респондентов высказались за активную информационно-разъяснительную кампанию со стороны ФНС России и делового сообщества. Такие д