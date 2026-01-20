Разделы

Емельянова Инна


СОБЫТИЯ


20.01.2026 ПСБ завершил внедрение новой платежной технологии 1
16.06.2021 ЦУМ запустил сервис бесконтактного приема карт лояльности Apple Wallet 1
27.01.2021 Банк «Русский стандарт» реализовал возможность приема карт «Мир» на смартфоне через решение SoftPOS 1
24.12.2020 Клиенты СДЭК смогут оплачивать услуги в офисе по QR-коду 1
01.06.2020 Visa запустила сервис рассрочки на POS-терминалах с банками «Русский стандарт» и «Хоум кредит» 1
30.03.2020 Банк Русский Стандарт и Mastercard запустил проект по автозамене реквизитов перевыпущенной карты 1
02.03.2020 Банк «Русский стандарт» запустил мгновенный возврат средств через СБП при отмене покупки 1
11.02.2020 «Ростелеком» и банк «Русский стандарт» запустили оплату по биометрии в кофейнях CoffeeBean 1
24.12.2019 Частные инвесторы начали пополнять брокерские счета через СБП 1
19.09.2019 Эквайринг Банка Русский Стандарт обновил личный кабинет клиента «online merchant services» 1
16.09.2019 Банк «Русский Стандарт» и Wildberries провели пилотную интернет-оплату по QR-коду 1
31.07.2019 Банк «Русский Стандарт» и Visa запустили в России безналичную оплату чаевых 1
09.07.2019 Банк «Русский стандарт» внедрил технологию Paycontrol в мобильный и интернет-банк 1
12.02.2019 Банк «Русский Стандарт» запустил приложение для экспресс-платежей банковской картой 1
12.12.2018 Банк Русский Стандарт: онлайн-покупки в 2018 г. продемонстрировали взрывной рост 1
19.03.2018 Банк «Русский Стандарт» обеспечил высокий уровень защищенности интернет-операций по картам JCB International 1
12.10.2017 Банк «Русский Стандарт» начал сотрудничество с сервисом «Прими Карту!» 1
03.10.2017 Банк «Русский Стандарт» открыл доступ к Alipay в магазинах беспошлинной торговли аэропорта Шереметьево 1
02.02.2017 Банк «Русский Стандарт» сократил сроки подключения интернет-эквайринга до двух дней 1
26.12.2016 «Банк Русский Стандарт» обеспечил прием карт «Мир» в сети кофеен Krispy Kreme 1
16.12.2016 Заказать онлайн услуги эквайринга «Русского Стандарта» теперь можно во всех регионах присутствия банка 1
14.06.2016 «Банк Русский Стандарт» внедрил новую технологию электронных слипов E-Slip 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Емельянова Инна и организации, системы, технологии, персоны:

ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 61 1
PAX Technology - PAX Global Technology 26 1
Verifone 61 1
Специальные технологии 68 1
Системы документооборота 511 1
Ростелеком 10373 1
Alibaba Group 453 1
Apple Inc 12677 1
SafeTech - СэйфТек 109 1
Русский стандарт Банк 475 21
НСПК - Национальная система платежных карт 903 5
Visa International 1976 3
JCB International 145 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 190 1
БКС Брокер 11 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 203 1
CoffeeBean - Coffee Bean - сеть кофеен 1 1
Театральный центр СТД РФ ВТО на Страстном 12 1
Krispy Kreme - Кофейни-кондитерские 1 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1052 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 470 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 75 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5288 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3266 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 44 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 11
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2456 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2025 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3137 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 428 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1224 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 257 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 1
МПС - Международные платежные системы 147 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1016 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 114 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4686 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8960 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 940 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13375 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 959 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 692 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 815 4
Google Android 14758 2
JCB J/Secure 2 1
Apple Wallet 12 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 704 1
СБП - Мой Брокер 3 1
Русский стандарт Банк - Link in app 1 1
MasterCard ABU - MasterCard Automatic Billing Updater 1 1
ВТБ - Первый ОФД - mCassa 2 1
Apple iOS 8294 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 395 1
Apple Pay 505 1
Alibaba Group - AliPay 80 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 26 1
SafeTech - PayControl 45 1
Колесников Дмитрий 23 2
Верестникова Дарья 37 1
Новиков Павел 107 1
Петелина Екатерина 13 1
Панов Алексей 3 1
Тимофеев Алексей 7 1
Пелин Андрей 5 1
Жмуренко Николай 13 1
Бакин Владимир 5 1
Блинов Дмитрий 45 1
Топунов Юрий 5 1
Suetsugu Takashi - Суэцугу Такаси 4 1
Гаряев Александр 3 1
Толстобров Максим 3 1
Коноплев Максим 1 1
Рабадзей Ольга 2 1
Беров Иван 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2433 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18717 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 1
Россия - СФО - Новосибирск 4681 1
Бразилия - Федеративная Республика 2455 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 287 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 49 1
Duty free shop - Магазин беспошлинной торговли 16 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 210 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Аренда 2582 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 243 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 441 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

