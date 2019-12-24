Частные инвесторы начали пополнять брокерские счета через СБП

Частные инвесторы, клиенты членов Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), начали пополнять брокерские счета через Систему быстрых платежей (СБП). С помощью обновленного приложения «Мой Брокер» пополнение через СБП брокерского счета для покупки ценных бумаг будет происходить практически мгновенно.

Сейчас проводятся тестовые платежи в закрытой группе пользователей. После завершения тестирования технология станет доступна для всех клиентов «БКС Брокер» в мобильном приложении и web-кабинете «Мой Брокер».

Банк «Русский стандарт» обеспечивает технологическую поддержку услуги и подключение брокера к СБП.

Инвестору достаточно выбрать оплату через СБП и ввести необходимую сумму пополнения счета. Затем на экране мобильного телефона сформируется QR-код и кнопка «Перейти к оплате», на которую необходимо нажать. И для завершения платежа клиент будет автоматически переадресован в мобильное приложение банка, где у него открыт счет. Банк плательщика также должен быть участником СБП.

Мобильный банк «Русского стандарта» стал первым приложением с поддержкой подобного «бесшовного» перехода между приложениями для быстрого пополнения брокерского счета через СБП, не требующего сканирования QR-кода.

На начальном этапе обновление приложения «Мой Брокер» доступно только для версии на операционной системе iOS.

При использовании web-кабинета «Мой Брокер» сформированный QR-код необходимо отсканировать смартфоном с приложением одного из банков, поддерживающих сервис оплаты покупок через QR-код СБП

Алексей Тимофеев, президент НАУФОР, отметил: «Мы ожидаем, что сценарий с использованием технологии выставления мгновенного счета в онлайн-банк клиента станет основным при пополнении счетов физических лиц через Систему Быстрых платежей. Для компаний – членов нашей ассоциации, которые специализируются на розничных инвестициях, крайне важно обеспечить простоту и удобство сервисов для пользователя. Скорость и стоимость перевода будут являться серьезными факторами, обеспечивающими приток средств частных инвесторов на российский фондовый рынок».

Николай Жмуренко, директор дирекции брокерского электронного бизнеса «БКС Брокер», сказал: «Мы так торопились предоставить нашим клиентам новый удобный и недорогой способ пополнения брокерского счета в приложении «Мой Брокер», что стали не только первым брокером, пополняющим счета через СБП, но и, видимо, первой компанией, использующей разработанную НСПК технологию «мгновенный счет» без сканирования QR-кода. Будем и дальше внедрять инновации, повышающие удобство инвесторов при доступе на фондовый рынок».

Инна Емельянова, директор департамента эквайринга Банка «Русский Стандарт», отметила: «Частные инвесторы, можно сказать, первыми в России получили доступ к технологии пополнения счета в мобильном приложении, до этого момента мобильный эквайринг в Системе быстрых платежей еще не реализовала ни одна компания, как и ни один банк. Мы рады быть первыми во внедрении современных финансовых технологий, которые делают финансовые операции удобными и выгодными».