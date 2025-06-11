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НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рынка
УПОМИНАНИЯ
НАУФОР и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3251 3
|Рубанов Владимир 75 2
|Simmons Hardwick - Симмонс Хардвик 5 2
|Ketchum Richard - Кетчума Ричарда 4 2
|Юрченко Евгений 132 1
|Лопатин Александр 22 1
|Емельянова Инна 21 1
|Тимофеев Алексей 7 1
|Жмуренко Николай 13 1
|Кузнецов Александр 132 1
|Лукьянов Сергей 17 1
|Провоторов Александр 157 1
|Елисеева Мария 4 1
|Bloomberg Michael - Блумберг Майкл 26 1
|Горюнов Роман 4 1
|Мирошников Борис 63 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Тарасов Сергей 40 1
|Ананьев Александр 6 1
|Коротков Андрей 85 1
|Старенко Дмитрий 1 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Дудченко Владимир 22 1
|Репин Игорь 23 1
|Филиппова Надежда 11 1
|Кобищанов Михаил 10 1
|Новак Татьяна 4 1
|Плющев Максим 4 1
|Табунщиков Юрий 3 1
|Никифоров Юрий 2 1
|Саватюгин Алексей 4 1
|Волокитин Александр 5 1
|Савятюгин Алексей 1 1
|Васильев Сергей 51 1
|Слепнев Андрей 4 1
|Дмитриев Михаил 13 1
|Якушев Михаил 50 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Глазьев Сергей 14 1
|Коваль Александр 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 5
|Будущее России. Национальные проекты 22 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1991 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
|Mercury Center 309 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8222 4
|Juniper Research 532 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
|S&P 500 559 1
|Internet Stock Report 994 1
|Bear Stearns 79 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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