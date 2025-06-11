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НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рынка


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 «Диасофт» поддержал прием и передачу данных об активах клиента при его переводе к другому брокеру согласно 120-ФЗ 2
15.11.2022 Инвесторы попросили ЦБ спасти их от краха из-за новых правил формирования критической информинфраструктуры 1
04.07.2022 «1С-Рарус» выпустила электронную поставку линейки отраслевых решений для некредитных финансовых организаций 1
24.12.2019 Частные инвесторы начали пополнять брокерские счета через СБП 2
07.10.2016 Инвестиционный департамент ВТБ24 возглавил Сергей Лукьянов 2
03.06.2014 «Доверительная Инвестиционная Компания» ведет учет ценных бумаг с помощью «1С-Рарус:Бэк-офис» 2
04.03.2014 «Регион Траст» автоматизировал внутренний учет с помощью «1С-Раруса» 1
16.12.2013 В Москве пройдет форум iFin-2014 «Электронные финансовые услуги и технологии» 2
07.08.2013 «1С-Рарус» автоматизировал инвестиционную компанию «Парити Капитал» 1
05.06.2013 «СтарБанк» автоматизировал дилерскую и брокерскую деятельность с помощью «1С-Раруса» 1
17.01.2013 «1С-Рарус» автоматизировал учет ценных бумаг в «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» 1
14.01.2013 5 февраля в Москве начнет работу форум iFin-2013 «Электронные финансовые услуги и технологии» 1
10.12.2012 В Москве состоится Международный форум iFin-2013 2
16.01.2012 В Москве состоится форум по электронным финансовым услугам iFin-2012 2
19.12.2011 В Москве состоится форум по электронным финансовым услугам iFin-2012 2
18.01.2011 С 8 по 9 февраля в Москве пройдёт XI Международный форум iFin-2011 2
07.09.2010 В «Ростелекоме» назначен директор департамента по работе с инвесторами 2
05.02.2008 «Профинвестсервис» автоматизировал учет на базе решения «1С-Рарус» 2
14.05.2007 Новый ПП на базе «1С:Предприятия 8»: «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» 1
22.11.2006 "Амити ИГ" автоматизировала деятельность на платформе "1С" 2
25.02.2005 Члены ПАРТАД получили доступ к СЭД НАУФОР 2
18.01.2005 Закон об ЭЦП пока только вредит 1
04.03.2004 В Москве прошла конференция "Интернет Трейдинг EXPO 2004" 2
11.06.2003 Акционеры "Дальсвязи" решили вдвое увеличить размер уставного капитала 1
19.03.2003 27-28 марта в Москве пройдет Международный страховой форум 2
27.01.2003 4-5 февраля состоится конференция по информационной безопасности России в условиях глобального информационного общества 1
16.01.2003 4-5 февраля в Москве пройдет 5 Всероссийская конференция по информационной безопасности 1
23.08.2002 Итоги размещения облигационного займа ОАО "Уралсвязьинформ" 2
03.06.2002 24 июня пройдет конференция по информационной безопасности России 1
30.05.2002 24 июня пройдет конференция по информационной безопасности России 1
23.05.2002 ОАО "Уралсвязьинформ" назначило инвестиционную группу "Ренессанс Капитал" и "Вэб-инвест Банк" организаторами подготовки и размещения облигационного займа 2
03.09.2001 "Чистый" интернет-брокер впервые вошел в десятку лидеров ММВБ 1
24.08.2001 Состоится мастер-класс "Управление финансами через интернет" 1
23.08.2001 Интернет-брокер Web-invest.ru признан НАУФОР компанией с очень высокой надежностью ("А+") 2
20.02.2001 В Москве открылась Вторая международная выставка и конференция по электронной коммерции E-COMMEX`2001 2
05.02.2001 С 20 по 23 февраля в Москве пройдет E-COMMEX`2001 2
09.12.2000 NASDAQ поднялся почти на 6% и сменил директора 1
09.12.2000 Назван новый исполнительный директор NASDAQ 1
16.11.2000 Один год интернет-трейдингу в России: участники подводят первые итоги 1
22.06.2000 "РосБизнесКонсалтинг" признан по итогам 1999г. наиболее активно и стабильно развивающимся информационным агентством России. 1

Публикаций - 44, упоминаний - 64

НАУФОР и организации, системы, технологии, персоны:

8511 9
1С-Рарус 901 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2220 4
ФОРС - Центр разработки 653 3
Microsoft Corporation 24877 3
Diasoft - Диасофт 939 3
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 3
Бифит - Bifit 84 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 662 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 3
БИС - Банковские информационные системы 100 3
Инверсия - Инверсия НПФ 145 3
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 3
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 3
Ростелеком - Связьинвест 1708 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 3
IBM - International Business Machines Corp 9476 2
Cisco Systems 5160 2
iDA Mobile 8 2
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 2
InfoWatch - HandySolutions - ХэндиСолюшенс 11 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
Электросвязь 268 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 2
Связьинформ 88 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Уралтелеком - Уралтелекомсервис 18 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Хантымансийскокртелеком - Сургуттелекомсеть 19 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 2
iCAM Group - Ideas Consulting and Management - АйКЭМ Групп 7 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Тюменьтелеком 12 2
SFOUR 13 2
ЮниСАБ 8 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Ростелеком 9957 1
Yandex - Яндекс 7789 1
SAP SE 5339 1
Информзащита 792 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1696 11
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 426 11
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 6
Газпром ПАО 1370 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 379 4
НСПК - Национальная система платежных карт 838 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 3
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 82 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2892 3
Альфа-Банк 1800 3
Северсталь ПАО - Severstal 506 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 531 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 817 2
Русский стандарт Банк 454 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 945 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2740 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1121 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 1
БКС Брокер 11 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 24 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Профинвестсервис 1 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Гута ГК 34 1
Гута Брокер 1 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России 279 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 79 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 57 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Метрополь ИФК - инвестиционная компания 10 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 29 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4983 9
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6094 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 8
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 8
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 422 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4433 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2592 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12107 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 4
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2029 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2757 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 12 3
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 94 2
Федеральное собрание Российской Федерации 304 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 466 2
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 28 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 352 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
Минэкономразвития РФ - Департамента торговой политики и многосторонних переговоров 2 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 48 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 14
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 5
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 5
Лига содействия оборонным предприятиям 5 2
ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев 5 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
МБС - Московский банковский союз 1 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20928 10
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Webmoney Transfer 154 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 1
Apple iPhone 6 4863 1
1С-Рарус Паевые инвестиционные фонды 1 1
Microsoft GSP - Microsoft Government Security Program 13 1
SAP Ariba 298 1
Путин Владимир 3251 3
Рубанов Владимир 75 2
Simmons Hardwick - Симмонс Хардвик 5 2
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Юрченко Евгений 132 1
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Тимофеев Алексей 7 1
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Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 111 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24858 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2213 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19303 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1172 3
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 95 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6120 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6883 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1362 3
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 261 3
Энергетика - Energy - Energetically 5257 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1275 2
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 820 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6184 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2509 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2576 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5188 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 292 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5036 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 666 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5768 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 411 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6020 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8247 2
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 198 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2577 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11153 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6377 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 5
Будущее России. Национальные проекты 22 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1991 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
Mercury Center 309 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8222 4
Juniper Research 532 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 559 1
Internet Stock Report 994 1
Bear Stearns 79 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 630 2
РАН - Российская академия наук 1934 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 15 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
E-COMMEX - международная выставка и конференция по электронной коммерции 8 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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