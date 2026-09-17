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Филиппова Надежда

СОБЫТИЯ


17.09.2026 В Якутии создают цифровую модель автозимника «Яна» для прогнозирования опасных участков 1
01.06.2011 Заместитель генерального директора «Связьинвеста» Надежда Филиппова покидает компанию 2
07.06.2010 Акционеры «Сибирьтелекома» приняли решение о присоединении к «Ростелекому» 1
12.03.2010 Определены кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию «Сибирьтелекома» 1
15.07.2009 При Совете директоров «Дальсвязи» сформированы четыре Комитета 1
10.06.2009 Годовое общее собрание акционеров «Дальсвязи»: итоги 1
14.06.2005 В "Дальсвязи" избран новый совет директоров 1
26.04.2005 26 мая откроется eLearnExpo Moscow 2005 1
16.06.2004 Акционеры "Дальсвязи" избрали новый совет директоров 1
05.03.2004 "Дальсвязь" утвердила кандидатов в совет директоров 1
10.11.2003 В ЮТК создано четыре комитета совета директоров 1
11.06.2003 Акционеры "Дальсвязи" решили вдвое увеличить размер уставного капитала 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Филиппова Надежда и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 11
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 6
Ростелеком 11021 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 2
Электрокомплекс 1 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9542 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 4
EY - Эрнст энд Янг 81 3
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 2
Корпорация ФНДС 5 2
Arbat Equity Arbitrage Fund Limited 2 2
Альфа-Капитал УК 161 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 145 1
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
Тайгер Секьюритиз 1 1
Quorum Fund 3 1
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 1
РИД - Российский институт директоров 8 1
Central Asian Investment Holdings 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 626 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 1
Русагро Группа Компаний 387 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 382 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 196 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14012 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 1
РНФ - Российский научный фонд 213 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 6
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 48 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26696 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2030 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4052 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1885 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8726 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2310 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 608 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4427 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 4
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 154 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
Кобищанов Михаил 10 6
Юрченко Евгений 133 6
Репин Игорь 23 6
Умнова Елена 12 4
Шевчук Александр 17 4
Дудченко Владимир 22 4
Королева Ольга 12 3
Новак Татьяна 4 3
Плющев Максим 4 3
Табунщиков Юрий 3 3
Заболотный Игорь 45 3
Дегтярев Валерий 16 3
Лещенко Михаил 33 3
Статьин Владимир 10 2
Локотков Алексей 13 2
Гуркин Вячеслав 10 2
Кудрявцев Геннадий 12 2
Пучков Павел 4 2
Крицкий Михаил 6 2
Бекин Виталий 2 2
Подосинов Сергей 4 2
Утина Наталия 3 2
Фиолетов Евгений 2 2
Качурин Александр 7 2
Феоктистова Наталия 8 2
Кузнецов Сергей 163 2
Веремьянина Валентина 19 2
Афанасьев Денис 77 2
Кравченко Алексей 12 2
Васильева Екатерина 18 2
Савченко Виктор 30 2
Пшеничников Игорь 19 2
Голубицкий Богдан 12 2
Авдеева Светлана 6 1
Гоголь Александр 21 1
Черникова Тамара 1 1
Осипов Игорь 4 1
Лохтин Владимир 5 1
Мерзленко Александр 2 1
Теплых Дмитрий 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 167709 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1821 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3226 3
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