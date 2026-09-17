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Филиппова Надежда
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 13
Филиппова Надежда и организации, системы, технологии, персоны:
|Кобищанов Михаил 10 6
|Юрченко Евгений 133 6
|Репин Игорь 23 6
|Умнова Елена 12 4
|Шевчук Александр 17 4
|Дудченко Владимир 22 4
|Королева Ольга 12 3
|Новак Татьяна 4 3
|Плющев Максим 4 3
|Табунщиков Юрий 3 3
|Заболотный Игорь 45 3
|Дегтярев Валерий 16 3
|Лещенко Михаил 33 3
|Статьин Владимир 10 2
|Локотков Алексей 13 2
|Гуркин Вячеслав 10 2
|Кудрявцев Геннадий 12 2
|Пучков Павел 4 2
|Крицкий Михаил 6 2
|Бекин Виталий 2 2
|Подосинов Сергей 4 2
|Утина Наталия 3 2
|Фиолетов Евгений 2 2
|Качурин Александр 7 2
|Феоктистова Наталия 8 2
|Кузнецов Сергей 163 2
|Веремьянина Валентина 19 2
|Афанасьев Денис 77 2
|Кравченко Алексей 12 2
|Васильева Екатерина 18 2
|Савченко Виктор 30 2
|Пшеничников Игорь 19 2
|Голубицкий Богдан 12 2
|Авдеева Светлана 6 1
|Гоголь Александр 21 1
|Черникова Тамара 1 1
|Осипов Игорь 4 1
|Лохтин Владимир 5 1
|Мерзленко Александр 2 1
|Теплых Дмитрий 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.