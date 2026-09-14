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Индексная книга (каталог) CNews*
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Васильева Екатерина

СОБЫТИЯ


14.09.2026 Видеоуроки по базе RusMed выпустила Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ 1
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 1
08.04.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
25.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
10.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
25.02.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
14.11.2014 «Крок» снимет фильм по повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу» 1
25.02.2013 Мобильный сервис GetTaxi запущен в режиме тестирования в Нью-Йорке 1
20.02.2013 «Яндекс.Такси» с трудом подключилось к кредитным картам 1
19.07.2012 Сервис GetTaxi предложил бесплатные поездки жителям Москвы 1
15.07.2009 При Совете директоров «Дальсвязи» сформированы четыре Комитета 1
10.06.2009 Годовое общее собрание акционеров «Дальсвязи»: итоги 1
09.02.2009 Электронные словари в России: рынок не готов стать "белым" 1
30.01.2009 Allsoft.ru и Alawar Entertainment стали партнерами 1
26.01.2009 Новый альянс на рынке ИБ делает первые шаги 1
15.08.2008 В «Дальсвязи» созданы два комитета при совете директоров 1
09.06.2008 В «Ростелекоме» избран новый совет директоров 1
11.03.2008 «Ростелеком» определил кандидатов в совет директоров 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Васильева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

9661 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 140 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1126 4
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 3
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 3
Ростелеком 11015 2
Yandex - Яндекс 9315 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 299 2
Alawar - Алавар 63 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 1
Системы документооборота 522 1
Samsung Electronics 11115 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5695 1
Dr.Web - Доктор Веб 1295 1
Apple Inc 13245 1
Meta Platforms - Facebook 4628 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Softline - Софтлайн 3779 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 838 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 1
Oracle Corporation 7099 1
Acronis - Акронис 490 1
VK - Mail.ru Group 3611 1
Крок - Croc 1969 1
Bitdefender 172 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
Promt - Промт 325 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 1
Softkey - Софткей 215 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3157 5
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 5
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 5
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 3
Biocodex - Биокодекс 12 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 3
АльфаСтрахование СГ 399 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 3
Корпорация ФНДС 5 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Русский Язык Медиа 7 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 144 1
Фетисов Тетерин филмс 1 1
Такси Ритм 9 1
Таксик 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8965 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2980 1
НСПК - Национальная система платежных карт 955 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1161 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 175 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 1
Лидер УК 25 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 5
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13999 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3711 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54448 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23324 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1541 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14067 5
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 439 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2644 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13777 5
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 124 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13739 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4417 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4896 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26483 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26153 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14066 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2829 1
Электронный документ - Electronic document 1591 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 178 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 483 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2340 1
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 250 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13556 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10799 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5328 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7549 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 691 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18271 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6765 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13032 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8407 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35511 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27025 1
Оцифровка - Digitization 5226 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4365 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12369 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26647 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4470 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17067 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 708 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36549 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2743 1
Google Android 15320 3
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 3
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7669 2
Microsoft Windows 16963 2
Paragon SlovoEd - СловоЕд 74 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 15 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton 360 28 1
Paragon Мультилекс 38 1
1С:Дистрибьюция 37 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
ELMA ECM 8 1
Alawar - Натали Брукс 2 1
Abbyy FotoTranslate 4 1
VK - Mail.Ru Словари - Словари@Mail.Ru 3 1
Apple iOS 8623 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 970 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1700 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 374 1
Acronis True Image 97 1
1С:Документооборот КОРП 91 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 394 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 770 1
Архивный фонд РФ 115 1
Зарьянов Алексей 11 5
Минаев Алексей 11 5
Лазарев Николай 21 5
Постарнаков Андрей 5 5
Шевчук Александр 17 3
Волкова Ольга 8 3
Алексеев Михаил 29 3
Королев Вадим 5 3
Феоктистова Наталия 8 3
Михеев Дмитрий 40 3
Еремина Елена 8 3
Чепакин Андрей 27 3
Чечельницкий Евгений 19 2
Желонкин Владимир 17 2
Дегтярев Валерий 16 2
Сельвич Елена 9 2
Лещенко Михаил 33 2
Филиппова Надежда 11 2
Гуркин Вячеслав 10 2
Кобищанов Михаил 10 2
Умнова Елена 12 2
Крицкий Михаил 6 2
Логовинский Евгений 4 2
Цыганов Максим 3 2
Мыльников Николай 2 2
Кузнецов Сергей 163 2
Солодухин Константин 119 2
Киселев Александр 115 2
Веремьянина Валентина 19 2
Афанасьев Денис 77 2
Овечкина Мария 1 1
Зубова Татьяна 2 1
Демидов Михаил 134 1
Юрченко Евгений 133 1
Хазов Артем 15 1
Ференец Вадим 29 1
Тараба Вероника 29 1
Золотухин Валерий 3 1
Рылов Александр 13 1
Городецкий Петр 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 167555 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47876 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54965 2
Израиль 2868 2
США - Нью-Йорк 3187 2
Германия - Федеративная Республика 13273 2
Франция - Французская Республика 8193 2
Великобритания - Лондон 2434 2
Испания - Королевство 3843 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19279 1
Европа 25010 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13849 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3151 1
Европа Восточная 3140 1
Америка - Американский регион 2208 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1817 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53862 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58175 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18291 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4453 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3844 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8934 3
Аудит - аудиторский услуги 1276 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2201 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3216 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1216 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6654 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12391 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27511 2
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 215 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6588 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1286 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 2
Английский язык 7053 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8299 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34079 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8890 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3388 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3327 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3523 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1830 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2569 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1898 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5891 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1581 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8138 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1782 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21885 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5142 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1005 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6626 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16233 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 221 1
Wikipedia - Википедия 654 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11582 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8654 5
IDC - International Data Corporation 4997 1
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 9 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 285 1
День молодёжи - 27 июня 1104 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2683 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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