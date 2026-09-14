Индексная книга (каталог) CNews*
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Васильева Екатерина
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 18
Васильева Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 3
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
|Зарьянов Алексей 11 5
|Минаев Алексей 11 5
|Лазарев Николай 21 5
|Постарнаков Андрей 5 5
|Шевчук Александр 17 3
|Волкова Ольга 8 3
|Алексеев Михаил 29 3
|Королев Вадим 5 3
|Феоктистова Наталия 8 3
|Михеев Дмитрий 40 3
|Еремина Елена 8 3
|Чепакин Андрей 27 3
|Чечельницкий Евгений 19 2
|Желонкин Владимир 17 2
|Дегтярев Валерий 16 2
|Сельвич Елена 9 2
|Лещенко Михаил 33 2
|Филиппова Надежда 11 2
|Гуркин Вячеслав 10 2
|Кобищанов Михаил 10 2
|Умнова Елена 12 2
|Крицкий Михаил 6 2
|Логовинский Евгений 4 2
|Цыганов Максим 3 2
|Мыльников Николай 2 2
|Кузнецов Сергей 163 2
|Солодухин Константин 119 2
|Киселев Александр 115 2
|Веремьянина Валентина 19 2
|Афанасьев Денис 77 2
|Овечкина Мария 1 1
|Зубова Татьяна 2 1
|Демидов Михаил 134 1
|Юрченко Евгений 133 1
|Хазов Артем 15 1
|Ференец Вадим 29 1
|Тараба Вероника 29 1
|Золотухин Валерий 3 1
|Рылов Александр 13 1
|Городецкий Петр 27 1
|Wikipedia - Википедия 654 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11582 1
|РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 9 1
|Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 285 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.