Получите все материалы CNews по ключевому слову
Городецкий Петр
СОБЫТИЯ
Городецкий Петр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ершова Элеонора 67 3
|Коношенко Сергей 9 2
|Леонов Кирилл 13 2
|Пуха Максим 7 2
|Нуралиев Борис 294 2
|Устюжанин Дмитрий 50 2
|Хазов Артем 15 2
|Федоров Валерий 13 1
|Ермилов Сергей 6 1
|Григорьев Юрий 3 1
|Горшкова Ольга 3 1
|Тесакова Наталия 3 1
|Якушин Анатолий 5 1
|Хрулькова Ирина 2 1
|Рейли Константин 1 1
|Пух Максим 2 1
|Пантеелев Антон 1 1
|Земков Сергей 159 1
|Ковалев Александр 163 1
|Харитонов Александр 68 1
|Гудилин Олег 30 1
|Вышлов Андрей 23 1
|Шишкин Константин 4 1
|Акимов Евгений 39 1
|Зайцева Анна 69 1
|Васильева Екатерина 17 1
|Ференец Вадим 29 1
|Александрова Анна 23 1
|Кудряшов Владимир 7 1
|Мучник Феликс 68 1
|Шершульский Владислав 22 1
|За рулем 1 1
|АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395144, в очереди разбора - 732144.
Создано именных указателей - 184870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.