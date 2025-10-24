Разделы

Городецкий Петр


СОБЫТИЯ


24.10.2025 Налогов еще нет, а цены уже растут. Российское ПО может подорожать на 40% в считанные месяцы из-за жадных программистов 1
31.10.2024 Рост российского рынка ИТ-услуг в 2024 году прогнозируется на уровне 30% 1
15.05.2024 Объем российского ИТ-рынка в 2023 г. вырос на 23% и составил 2466600 млн рублей 1
02.08.2012 Россия: новое «кибероружие» помогло вырасти рынку ИБ 1
20.07.2012 Россия: объем рынка решений по управлению контентом в 2011 г. превысил $277 млн 1
17.07.2012 Россия: объем рынка услуг ИБ увеличился на 43% 1
29.03.2012 Объем российского рынка аппаратных решений ИБ вырос в 2011 г. на 73% 1
15.02.2012 Выручка «Лаборатории Касперского» в России выросла за год на 25% 1
19.09.2011 Российский рынок ERP: 1С растет быстрее всех 1
22.08.2011 Главные потребители ИБ-услуг в России – крупный бизнес и госструктуры 1
22.08.2011 Россия: Домашние пользователи вытянули производителей антивирусов из кризиса 2
18.08.2010 IDC: российский рынок защитного ПО в 2009 г. не оправдал надежд 1
18.08.2010 Как заставить ERP-систему работать? 1
18.09.2009 Управление предприятием: «1С» перегнала Oracle в России 1
30.06.2009 Энергетики не экономят на ИТ: ERP-система Microsoft за 60 млн руб. 1
19.06.2009 IDC: Microsoft пора бить тревогу, СПО наступает 1
03.06.2009 MS Axapta 2009 вышла в тяжелые времена 1
21.05.2009 Россия: рынок защиты информации рекордсмен роста 1
21.05.2009 Россия: рынок систем ИБ в 2008 г. вырос на 46,7% 1
15.05.2009 "1С" почувствовала кризис 1
26.01.2009 Новый альянс на рынке ИБ делает первые шаги 1
22.01.2009 В России скрестили антивирус и бэкап 1
04.08.2008 «1С» достала Oracle по доле рынка в России 1
25.07.2008 Объем российского рынка ИСУП в 2007 г. превысил $579 млн. 1
03.06.2008 Россия: продажи антивирусов поставили рекорд 1
03.06.2008 Рост объёма рынка России программных систем ИБ составил 75,8% 1

Публикаций - 26, упоминаний - 27

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5215 10
Microsoft Corporation 25173 10
8858 9
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 8
Информзащита 841 8
Dr.Web - Доктор Веб 1275 7
ESET - ESET Software 1146 7
Oracle Corporation 6848 6
Галактика - Корпорация 1504 6
SAP SE 5414 5
InfoWatch - Инфовотч 1080 5
Check Point Software Technologies 797 5
IBM - International Business Machines Corp 9542 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 812 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1200 4
Trend Micro 628 4
Bitdefender 160 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 3
СТРИМ Консалтинг 11 2
Acronis - Акронис 458 2
Крок - Croc 1814 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 2
Leta Group - Лета Групп 279 2
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 2
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 151 2
Softline - Софтлайн 3200 2
Desten Computers - Дестен 50 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 104 1
Siemens AG - Siemens Group 2624 1
ТехИндустрия 2 1
Ростелеком 10243 1
Dell EMC 5085 1
Cisco Systems 5213 1
HP Inc. 5751 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1458 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 433 1
Код Безопасности 692 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1141 2
Нарьянмарнефтегаз 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1988 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 392 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2656 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 219 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 263 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 350 1
Востокцемент 13 1
INARCTICA - Русское море ГК - Русская аквакультура 11 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 233 1
НСПК - Национальная система платежных карт 888 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12689 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3432 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6227 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5165 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31063 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71919 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22594 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7191 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7697 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7475 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13488 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31637 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8568 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11417 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1852 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16926 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4636 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25779 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56256 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12232 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12872 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33515 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17726 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21795 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4236 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12227 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7464 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13226 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12111 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6184 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16614 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5774 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 499 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2208 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1186 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1083 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2115 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1145 1
Графический редактор - Graphic Editor 105 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3436 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 927 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 285 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 382 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3933 1
Microsoft Dynamics 1183 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2404 5
Microsoft Windows 16220 4
Gen Digital - NortonLifeLock Norton 360 27 2
1С:Дистрибьюция 36 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 2
Acronis True Image 96 2
Jorg Janke - Compiere ERP 5 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 167 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1306 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 861 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 111 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 52 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 475 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Linux OS 10774 1
Microsoft Windows 7 1991 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 602 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 538 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 205 1
SAP NetWeaver 156 1
Mozilla Firefox - браузер 1914 1
Apache OpenOffice 484 1
Ершова Элеонора 67 3
Коношенко Сергей 9 2
Леонов Кирилл 13 2
Пуха Максим 7 2
Нуралиев Борис 294 2
Устюжанин Дмитрий 50 2
Хазов Артем 15 2
Федоров Валерий 13 1
Ермилов Сергей 6 1
Григорьев Юрий 3 1
Горшкова Ольга 3 1
Тесакова Наталия 3 1
Якушин Анатолий 5 1
Хрулькова Ирина 2 1
Рейли Константин 1 1
Пух Максим 2 1
Пантеелев Антон 1 1
Земков Сергей 159 1
Ковалев Александр 163 1
Харитонов Александр 68 1
Гудилин Олег 30 1
Вышлов Андрей 23 1
Шишкин Константин 4 1
Акимов Евгений 39 1
Зайцева Анна 69 1
Васильева Екатерина 17 1
Ференец Вадим 29 1
Александрова Анна 23 1
Кудряшов Владимир 7 1
Мучник Феликс 68 1
Шершульский Владислав 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 154939 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14443 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 97 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53239 1
Россия - СФО - Новосибирск 4604 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1845 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2640 1
Иран - Исламская Республика Иран 1114 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45335 1
Европа 24574 1
Европа Западная 1489 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18001 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54450 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50769 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11622 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25687 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2518 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3339 5
Энергетика - Energy - Energetically 5462 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8181 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4902 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6268 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4878 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31455 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17220 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2492 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 2
Девальвация 39 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9512 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14878 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5803 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7214 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2569 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 912 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5989 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6295 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1693 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2660 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8465 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1999 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1225 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4306 1
Импортозамещение - параллельный импорт 562 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 208 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 426 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11351 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3000 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4650 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2885 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2279 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7271 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4370 1
За рулем 1 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
IDC - International Data Corporation 4940 24
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8323 5
IDC Russia Security Software Forecast and Vendor shares 3 3
IDC Russia - IDC Россия 160 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 69 1
Российский рынок ERP 20 1
Juniper Research 549 1
IDC Russia Enterprise Application Software Market 5 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1045 1
Gartner - Гартнер 3595 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3714 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 2
