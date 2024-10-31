Рост российского рынка ИТ-услуг в 2024 году прогнозируется на уровне 30%

Совокупный объем затрат российских корпоративных пользователей на ИТ-услуги в 2023 г., по оценкам аналитической компании «СТРИМ Консалтинг», составил 681 400 млн руб. и показал рост в 27%. В текущем 2024 г. аналитики прогнозируют сохранение темпов роста – на уровне 30%. Далее российский рынок ИТ-услуг будет расти среднегодовыми темпами в районе 19%, а его объем по итогам 2028 г. составит 1 935 600 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «СТРИМ Консалтинг».

В 2023 г. на рынок влияли следующие факторы.

Текущая экономическая и политическая ситуация. Заказчики продолжили перестраивать свои подходы к организации и перестройке корпоративной ИТ-инфраструктуры после ухода западных вендоров. Основной фокус был направлен на изучение российского ПО, а также создание и использования собственных разработок в части поддержки ключевых бизнес-процессов. Рост угроз, увеличивающийся объем кибератак на корпоративную ИТ-инфраструктуру и данные стали факторами, повлиявшими на рост инвестиций в проекты информационной безопасности.

Импортозамещение. Компании очень крупного и крупного бизнеса продолжали активно закупать и внедрять отечественные продукты. В связи с этим основные затраты заказчиков были направлены на проекты ИТ- и бизнес-консалтинга, а также внедрения и интеграции. В первую очередь, эти проекты были связаны с внедрением и поддержкой корпоративного оборудования (серверного, сетевого и СХД) и бизнес-приложений (особенно в области бухгалтерского учета). Заказчикам, особенно в сегменте крупного бизнеса, было критически важно обеспечить надлежащую интеграцию отечественных решений с унаследованной ИТ-инфраструктурой.

Также импортозамещение являлось определяющим фактором динамичного роста затрат на облачные услуги (IaaS, PaaS), обучения, услуги заказной разработки.

Лидирующими поставщиками, по оценкам «СТРИМ Консалтинг», на российском рынке ИТ-услуг в 2023 г. были компании Т1, Cloud.ru, «Инфосистемы Джет», группа компаний «Ланит» и «АйТеко», чья совокупная доля рынка составила 22%. Основными заказчиками ИТ-услуг в 2023 г. стали компании крупного и очень крупного бизнеса, представляющие такие отрасли, как банковский и нефтегазовый сектор, а также телекоммуникации, энергетика и розничная торговля.

«Стремление заказчиков сохранить надежную работу ключевых бизнес-процессов в ситуации, когда отечественные решения постепенно заменяют зарубежные аналоги, стало определяющим для роста затрат на ИТ-услуги в 2023 г. В ближайшие годы именно качество ИТ-услуг будет, в первую очередь, способствовать успешному завершению ИТ-проектов, в крупных и очень крупных организациях», — сказал Петр Городецкий, директор по консалтингу и аналитике «СТРИМ Консалтинг».

По прогнозным оценкам «СТРИМ Консалтинг», далее российский рынок ИТ-услуг будет расти среднегодовыми темпами в районе 19%, а его объем по итогам 2028 г. составит 1 935 600 млн рублей. Что же касается 2024 г., то аналитики «СТРИМ Консалтинг» ожидают роста в 30% по сравнению с 2023 г.

Основной методологией сбора данных для исследования являются опросы участников российского рынка ИТ-услуг, а также анкетирование и изучение предпочтений корпоративных пользователей. В создании исследования участвовали поставщики ИТ-услуг: компании-консультанты и ИТ-интеграторы, а также аналитики и эксперты коммуникационного агентства iTrend, работающего с российским ИТ-рынком. В рамках исследования также осуществлялся опрос заказчиков как путем полевых исследований, так и в формате глубинных интервью.