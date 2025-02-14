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СТРИМ Консалтинг

СТРИМ Консалтинг

«СТРИМ Консалтинг» создана консультантами, имеющими опыт работы в таких компаниях, как IDC, Gartner, компаниях большой четверки. У сотрудников есть опыт масштабных консалтинговых и исследовательских проектов с глобальными клиентами и транснациональными корпорациями, в том числе на международном уровне. 

 


14.02.2025 VK купил четверть создателя офисного пакета «Р7-Офис» 1
31.10.2024 Рост российского рынка ИТ-услуг в 2024 году прогнозируется на уровне 30% 1
30.10.2024 ALP Group: рынок российских ИТ-продуктов за год вырос на 23% 1
19.07.2024 На российском ИТ-рынке идет беспрецедентная в мировой истории трансформация 1
15.05.2024 Объем российского ИТ-рынка в 2023 г. вырос на 23% и составил 2466600 млн рублей 1
19.10.2023 Исход зарубежных компаний перетряхнул российский ИТ-рынок, но не завалил его 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

СТРИМ Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24661 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 234 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 192 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 47 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4906 1
ОБИТ 80 1
Ростелеком 9738 1
Oracle Corporation 6705 1
Softline - Софтлайн 2840 1
Supermicro 109 1
SAP SE 5280 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
Huawei 3946 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 269 1
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ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 58 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Осьминожка 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 983 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 34 1
iTrend 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4774 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19537 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27672 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66540 4
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5801 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2962 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16182 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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