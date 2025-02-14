СТРИМ Консалтинг
«СТРИМ Консалтинг» создана консультантами, имеющими опыт работы в таких компаниях, как IDC, Gartner, компаниях большой четверки. У сотрудников есть опыт масштабных консалтинговых и исследовательских проектов с глобальными клиентами и транснациональными корпорациями, в том числе на международном уровне.
СТРИМ Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 983 1
|Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 34 1
|iTrend 13 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 788 1
|Microsoft Teams - MS Teams 549 1
|Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1085 1
|Городецкий Петр 25 2
|Бочерова Елена 31 1
|Иодковский Станислав 82 1
|Алябьева Надежда 6 1
|Сабашный Вадим 6 1
|Калякин Павел 66 1
|Шрайбман Михаил 2 1
|Комлев Николай 97 1
|Семенкин Максим 8 1
|Путин Владимир 3187 1
|Лавров Владимир 68 1
|Мельников Алексей 61 1
|Гук Андрей 33 1
|Халитов Дарий 22 1
|Воденеев Денис 6 1
|Березняк Ольга 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145106 5
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52193 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17109 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 1
|IDC - International Data Corporation 4911 3
|Gartner - Гартнер 3560 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 3
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 2
|CB Insights 10 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
|НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 79 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
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