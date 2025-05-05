Консорциум «Вычислительная техника» и «Квадрант Технологий» заключили соглашение о стратегическом взаимодействии в сфере рыночной аналитики

Автономная некоммерческая организация «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»), объединяющая российских производителей вычислительной техники, и аналитическое агентство АО «Квадрант Технологий» (бренд «Стрим Консалтинг») подписали соглашение о сотрудничестве в области формирования аналитики по рынку отечественной вычислительной техники. Об этом CNews сообщили представители АНО «ВТ».

Инвестиционная деятельность АНО «ВТ» отрасли, а также необходимость оценки эффективности реализуемых мер государственной поддержки определяет высокую потребность в статистических и аналитических данных. В условиях ограниченного доступа к информации и ухода с российского рынка международных игроков, таких как IDC и Gartner, необходимость в альтернативных источниках анализа резко возросла.

В ответ на этот вызов отраслевое сообщество активизировало поиск партнерств, направленных на восполнение дефицита статистической и аналитической информации. Одним из таких шагов стало сотрудничество с Ассоциацией больших данных по разработке модели для анализа различных сегментов оборудования для работы с данными.

Сотрудничество с агентством «Стрим Консалтинг», команда которого включает специалистов с опытом работы в крупнейших международных консалтинговых структурах, становится очередным важным шагом к системному восстановлению аналитической инфраструктуры рынка. Агентство уже выпустило ряд исследований, охватывающих ключевые сегменты отрасли.

Подписанное соглашение предусматривает совместную работу по: созданию методологической базы для сбора и анализа рыночных данных; верификации аналитических и прогнозных материалов с участием представителей отрасли; развитию совместных проектов в рамках инициатив, координируемых АНО «Цифровая экономика», по созданию платформ аналитических данных.

По мнению участников соглашения, результатом сотрудничества станет формирование максимально возможной объективной картины состояния рынка.