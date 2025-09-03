Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Миссией АНО «Цифровая экономика» является создание экосистемо-центричной экономики для удобства жизни граждан и ведения бизнеса в России. Реализация миссии осуществляется по пяти основным направлениям: «Цифровая трансформация отраслей и компаний», «Безопасная открытая инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Эффективное регулирование», «Международное сотрудничество». Организация реализует общественно-значимые проекты и инициативы, среди которых просветительский образовательный проект «Урок цифры» и «День цифры», проект в сфере трансформации отраслей и компаний «Цифровая прокачка», база эффективных кейсов «Цифробанк». На площадке АНО «Цифровая экономика» проходят экспертизу все без исключения инициативы по экспериментальным правовым режимам («цифровым песочницам»), в том числе по беспилотным летательным аппаратам, телемедицине и другим. Организация также является центром координации взаимодействия между бизнес-сообществом, научно-образовательными организациями, общественными организациями и органами государственной власти в рамках деятельности рабочих групп по реализации национальной программы «Цифровая экономика».
