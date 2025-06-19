Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер СберУниверситет Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО
|19.06.2025
«СберУниверситет» и «Газпром проектирование» договорились о сотрудничестве
АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» и ООО «Газпром проектирование» заключили соглашение о ст
|19.06.2025
|
«СберУниверситет» заключил партнерское соглашение с Корпоративным университетом Санкт-Петербурга
ой деятельности. Свои подписи на документе поставили Наталья Осипчук, генеральный директор АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», и Эльвира Ребко, директор Корпоративного университета С
|19.06.2025
|
Инвестиции в таланты: «СберУниверситет» и АНО «Россия — страна возможностей» заключили соглашение о сотрудничестве
Подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» и АНО «Россия — страна возможностей». Своими подписями д
|19.06.2025
|
Инвестиции в людей: «СберУниверситет» и аэропорт Пулково договорились о партнерстве
та северной столицы» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор СберУниверситета Наталья Осипчук и генеральный директор ООО «Воздушные ворота северной столиц
|19.06.2025
|
«СберУниверситет» и СПбГУ объединяют усилия для развития образования
АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» и Санкт-Петербургский государственный университет заключ
|09.06.2025
|
«СберУниверситет» оптимизировал управление задачами с помощью отечественного таск-трекера Kaiten
ерситете». На внедрение платформы потребовалось четыре месяца и команда из трех человек со стороны «СберУниверситета» и двух специалистов из Kaiten. Об этом CNews сообщили представители Kaiten.
|09.06.2025
|
«СберУниверситет» автоматизировал бизнес-планирование на базе Optimacros
ла проект по автоматизации процессов годового бизнес-планирования на базе платформы Optimacros для «СберУниверситета». Теперь финансовый отдел и центры финансовой ответственности работают в еди
|05.05.2025
|
«СберУниверситет» запустил AR-навигацию от Sber Metaverse Tech
еального мира, что делает передвижение по кампусу интуитивно понятным. Алексей Швецов, ИТ-директор «СберУниверситета»: «Сегодня AR-технологии переходят из категории интерактивного развлечения в
|24.04.2025
|
«СберУниверситет» запускает программу по финансовым технологиям
ения, которые повысят финансовую эффективность компаний». Александр Шаталов, проректор по обучению «СберУниверситета»: «Финансовые технологии — не просто тренд, а ответ на реальные вызовы бизне
|07.03.2025
|
Сбербанк запускает на платформе BI.Zone Bug Bounty программу для усиления кибербезопасности «СберУниверситета»
о университета. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В область исследования войдут сайт «СберУниверситета» и образовательная платформа, медиатека, конструктор курсов 2.0, а также дру
|28.01.2025
|
«СберУниверситет» подвел предварительные итоги работы цифрового ассистента «Истра»
правила, а 7% выступают за использование ИИ без ограничений. Об этом CNews сообщили представители «СберУниверситета». В сентябре 2024 г. «СберУниверситет» представил цифрового помощника «Истра
|24.12.2024
|
«СберУниверситет» и Positive Technologies запустили программу для топ-менеждеров по развитию компетенций в сфере кибербезопасности
в и данных», – сказал Дмитрий Зубцов, руководитель Академии технологий, данных и кибербезопасности «СберУниверситета». «Кибербезопасность должна изучаться в Executive образовательных программах
|02.09.2024
|
«СберУниверситет» запустил «Истру» — цифрового помощника на базе ИИ
омощник, с другой — полноценная платформа онлайн-образования. Об этом CNews сообщили представители «СберУниверситета». «За последние несколько лет форматы потребления контента серьезно изменили
|11.06.2024
|
«СберУниверситет» с помощью искусственного интеллекта выяснил, что думают о будущем высшего образования преподаватели российских вузов
ировал ответы и определил главные тренды высшего образования. Об этом CNews сообщили представители «СберУниверситета». Все этапы проведения данного исследования — от формулировки гипотез до выр
|27.11.2023
|
«СберУниверситет» автоматизировал процесс ценообразования обучающих программ на базе Optimacros
за 3 месяца завершила внедрение блока «Ценообразование» на отечественной платформе Optimacros для «СберУниверситета» в рамках проекта по автоматизации финансового планирования и бюджетирования
|29.09.2023
|
«Сберуниверситет» запустил «Лабораторию EduTech» — бесплатный сервис для создания образовательных программ
азработчиков, директоров по персоналу и руководителей компаний, стал доступен на официальном сайте «Сберуниверситета» в разделе сообщества EduTech Club. Сервис содержит коллекцию методик обучен
|23.09.2021
|
«Сбер» и «Сберуниверситет» запускают совместные курсы в Центре компетенций Agile
ючает работу с практическими кейсами, в том числе из «Сбера». А благодаря заключенному партнерству «Сберуниверситета» и Kanban University выпускники курса получают сертификат, верифицированный
|12.12.2018
|
Корпоративный университет Сбербанка представил аналитический отчет по обучению цифровым навыкам
Эксперты Корпоративного университета Сбербанка подготовили аналитический отчет «Обучение цифровым навыкам: глобальные вызовы и передовые практики». Он призван сформировать комплексный запрос на создание
