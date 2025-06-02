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Дудина Наталья


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 Цифровой апгрейд для преподавателей: в Сбербанке стартует шестой сезон Летней цифровой школы 1
10.12.2024 Сбербанк помог мэрии Казани цифровизировать HR-процессы 1
03.07.2024 В группе Сбербанка появилась технологическая компания «Пульс»   1
18.01.2024 На благотворительной платформе «СберВместе» было собрано более 25 млн руб. для акции «Добрый новогодний подарок» 1
08.06.2022 «Сбер» вывел на внешний рынок свою HR-платформу «Пульс» 1
17.07.2020 Сбербанк начал заключать электронные трудовые договоры 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Дудина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 55 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7606 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4404 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2026 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3176 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14992 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4637 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24856 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1101 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1868 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 535 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1473 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 823 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11561 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24728 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12408 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12852 1
МегаФон - Цифровой подбор линейного персонала 9 1
Третьяков Ярослав 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3095 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2974 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9107 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 464 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1780 1
НКО - Некоммерческая организация 518 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5673 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 148 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2392 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
Создано именных указателей - 175884.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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