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«Сбер» вывел на внешний рынок свою HR-платформу «Пульс»

«Сбер» вывел собственную HR-платформу «Пульс» на внешний рынок. Особой ценностью «Пульса» для компаний является автоматизация полного цикла ключевых HR-процессов: привлечение, оформление, адаптация, обучение, целеполагание, обратная связь, оценка персонала, карьера и развитие, электронные кадровые сервисы, сквозная HR-аналитика, отчетность, внутренние коммуникации и др. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

«Пульс» — на 100% отечественное ПО, аттестованное ФСТЭК на соответствие требованиям приказа о защите персональных данных №21 от 18 февраля 2013 г., аттестат получен 15 апреля 2022 г.

Продукт адаптирован для работы с любого устройства, включая смартфоны и планшеты, доступен пользователям в режиме 24/7. В «Пульсе» используются технологии искусственного интеллекта и рекомендательные модели, благодаря которым она становится эффективным персональным ассистентом для руководителей, HR-специалистов и каждого сотрудника компании.

К созданию собственной HR-платформы «Сбер» подтолкнуло отсутствие на рынке современного инструмента, соответствующего актуальным требованиям крупных компаний: бесшовная автоматизация кадровых процессов, применение искусственного интеллекта для аналитики и принятие решений на основе данных.

Целью разработки «Пульса» стало создание передового продукта, который будет решать кадровые задачи в рамках одной платформы. Сегодня «Пульсом» пользуются более 230 тыс. сотрудников экосистемы «Сбера».

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Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель HR «Сбера»: «В HR-платформу "Пульс" мы вложили все наши знания, душу, заботу о людях. Сотни тысяч сотрудников "Сбера" высоко оценили и полюбили "Пульс", он стал для них дружелюбным помощником в развитии и обучении. Мы гордимся своим детищем и готовы поделиться им с другими компаниям».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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