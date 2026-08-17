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Жиганов Владислав

СОБЫТИЯ


17.08.2026 Школьников, победивших на международной олимпиаде по информатике IOI, позвали работать в Сбербанк 1
04.08.2025 Российские школьники получили две золота и две серебра на международной олимпиаде по информатике 1
24.07.2025 Сбербанк стал площадкой для подготовки национальной сборной России по информатике перед международной олимпиадой IOI 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Жиганов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9123 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6716 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 319 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 624 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2655 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26535 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34414 2
Физика - Physics - область естествознания 2972 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16405 1
Металлы - Серебро - Silver 837 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4119 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4497 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1265 2
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 10 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 84 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1551 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 610 2
Сбер - СберУниверситет - ГигаАкадемия 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 46 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1295 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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