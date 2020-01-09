Боливия - Многонациональное Государство

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|09.01.2020
Dr.Web впервые внедрили в госучреждении Боливии
«Доктор Веб» сообщил о первом внедрении продуктов комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite в государственном учреждении Боливии (Южная Америка) – организации AJAM. Выдачу сублицензии осуществил партнер компании «Доктор Веб» в Боливии – компания VANZEL Technologies. В сфере ответственности AJAM (полное наз
|18.11.2015
Tele2 открывает роуминг в Боливии и Мексике
енты Tele2 могут пользоваться услугой автоматического голосового роуминга и мобильным интернетом. В Боливии и Мексике пользователям Tele2 доступен автоматический голосовой роуминг – стоимость м
|27.05.2008
«Мегафон» открыл двусторонний роуминг в Боливии
«Мегафон» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией ENTEL S.A. (Боливия). На данный момент у оператора коммерческий роуминг GPRS действует с 185 сетями из 105 стран, предоставляющими услуги в 112 странах.
|24.04.2008
В Боливии обнаружен новый смертельно опасный вирус
Как сообщает агентство Синьхуа, министерство здравоохранения Боливии обнародовало заявление, в котором сообщается, что в провинции Кочабамба в центре Боливии недавно обнаружен новый вирус, передаваемый грызунами. На данный момент уже погибли три ч
|03.04.2007
Боливия национализирует крупнейшую национальную телекоммуникационную компанию
Правительство Боливии обнародовало план национализации крупнейшей национальной телекоммуникационной компании — Entel. Как заявил министр при президенте Хуан Рамон Кинтана, будет создана специальная коми
|16.11.2000
Ericsson поставит в Боливию первую в Латинской Америке систему пакетной передачи данных
ривает поставку полностью готовой системы стандарта GSM/GPRS 1900 МГц и имеет стоимость $36 млн. Компания Entel Mоvil частично принадлежит Telecom Italia и является ведущим оператором сотовой связи в Боливии. Компания начала предоставлять услуги связи стандарта CDMA в 1996 г. При введение в эксплуатацию системы GSM/GPRS Entel Mоvil станет также первым в Латинской Америке оператором, предлаг
|29.05.2000
Nokia начнет поставки оборудования для сети Nuevatel PCS стандарта GSM 1900 в Боливии
Компания Nokia заключила контракт на поставку полного комплекта оборудования для сети Nuevatel PCS стандарта GSM 1900 в Боливии на сумму более 25 миллионов долларов. В условия договора также входит установка Nokia Artus Messaging Platform, WAP - шлюза и Nokia Intelligent Network solutions. Начало эксплуатации се
