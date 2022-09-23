Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ООН ЮНЕСКО Учреждение по вопросам образования, науки и культуры UNESCO The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

СОБЫТИЯ


23.09.2022 «Элар» оцифрует фрагменты декора архитектурного памятника XVI века из списка ЮНЕСКО

В музее-усадьбе Коломенское при участии компании «Элар» создадут цифровые копии порядка 2,4 тыс. фрагментов белокаменного декора храма Вознесения Господня, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Работы начались в рамках нового этапа по созданию электронного каталога изображений музейных коллекций фонда «Археология» МГОМЗ. Археологические находки, которые предстоит оцифровать в

17.07.2019 ЮНЕСКО признала высоким уровень цифровизации в России

нальную программу «Цифровая экономика». По итогам выступления и обсуждения проектов в штаб-квартире ЮНЕСКО эксперты организации признали уровень и скорость цифровизации в России высокими. О тем
15.04.2016 ИИТО ЮНЕСКО и SAP будут сотрудничать в области образования и ИКТ

Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО) подписали на Московском международн
25.11.2014 В обращение выходит почтовая марка «Государственный природный биосферный заповедник "Керженский"», посвященная вступлению России в ЮНЕСКО

splay:none;} 25 ноября в обращение выходит почтовая марка, посвященная 60-летию вступления России в ЮНЕСКО, «Государственный природный биосферный заповедник "Керженский"». Государственный запов
23.09.2013 EVE Online оценили в ООН и ЮНЕСКО

Гибрид космической оперы и многопользовательской ролевой игры EVE Online получил премию от ООН и ЮНЕСКО. EVE Online стала обладателем премии World Summit Award за выдающиеся достижения в сфере электронных и цифровых развлечений. Игра разработана исландской студией CCP Games в 2003 году. За
06.07.2012 Культурное наследие Санкт-Петербурга оборудуют QR-кодами

5-6 июля 2012 г. в Санкт-Петербурге на 36 сессии Комитета Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в Таврическом дворце была представлена программа информирования туристов о памятниках

10.06.2011 ЮНЕСКО и Eurid отметили высокую популярность домена «.рф»

Европейская регистратура Eurid опубликовала совместное с ЮНЕСКО исследование, посвященное интернационализированным (многоязычным) страновым доменам (IDN) и разнообразию языков в глобальной Сети. Исследование касается темы первых доменов, не использую
08.07.2010 ЮНЕСКО пытается спасти культурное наследие Гаити

Как сообщает центр новостей ООН, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже проходит заседание, цель которого — решить, какие шаги следует предпринять для спасения культурных памятников Гаити, многие из которых пострадали в результате разрушительного зе
02.12.2009 Российский ученый награжден престижной премией ЮНЕСКО

Престижной премией ЮНЕСКО имени короля Хамада Бин Исы Аль-Халифа за 2009 год награжден ректор ВУЗа за использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, сообщает пресс-служба ЮНЕСКО

08.10.2009 ЮНЕСКО проведет испытание новой системы предупреждения о цунами

Для участия в учениях приглашены все страны региона. Система предупреждения о цунами и смягчения их последствий в Индийском океане была создана Межправительственной океанографической комиссией (МОК) ЮНЕСКО в 2005 году с целью оказания содействия обмену сейсмическими данными и данными об уровне моря, для обнаружения цунами, предупреждению о них и координации усилий государств-членов. Одновр
25.08.2009 ЮНЕСКО: феномен рабства требует толерантного к себе отношения

По случаю Международного дня памяти о работорговле и ее ликвидации, который отмечается 23 августа, Гендиректор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура обратился с посланием, в котором подчеркивается, что сегодня международное сообщество имеет уникальную возможность совместить исполнение долга памяти и обязанность изучен
21.07.2009 ЮНЕСКО объявила конкурс молодых ученых на получение стипендии в сфере охраны окружающей среды

Как сообщает центр новостей ООН, ЮНЕСКО объявила конкурс молодых ученых на получение стипендии в рамках программы ЮНЕСКО

13.07.2009 ЮНЕСКО избавилась от российского интернет-клона

Межрегиональная общественная организация (МОО) в поддержку программы ЮНЕСКО «Информация для всех», на которую зарегистрировано доменное имя с аббревиатурой назван
26.06.2009 Старая крепость в Баку исключена из списка объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой

33-я сессия Комитета ЮНЕСКО по всемирному наследию приняла решение исключить Старую крепость в Баку с Дворцом ширв
26.06.2009 Дрезден исключен из списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО

Организация ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) исключила Дрезден из списка мирового культурного наследия, сообщает РБК со ссылкой на Deutsche Welle. Такое решение принято из-за того, что городские власти решили построить транспортны
13.03.2009 ЮНЕСКО: В 2030 году половина населения планеты столкнется с угрозой дефицита воды

дня достигли предельных возможностей водопользования. Об этом говорится в третьем Всемирном докладе ЮНЕСКО о состоянии водных ресурсов. Он приурочен к пятому Всемирному водному форуму, который

10.03.2009 ЮНЕСКО: 69% опрошенных предпочитают для своих детей карьеру научного работника

нцев, но только для 44% итальянцев. Таковы результаты эксклюзивного исследования об отношении к науке и научной профессии. Оно было проведено в рамках программы сотрудничества между Фондом Л’Ореаль и ЮНЕСКО. Для целей исследования были опрошены 10 тыс. человек в 10 странах мира: Южной Африке, Германии, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, США, Франции, Италии, Мексике и Великобри
20.02.2009 ЮНЕСКО: более 2500 языков находятся на грани исчезновения

Как сообщает центр новостей ООН, 19 февраля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже была представлена электронная версия атласа языков, которые находятся на гран
19.02.2009 Россияне отмечены наградами ЮНЕСКО в области защиты биосферы

Как сообщает центр информации ООН, Международный совет по координации программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» назвал имена десяти победителей конкурса на получение стипендий д
04.02.2009 ЮНЕСКО: принята Конвенция об охране подводного культурного наследия

культуры еще остаются не обнаруженными. Как сделать все это достоянием широкой общественности и при этом защитить ценное и хрупкое наследие? Эти вопросы будут обсуждаться 26-27 марта в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже на первой встрече государств—участников Конвенции об охране подводного культурного наследия. Она вступила в силу 2 января 2009 года. Конвенция об охране подводного культурного н
16.01.2009 В ЮНЕСКО дан старт Международному году астрономии

Как сообщает центр новостей ООН, 15 января в ЮНЕСКО дан старт Международному году астрономии. В течение 2009 года будут проведены многочисленные мероприятия, направленные на повышение информированности общественности о важности астрономич
29.10.2008 В Париже под эгидой ЮНЕСКО обсуждается проблема клонирования человека

Как сообщает центр новостей ООН, 28 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась сессия Международного комитета ЮНЕСКО по биоэтике (МКБ). Его
06.10.2008 Под эгидой ЮНЕСКО ученые обсудят проблему "окисления океана"

Как сообщает центр новостей ООН, с 6 по 9 октября в Монако под эгидой ЮНЕСКО пройдет симпозиум под названием «Океан в мире с высоким содержанием CO2». Его участник
28.07.2008 USN Computers поставила компьютерную технику в Грозный по проекту ЮНЕСКО

вку компьютерной техники в реабилитационный центр для детей и подростков города Грозного по проекту ЮНЕСКО. Во II квартале 2008 г. Бюро ЮНЕСКО в Москве провело специальный тендер с участ
07.02.2008 Заповедник "Ростовский" включен во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО

оведник "Ростовский", расположенный на территории России, во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. "Ростовский" расположен на юго-востоке Ростовской области в пределах Кумо-Манычской в
15.11.2007 МСЭ, ICANN и ЮНЕСКО договорились о сотрудничестве по многоязычным доменам

Международный союз электросвязи (МСЭ), ЮНЕСКО и ICANN намерены сотрудничать в области разработки универсальных стандартов для создания многоязычного киберпространства. Об этом было объявлено в ходе совместного семинара, прошедшего в
06.11.2007 В Москве создается центр ЮНЕСКО по устойчивому энергетическому развитию

Как сообщает центр новостей ООН, на завершившейся в Париже 34-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО принята резолюция о создании в Москве Международного центра устойчивого энергетическог
11.10.2007 Древний китайский город получил премию ЮНЕСКО

Древний город Лицзян в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) 8 октября получил премию ЮНЕСКО за работу по сохранению древних зданий, сообщает Синьхуа. По мнению жюри, достигнутые городом успехи в защите архитектурного наследия свидетельствуют об эффективности мер, принятых местн
21.09.2007 Всемирная сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО расширилась

Как сообщает центр новостей ООН, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже на заседании президиума Международного координационного совета программы Ю
27.11.2006 4 декабря откроется конференция EVA 2006 Москва

я государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Российская ассоциация электронных библиотек, Институт развития

14.11.2006 4 декабря откроется конференция "EVA 2006 Москва"

я государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Российская ассоциация электронных библиотек, Институт развития

07.11.2006 4 декабря откроется конференция EVA 2006 Москва

я государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Российская ассоциация электронных библиотек, Институт развития

23.10.2006 Компьютерные пираты послужат детским домам

МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» со своими партнерам по реализации социально-значимых проектов -

07.09.2006 Премия Рунета – 2006: прием заявлений продлен до 1 октября

вопросы обсуждались на заседании экспертов Конкурса, которое состоялось 31 августа 2006 года в ИИТО ЮНЕСКО. В мероприятии приняли участие ответственные секретари номинационных комиссий Премии Р
26.07.2006 Вышла брошюра "Безопасность детей в интернете"

 обеспечению безопасности детей в киберпространстве. В мае 2006 года было объявлено о присоединении ЮНЕСКО к информационной кампании в этой области — Navega Protegido Campaign, — осущ
18.07.2006 Юристы обсудили проект развития информационного общества

д председательством вице-президента ТПП РФ, заместителя председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Владимира Исакова был рассмотрен проект Стратегии развития инфор
27.06.2006 "Информация для всех" присоединилась к антиспамерской коалиции

МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» присоединилась к «Лондонскому плану действий по международному с
25.10.2005 27 октября открывается 7-я международная конференция "Право и интернет"

тября пройдет конференция Право и интернет. Конференция традиционно проводится под эгидой Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в режиме мероприятия экспертов стран СНГ и Балтии. Организаторы

18.10.2005 27 октября открывается 7-я международная конференция "Право и интернет"

бря пройдет конференция «Право и Интернет». Конференция традиционно проводится под эгидой Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в режиме мероприятия экспертов стран СНГ и Балтии. Организаторы

12.10.2005 27 октября открывается 7-я международная конференция "Право и интернет"

тября пройдет конференция Право и интернет. Конференция традиционно проводится под эгидой Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в режиме мероприятия экспертов стран СНГ и Балтии. Организаторы


Публикаций - 299, упоминаний - 428

ООН ЮНЕСКО и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 16
Microsoft Corporation 25775 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
МегаФон 10742 10
Yandex - Яндекс 9216 9
Ростелеком 10948 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
SAP SE 5601 6
Huawei 4677 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
HP Inc. 5883 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
9594 4
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 4
Крок - Croc 1964 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
ДиалогНаука 271 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
КАМИС 21 2
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 2
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
Cisco Systems 5372 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Intel Corporation 12811 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Информзащита 941 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
AT&T Inc 1726 2
Adobe Systems 1597 2
HID Global - HID Corporation 125 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 8
Транснефть 335 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 3
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 3
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Жемчужина - Санаторий 67 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 12 2
Геликон-опера 5 2
Газпром ПАО 1493 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Абрау-Дюрсо 24 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
Верный - торговая сеть 326 1
Michelin - Мишлен 36 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Getty Images 29 1
L’Oreal 58 1
Политех - Политехнический музей 34 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
Музей русского импрессионизма 6 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 57 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Vulcan Capital Management 3 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 80
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 6
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 5
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 4
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 4
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
ООН ИКТ - Целевая группа ООН по информационно-коммуникационным технологиям - UN ICT TF - United Nations Information and Communication Technologies Task Force 10 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Евросоюз - Совет Европы 107 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 66
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 7
Greenpeace - Гринпис 130 5
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 3
ICOMOS - International Council on Monuments and Sites - ИКОМОС - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест 3 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
Союз вебмастеров России 6 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
WFEO - World Federation of Engineering Organizations - Federation Mondiale des Organisations d'Ingenieurs - Всемирная федерация инженерных организаций, ВФИО - Mondialogo Engineering Award 1 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
eCOM-LAC - Latin America and Caribbean Federation for Internet and Electronic Commerce 1 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 21
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 18
Оцифровка - Digitization 5185 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 12
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 11
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 8
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Google Android 15244 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Microsoft Office 4170 4
Google Earth - Google Планета Земля 490 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Windows 16882 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Apple iPhone 6 4861 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
Slashdot - VA Software - SourceForge 50 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 2
Microsoft Windows 98 452 2
Moodle LMS - система управления курсами 36 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
МТС 3G-сеть 121 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 2
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 2
Linux OS 11533 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
WordPress Foundation - WordPress 255 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
Stafory - робот Вера 377 2
Поддерживаю.РФ 10 2
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 1
Альтовский Евгений 42 30
Демидов Алексей 24 8
Matsuura Kōichirō - Мацуура Коитиро 7 7
Путин Владимир 3454 7
Петровский Станислав 6 6
Аитов Тимур 197 5
Кузьмин Евгений 28 4
Desai Nitin - Десаи Нитин 4 4
Якушев Михаил 50 3
Федотов Михаил 18 3
Мезенцев Дмитрий 21 3
Наумов Виктор 126 3
Комарова Наталья 16 3
Христенко Виктор 44 3
Лихачев Дмитрий 9 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Крылов Алексей 6 2
Станкевич Андрей 17 2
Фрадков Михаил 161 2
Богданова Ольга 6 2
Кравцов Сергей 64 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Колесникова Мария 8 2
Фурсин Алексей 158 2
Шакиров Марат 61 2
Зайцев Владимир 55 2
Московец Александр 3 2
Алкснис Виктор 70 2
Шалманов Сергей 202 2
Доля Алексей 67 2
Власова Анна 22 2
Нарусова Людмила 16 2
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 2
Фортов Владимир 16 2
Капица Сергей 8 2
Колесников Сергей 23 2
Смолин Олег 4 2
Исаков Владимир 7 2
Орджоникидзе Григорий 2 2
Маслова Наталья 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 193
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 73
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 61
Европа 24964 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 29
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Япония 13807 25
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 24
Франция - Французская Республика 8177 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 20
Земля - планета Солнечной системы 10865 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Швеция - Королевство 3782 15
Индия - Bharat 5870 14
Канада 5082 14
Италия - Итальянская Республика 4508 14
Беларусь - Белоруссия 6289 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 13
Финляндия - Финляндская Республика 3697 12
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 12
Бразилия - Федеративная Республика 2520 12
Украина 7928 12
Южная Корея - Республика 7052 11
Азия - Азиатский регион 5920 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 11
Африка - Африканский регион 3641 11
Испания - Королевство 3840 11
Нидерланды 3746 11
Казахстан - Республика 6048 10
Великобритания - Лондон 2432 10
Египет - Арабская Республика 1100 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 9
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 8
Сингапур - Республика 1953 8
Узбекистан - Республика 2005 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 110
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 97
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 57 39
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 35
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 34
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 32
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 29
Английский язык 7030 25
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 24
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 18
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 16
Образование в России 2893 15
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 14
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 13
Зоология - наука о животных 2887 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
Информатика - computer science - informatique 1195 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 9
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 8
Энергетика - Energy - Energetically 5855 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 8
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 8
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 8
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 373 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 7
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
CNews RND - R&D.CNews 2274 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
РИА Новости 1033 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 4
ComputerWorld 144 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 3
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 2
Times 661 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
AP - Associated Press 2007 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Независимая газета 25 1
Mashable 372 1
Regnum - Регнум 114 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Digg 68 1
ScienceDaily 399 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
Intelligent Enterprise 27 1
The Economist 49 1
Украинская правда 3 1
Phone Scoop 5 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
Finestreet Media Group - Файнстрит ИД 9 1
Forbes - Форбс 1002 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Ars Technica 450 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
IDC - International Data Corporation 4975 5
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 2
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 2
e-TERM - European Training for Electronic Records Management 2 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Microsoft Research 144 2
TechTarget 13 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
АСИ - Агентство социальной информации 7 1
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 15 1
Fortune Global 500 295 1
РАН - Российская академия наук 2122 18
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
РНБ - Российская национальная библиотека 35 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 3
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 3
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 3
МИОО - Московский институт открытого образования - МИПКРО - Московский институт повышения квалификации работников образования 10 3
ВГБИЛ - Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино - Иностранка 4 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 2
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 2
Государственный Русский музей 52 2
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 2
РАН ДВО - ИВиС - Институт вулканологии и сейсмологии 12 2
Japan Meteorological Agency - Японское метеорологическое агентство 9 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 2
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 8 2
ЮГУ - Югорский государственный университет 24 2
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 10 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 12 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
День молодёжи - 27 июня 1087 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 3
EVA Conferences - Electronic Visualisation and the Arts - Electronic Information, the Visual Arts and Beyond 3 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
Высокие технологии XXI века 78 2
Неогеография XXI - форум 65 2
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
SAP UP 5 1
Иванниковские чтения 1 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Всемирная конференция по интеллектуальному капиталу 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
РАН - Награды Российской академии наук - Золотые медали и премии выдающихся учёных Президиума РАН 1 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Infosecurity - выставка 63 1
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
FBM - Frankfurter Buchmesse - Frankfurt Book Fair - Франкфуртская книжная ярмарка 3 1
Ленинская премия 10 1
Навитех-Экспо 32 1
Битва роботов 14 1
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
АстроФест - фестиваль любителей астрономии и телескопостроения 5 1
Суздальфест - фестиваль анимации 1 1
CNews AWARDS - награда 571 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Black Hat - Конференция 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще