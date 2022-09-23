«Элар» оцифрует фрагменты декора архитектурного памятника XVI века из списка ЮНЕСКО В музее-усадьбе Коломенское при участии компании «Элар» создадут цифровые копии порядка 2,4 тыс. фрагментов белокаменного декора храма Вознесения Господня, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Работы начались в рамках нового этапа по созданию электронного каталога изображений музейных коллекций фонда «Археология» МГОМЗ. Археологические находки, которые предстоит оцифровать в

ЮНЕСКО признала высоким уровень цифровизации в России нальную программу «Цифровая экономика». По итогам выступления и обсуждения проектов в штаб-квартире ЮНЕСКО эксперты организации признали уровень и скорость цифровизации в России высокими. О тем

ИИТО ЮНЕСКО и SAP будут сотрудничать в области образования и ИКТ Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО) подписали на Московском международн

В обращение выходит почтовая марка «Государственный природный биосферный заповедник "Керженский"», посвященная вступлению России в ЮНЕСКО splay:none;} 25 ноября в обращение выходит почтовая марка, посвященная 60-летию вступления России в ЮНЕСКО, «Государственный природный биосферный заповедник "Керженский"». Государственный запов

EVE Online оценили в ООН и ЮНЕСКО Гибрид космической оперы и многопользовательской ролевой игры EVE Online получил премию от ООН и ЮНЕСКО. EVE Online стала обладателем премии World Summit Award за выдающиеся достижения в сфере электронных и цифровых развлечений. Игра разработана исландской студией CCP Games в 2003 году. За

Культурное наследие Санкт-Петербурга оборудуют QR-кодами 5-6 июля 2012 г. в Санкт-Петербурге на 36 сессии Комитета Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в Таврическом дворце была представлена программа информирования туристов о памятниках

ЮНЕСКО и Eurid отметили высокую популярность домена «.рф» Европейская регистратура Eurid опубликовала совместное с ЮНЕСКО исследование, посвященное интернационализированным (многоязычным) страновым доменам (IDN) и разнообразию языков в глобальной Сети. Исследование касается темы первых доменов, не использую

ЮНЕСКО пытается спасти культурное наследие Гаити Как сообщает центр новостей ООН, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже проходит заседание, цель которого — решить, какие шаги следует предпринять для спасения культурных памятников Гаити, многие из которых пострадали в результате разрушительного зе

Российский ученый награжден престижной премией ЮНЕСКО Престижной премией ЮНЕСКО имени короля Хамада Бин Исы Аль-Халифа за 2009 год награжден ректор ВУЗа за использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, сообщает пресс-служба ЮНЕСКО

ЮНЕСКО проведет испытание новой системы предупреждения о цунами Для участия в учениях приглашены все страны региона. Система предупреждения о цунами и смягчения их последствий в Индийском океане была создана Межправительственной океанографической комиссией (МОК) ЮНЕСКО в 2005 году с целью оказания содействия обмену сейсмическими данными и данными об уровне моря, для обнаружения цунами, предупреждению о них и координации усилий государств-членов. Одновр

ЮНЕСКО: феномен рабства требует толерантного к себе отношения По случаю Международного дня памяти о работорговле и ее ликвидации, который отмечается 23 августа, Гендиректор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура обратился с посланием, в котором подчеркивается, что сегодня международное сообщество имеет уникальную возможность совместить исполнение долга памяти и обязанность изучен

ЮНЕСКО объявила конкурс молодых ученых на получение стипендии в сфере охраны окружающей среды Как сообщает центр новостей ООН, ЮНЕСКО объявила конкурс молодых ученых на получение стипендии в рамках программы ЮНЕСКО

ЮНЕСКО избавилась от российского интернет-клона Межрегиональная общественная организация (МОО) в поддержку программы ЮНЕСКО «Информация для всех», на которую зарегистрировано доменное имя с аббревиатурой назван

Старая крепость в Баку исключена из списка объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой 33-я сессия Комитета ЮНЕСКО по всемирному наследию приняла решение исключить Старую крепость в Баку с Дворцом ширв

Дрезден исключен из списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО Организация ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) исключила Дрезден из списка мирового культурного наследия, сообщает РБК со ссылкой на Deutsche Welle. Такое решение принято из-за того, что городские власти решили построить транспортны

ЮНЕСКО: В 2030 году половина населения планеты столкнется с угрозой дефицита воды дня достигли предельных возможностей водопользования. Об этом говорится в третьем Всемирном докладе ЮНЕСКО о состоянии водных ресурсов. Он приурочен к пятому Всемирному водному форуму, который

ЮНЕСКО: 69% опрошенных предпочитают для своих детей карьеру научного работника нцев, но только для 44% итальянцев. Таковы результаты эксклюзивного исследования об отношении к науке и научной профессии. Оно было проведено в рамках программы сотрудничества между Фондом Л’Ореаль и ЮНЕСКО. Для целей исследования были опрошены 10 тыс. человек в 10 странах мира: Южной Африке, Германии, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, США, Франции, Италии, Мексике и Великобри

ЮНЕСКО: более 2500 языков находятся на грани исчезновения Как сообщает центр новостей ООН, 19 февраля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже была представлена электронная версия атласа языков, которые находятся на гран

Россияне отмечены наградами ЮНЕСКО в области защиты биосферы Как сообщает центр информации ООН, Международный совет по координации программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» назвал имена десяти победителей конкурса на получение стипендий д

ЮНЕСКО: принята Конвенция об охране подводного культурного наследия культуры еще остаются не обнаруженными. Как сделать все это достоянием широкой общественности и при этом защитить ценное и хрупкое наследие? Эти вопросы будут обсуждаться 26-27 марта в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже на первой встрече государств—участников Конвенции об охране подводного культурного наследия. Она вступила в силу 2 января 2009 года. Конвенция об охране подводного культурного н

В ЮНЕСКО дан старт Международному году астрономии Как сообщает центр новостей ООН, 15 января в ЮНЕСКО дан старт Международному году астрономии. В течение 2009 года будут проведены многочисленные мероприятия, направленные на повышение информированности общественности о важности астрономич

В Париже под эгидой ЮНЕСКО обсуждается проблема клонирования человека Как сообщает центр новостей ООН, 28 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась сессия Международного комитета ЮНЕСКО по биоэтике (МКБ). Его

Под эгидой ЮНЕСКО ученые обсудят проблему "окисления океана" Как сообщает центр новостей ООН, с 6 по 9 октября в Монако под эгидой ЮНЕСКО пройдет симпозиум под названием «Океан в мире с высоким содержанием CO2». Его участник

USN Computers поставила компьютерную технику в Грозный по проекту ЮНЕСКО вку компьютерной техники в реабилитационный центр для детей и подростков города Грозного по проекту ЮНЕСКО. Во II квартале 2008 г. Бюро ЮНЕСКО в Москве провело специальный тендер с участ

Заповедник "Ростовский" включен во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО оведник "Ростовский", расположенный на территории России, во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. "Ростовский" расположен на юго-востоке Ростовской области в пределах Кумо-Манычской в

МСЭ, ICANN и ЮНЕСКО договорились о сотрудничестве по многоязычным доменам Международный союз электросвязи (МСЭ), ЮНЕСКО и ICANN намерены сотрудничать в области разработки универсальных стандартов для создания многоязычного киберпространства. Об этом было объявлено в ходе совместного семинара, прошедшего в

В Москве создается центр ЮНЕСКО по устойчивому энергетическому развитию Как сообщает центр новостей ООН, на завершившейся в Париже 34-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО принята резолюция о создании в Москве Международного центра устойчивого энергетическог

Древний китайский город получил премию ЮНЕСКО Древний город Лицзян в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) 8 октября получил премию ЮНЕСКО за работу по сохранению древних зданий, сообщает Синьхуа. По мнению жюри, достигнутые городом успехи в защите архитектурного наследия свидетельствуют об эффективности мер, принятых местн

Всемирная сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО расширилась Как сообщает центр новостей ООН, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже на заседании президиума Международного координационного совета программы Ю

4 декабря откроется конференция EVA 2006 Москва я государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Российская ассоциация электронных библиотек, Институт развития

4 декабря откроется конференция "EVA 2006 Москва" я государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Российская ассоциация электронных библиотек, Институт развития

4 декабря откроется конференция EVA 2006 Москва я государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Российская ассоциация электронных библиотек, Институт развития

Компьютерные пираты послужат детским домам МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» со своими партнерам по реализации социально-значимых проектов -

Премия Рунета – 2006: прием заявлений продлен до 1 октября вопросы обсуждались на заседании экспертов Конкурса, которое состоялось 31 августа 2006 года в ИИТО ЮНЕСКО. В мероприятии приняли участие ответственные секретари номинационных комиссий Премии Р

Вышла брошюра "Безопасность детей в интернете" обеспечению безопасности детей в киберпространстве. В мае 2006 года было объявлено о присоединении ЮНЕСКО к информационной кампании в этой области — Navega Protegido Campaign, — осущ

Юристы обсудили проект развития информационного общества д председательством вице-президента ТПП РФ, заместителя председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Владимира Исакова был рассмотрен проект Стратегии развития инфор

"Информация для всех" присоединилась к антиспамерской коалиции МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» присоединилась к «Лондонскому плану действий по международному с

27 октября открывается 7-я международная конференция "Право и интернет" тября пройдет конференция Право и интернет. Конференция традиционно проводится под эгидой Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в режиме мероприятия экспертов стран СНГ и Балтии. Организаторы

27 октября открывается 7-я международная конференция "Право и интернет" бря пройдет конференция «Право и Интернет». Конференция традиционно проводится под эгидой Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в режиме мероприятия экспертов стран СНГ и Балтии. Организаторы