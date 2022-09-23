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ООН ЮНЕСКО Учреждение по вопросам образования, науки и культуры UNESCO The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
СОБЫТИЯ
|23.09.2022
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«Элар» оцифрует фрагменты декора архитектурного памятника XVI века из списка ЮНЕСКО
В музее-усадьбе Коломенское при участии компании «Элар» создадут цифровые копии порядка 2,4 тыс. фрагментов белокаменного декора храма Вознесения Господня, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Работы начались в рамках нового этапа по созданию электронного каталога изображений музейных коллекций фонда «Археология» МГОМЗ. Археологические находки, которые предстоит оцифровать в
|17.07.2019
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ЮНЕСКО признала высоким уровень цифровизации в России
нальную программу «Цифровая экономика». По итогам выступления и обсуждения проектов в штаб-квартире ЮНЕСКО эксперты организации признали уровень и скорость цифровизации в России высокими. О тем
|15.04.2016
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ИИТО ЮНЕСКО и SAP будут сотрудничать в области образования и ИКТ
Компания SAP, игрок рынка корпоративных приложений, и Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО) подписали на Московском международн
|25.11.2014
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В обращение выходит почтовая марка «Государственный природный биосферный заповедник "Керженский"», посвященная вступлению России в ЮНЕСКО
splay:none;} 25 ноября в обращение выходит почтовая марка, посвященная 60-летию вступления России в ЮНЕСКО, «Государственный природный биосферный заповедник "Керженский"». Государственный запов
|23.09.2013
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EVE Online оценили в ООН и ЮНЕСКО
Гибрид космической оперы и многопользовательской ролевой игры EVE Online получил премию от ООН и ЮНЕСКО. EVE Online стала обладателем премии World Summit Award за выдающиеся достижения в сфере электронных и цифровых развлечений. Игра разработана исландской студией CCP Games в 2003 году. За
|06.07.2012
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Культурное наследие Санкт-Петербурга оборудуют QR-кодами
5-6 июля 2012 г. в Санкт-Петербурге на 36 сессии Комитета Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в Таврическом дворце была представлена программа информирования туристов о памятниках
|10.06.2011
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ЮНЕСКО и Eurid отметили высокую популярность домена «.рф»
Европейская регистратура Eurid опубликовала совместное с ЮНЕСКО исследование, посвященное интернационализированным (многоязычным) страновым доменам (IDN) и разнообразию языков в глобальной Сети. Исследование касается темы первых доменов, не использую
|08.07.2010
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ЮНЕСКО пытается спасти культурное наследие Гаити
Как сообщает центр новостей ООН, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже проходит заседание, цель которого — решить, какие шаги следует предпринять для спасения культурных памятников Гаити, многие из которых пострадали в результате разрушительного зе
|02.12.2009
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Российский ученый награжден престижной премией ЮНЕСКО
Престижной премией ЮНЕСКО имени короля Хамада Бин Исы Аль-Халифа за 2009 год награжден ректор ВУЗа за использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, сообщает пресс-служба ЮНЕСКО
|08.10.2009
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ЮНЕСКО проведет испытание новой системы предупреждения о цунами
Для участия в учениях приглашены все страны региона. Система предупреждения о цунами и смягчения их последствий в Индийском океане была создана Межправительственной океанографической комиссией (МОК) ЮНЕСКО в 2005 году с целью оказания содействия обмену сейсмическими данными и данными об уровне моря, для обнаружения цунами, предупреждению о них и координации усилий государств-членов. Одновр
|25.08.2009
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ЮНЕСКО: феномен рабства требует толерантного к себе отношения
По случаю Международного дня памяти о работорговле и ее ликвидации, который отмечается 23 августа, Гендиректор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура обратился с посланием, в котором подчеркивается, что сегодня международное сообщество имеет уникальную возможность совместить исполнение долга памяти и обязанность изучен
|21.07.2009
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ЮНЕСКО объявила конкурс молодых ученых на получение стипендии в сфере охраны окружающей среды
Как сообщает центр новостей ООН, ЮНЕСКО объявила конкурс молодых ученых на получение стипендии в рамках программы ЮНЕСКО
|13.07.2009
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ЮНЕСКО избавилась от российского интернет-клона
Межрегиональная общественная организация (МОО) в поддержку программы ЮНЕСКО «Информация для всех», на которую зарегистрировано доменное имя с аббревиатурой назван
|26.06.2009
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Старая крепость в Баку исключена из списка объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой
33-я сессия Комитета ЮНЕСКО по всемирному наследию приняла решение исключить Старую крепость в Баку с Дворцом ширв
|26.06.2009
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Дрезден исключен из списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
Организация ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) исключила Дрезден из списка мирового культурного наследия, сообщает РБК со ссылкой на Deutsche Welle. Такое решение принято из-за того, что городские власти решили построить транспортны
|13.03.2009
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ЮНЕСКО: В 2030 году половина населения планеты столкнется с угрозой дефицита воды
дня достигли предельных возможностей водопользования. Об этом говорится в третьем Всемирном докладе ЮНЕСКО о состоянии водных ресурсов. Он приурочен к пятому Всемирному водному форуму, который
|10.03.2009
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ЮНЕСКО: 69% опрошенных предпочитают для своих детей карьеру научного работника
нцев, но только для 44% итальянцев. Таковы результаты эксклюзивного исследования об отношении к науке и научной профессии. Оно было проведено в рамках программы сотрудничества между Фондом Л’Ореаль и ЮНЕСКО. Для целей исследования были опрошены 10 тыс. человек в 10 странах мира: Южной Африке, Германии, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, США, Франции, Италии, Мексике и Великобри
|20.02.2009
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ЮНЕСКО: более 2500 языков находятся на грани исчезновения
Как сообщает центр новостей ООН, 19 февраля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже была представлена электронная версия атласа языков, которые находятся на гран
|19.02.2009
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Россияне отмечены наградами ЮНЕСКО в области защиты биосферы
Как сообщает центр информации ООН, Международный совет по координации программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» назвал имена десяти победителей конкурса на получение стипендий д
|04.02.2009
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ЮНЕСКО: принята Конвенция об охране подводного культурного наследия
культуры еще остаются не обнаруженными. Как сделать все это достоянием широкой общественности и при этом защитить ценное и хрупкое наследие? Эти вопросы будут обсуждаться 26-27 марта в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже на первой встрече государств—участников Конвенции об охране подводного культурного наследия. Она вступила в силу 2 января 2009 года. Конвенция об охране подводного культурного н
|16.01.2009
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В ЮНЕСКО дан старт Международному году астрономии
Как сообщает центр новостей ООН, 15 января в ЮНЕСКО дан старт Международному году астрономии. В течение 2009 года будут проведены многочисленные мероприятия, направленные на повышение информированности общественности о важности астрономич
|29.10.2008
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В Париже под эгидой ЮНЕСКО обсуждается проблема клонирования человека
Как сообщает центр новостей ООН, 28 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась сессия Международного комитета ЮНЕСКО по биоэтике (МКБ). Его
|06.10.2008
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Под эгидой ЮНЕСКО ученые обсудят проблему "окисления океана"
Как сообщает центр новостей ООН, с 6 по 9 октября в Монако под эгидой ЮНЕСКО пройдет симпозиум под названием «Океан в мире с высоким содержанием CO2». Его участник
|28.07.2008
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USN Computers поставила компьютерную технику в Грозный по проекту ЮНЕСКО
вку компьютерной техники в реабилитационный центр для детей и подростков города Грозного по проекту ЮНЕСКО. Во II квартале 2008 г. Бюро ЮНЕСКО в Москве провело специальный тендер с участ
|07.02.2008
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Заповедник "Ростовский" включен во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО
оведник "Ростовский", расположенный на территории России, во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. "Ростовский" расположен на юго-востоке Ростовской области в пределах Кумо-Манычской в
|15.11.2007
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МСЭ, ICANN и ЮНЕСКО договорились о сотрудничестве по многоязычным доменам
Международный союз электросвязи (МСЭ), ЮНЕСКО и ICANN намерены сотрудничать в области разработки универсальных стандартов для создания многоязычного киберпространства. Об этом было объявлено в ходе совместного семинара, прошедшего в
|06.11.2007
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В Москве создается центр ЮНЕСКО по устойчивому энергетическому развитию
Как сообщает центр новостей ООН, на завершившейся в Париже 34-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО принята резолюция о создании в Москве Международного центра устойчивого энергетическог
|11.10.2007
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Древний китайский город получил премию ЮНЕСКО
Древний город Лицзян в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай) 8 октября получил премию ЮНЕСКО за работу по сохранению древних зданий, сообщает Синьхуа. По мнению жюри, достигнутые городом успехи в защите архитектурного наследия свидетельствуют об эффективности мер, принятых местн
|21.09.2007
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Всемирная сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО расширилась
Как сообщает центр новостей ООН, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже на заседании президиума Международного координационного совета программы Ю
|27.11.2006
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4 декабря откроется конференция EVA 2006 Москва
я государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Российская ассоциация электронных библиотек, Институт развития
|14.11.2006
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4 декабря откроется конференция "EVA 2006 Москва"
я государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Российская ассоциация электронных библиотек, Институт развития
|07.11.2006
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4 декабря откроется конференция EVA 2006 Москва
я государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Российская ассоциация электронных библиотек, Институт развития
|23.10.2006
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Компьютерные пираты послужат детским домам
МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» со своими партнерам по реализации социально-значимых проектов -
|07.09.2006
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Премия Рунета – 2006: прием заявлений продлен до 1 октября
вопросы обсуждались на заседании экспертов Конкурса, которое состоялось 31 августа 2006 года в ИИТО ЮНЕСКО. В мероприятии приняли участие ответственные секретари номинационных комиссий Премии Р
|26.07.2006
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Вышла брошюра "Безопасность детей в интернете"
обеспечению безопасности детей в киберпространстве. В мае 2006 года было объявлено о присоединении ЮНЕСКО к информационной кампании в этой области — Navega Protegido Campaign, — осущ
|18.07.2006
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Юристы обсудили проект развития информационного общества
д председательством вице-президента ТПП РФ, заместителя председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Владимира Исакова был рассмотрен проект Стратегии развития инфор
|27.06.2006
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"Информация для всех" присоединилась к антиспамерской коалиции
МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» присоединилась к «Лондонскому плану действий по международному с
|25.10.2005
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27 октября открывается 7-я международная конференция "Право и интернет"
тября пройдет конференция Право и интернет. Конференция традиционно проводится под эгидой Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в режиме мероприятия экспертов стран СНГ и Балтии. Организаторы
|18.10.2005
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27 октября открывается 7-я международная конференция "Право и интернет"
бря пройдет конференция «Право и Интернет». Конференция традиционно проводится под эгидой Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в режиме мероприятия экспертов стран СНГ и Балтии. Организаторы
|12.10.2005
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27 октября открывается 7-я международная конференция "Право и интернет"
тября пройдет конференция Право и интернет. Конференция традиционно проводится под эгидой Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в режиме мероприятия экспертов стран СНГ и Балтии. Организаторы
ООН ЮНЕСКО и организации, системы, технологии, персоны:
|Альтовский Евгений 42 30
|Демидов Алексей 24 8
|Matsuura Kōichirō - Мацуура Коитиро 7 7
|Путин Владимир 3454 7
|Петровский Станислав 6 6
|Аитов Тимур 197 5
|Кузьмин Евгений 28 4
|Desai Nitin - Десаи Нитин 4 4
|Якушев Михаил 50 3
|Федотов Михаил 18 3
|Мезенцев Дмитрий 21 3
|Наумов Виктор 126 3
|Комарова Наталья 16 3
|Христенко Виктор 44 3
|Лихачев Дмитрий 9 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Крылов Алексей 6 2
|Станкевич Андрей 17 2
|Фрадков Михаил 161 2
|Богданова Ольга 6 2
|Кравцов Сергей 64 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Колесникова Мария 8 2
|Фурсин Алексей 158 2
|Шакиров Марат 61 2
|Зайцев Владимир 55 2
|Московец Александр 3 2
|Алкснис Виктор 70 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Доля Алексей 67 2
|Власова Анна 22 2
|Нарусова Людмила 16 2
|Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 2
|Фортов Владимир 16 2
|Капица Сергей 8 2
|Колесников Сергей 23 2
|Смолин Олег 4 2
|Исаков Владимир 7 2
|Орджоникидзе Григорий 2 2
|Маслова Наталья 7 2
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