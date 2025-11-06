Получите все материалы CNews по ключевому слову
Крылов Алексей
СОБЫТИЯ
Крылов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Бином 24 1
|Лаборатория знаний 9 1
|SAP SE 5415 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5228 1
|Broadcom - VMware 2484 1
|Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
|AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 71 1
|Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 86 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4752 2
|ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 2
|Капица Петр 5 2
|Капица Сергей 8 2
|Земков Сергей 159 1
|Ульяновский Сергей 3 1
|Московец Александр 3 1
|Босова Людмила 3 1
|Бельтюков Владимир 3 1
|Иванова Ольга 15 1
|Ершов Петр 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397788, в очереди разбора - 732516.
Создано именных указателей - 185260.
