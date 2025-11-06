Разделы

Крылов Алексей


СОБЫТИЯ


06.11.2025 Исследование: почти 80% российских компаний выстраивают процессы безопасной разработки 1
26.04.2019 «Лаборатория Касперского» приняла участие в обновлении популярных учебников по информатике 1
16.04.2018 Efes Rus внедрила цифровое рабочее пространство с VMware Horizon 1
12.02.2015 Марка, посвященная ученому-физику С.П. Капице, вышла в почтовое обращение 1
09.02.2015 Анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на февраль 2015 г. 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Крылов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Бином 24 1
Лаборатория знаний 9 1
SAP SE 5415 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5228 1
Broadcom - VMware 2484 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 71 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 86 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4752 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9498 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2292 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31717 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6631 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22807 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9929 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56496 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13525 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8118 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10010 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2699 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 829 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3916 1
Broadcom - VMware vSphere 594 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 121 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-10 - советский штурмовик 5 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 133 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5111 1
Капица Петр 5 2
Капица Сергей 8 2
Земков Сергей 159 1
Ульяновский Сергей 3 1
Московец Александр 3 1
Босова Людмила 3 1
Бельтюков Владимир 3 1
Иванова Ольга 15 1
Ершов Петр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 155396 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45417 2
Земля - планета Солнечной системы 10624 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13538 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3037 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 396 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1044 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1225 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 794 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 998 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18437 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 385 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 120 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 342 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 176 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 506 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 450 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка вулканы (Корякский, Ключевской) 40 1
Россия - СФО - Красноярский край - Плато Путорана 3 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Малоярославецкий район - Малоярославец 25 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 58 1
Россия - ЦФО - Московская область - Можайск 38 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14451 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Ленские Столбы 8 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31548 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10458 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 97 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8881 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4386 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1488 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1738 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 912 1
Энергетика - Energy - Energetically 5484 1
Физика - Physics - область естествознания 2808 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14930 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54594 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 93 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 970 1
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 56 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1324 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 353 1
Информатика - computer science - informatique 1134 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 757 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 989 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 2
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 7 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 272 2
РАН - Российская академия наук 1993 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 378 2
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
РАН - Награды Российской академии наук - Золотые медали и премии выдающихся учёных Президиума РАН 1 1
