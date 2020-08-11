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Индексная книга (каталог) CNews*
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Физика Земли Геофизика Geophysics

Физика Земли - Геофизика - Geophysics

СОБЫТИЯ


11.08.2020 «Газпром нефть» испытала сверхдальний беспилотник для разведочной геофизики

основе беспилотников и повышению эффективности производственных процессов компании. Протестированный аппарат по своим характеристикам значительно превосходит аналогичные решения в области разведочной геофизики, представленные на рынке, и в перспективе позволит полностью отказаться от применения пилотируемой авиации при магнитометрической съемке новых лицензионных участков», – отметил Михаил
21.02.2017 В Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики запущена подсистема виртуализации на базе решений Lenovo

«Сетьпроект» объявила о завершении создания подсистемы виртуализации в Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики. Как рассказали CNews в компании, подсистема позволила существенно повысить надёжность и производительность работы множества ИТ-систем, используемых в «ЗапСибНИИГГ».Исполняющий обязан
02.04.2008 Softline организовал коллективную работу сотрудников «Газпром Геофизики»

Системный интегратор Softline Consulting Services организовал корпоративный портал для сотрудников ООО «Газпром Геофизика», дочернего предприятия ОАО «Газпром», с использованием технологии Microsoft Office SharePoint Server 2007. В ходе проекта была организована коллективная работа сотрудников с документ
30.05.2006 Геофизика недр Земли будет пересмотрена?

и атмосферном давлении. Но при давлении, которое в несколько сотен тысяч раз превышает давление на уровне моря, кристаллы начинают поглощать инфракрасное излучение, препятствуя распространению тепла. Геофизики Александр Гончаров и Виктор Стружкин из института Карнеги сжимали кристаллы магнезита, используя алмазную наковальню – специальную камеру с двумя искусственными алмазами, с помощью ко
30.05.2006 Геофизика недр Земли будет пересмотрена?

и атмосферном давлении. Но при давлении, которое в несколько сотен тысяч раз превышает давление на уровне моря, кристаллы начинают поглощать инфракрасное излучение, препятствуя распространению тепла. Геофизики Александр Гончаров и Виктор Стружкин из института Карнеги сжимали кристаллы магнезита, используя алмазную наковальню – специальную камеру с двумя искусственными алмазами, с помощью ко
11.09.2003 "Геофизика" поставит "Сибирьтелекому" 48 тыс. номеров АТС "Квант-Е"

Барнаульское ОАО "Геофизика" заключило договор с ОАО "Сибирьтелеком" на поставку до конца года 48 тыс. номеров АТС "Квант-Е". Как сообщили РБК в ОАО "Геофизика", ранее планировалось, что данный договор бу

Публикаций - 140, упоминаний - 144

Физика Земли и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12822 7
Yandex - Яндекс 9248 6
IBM - International Business Machines Corp 9701 6
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 12 5
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 4
Ростелеком 10963 3
Т-Платформы - T-Platforms 412 3
Nvidia Corp 4014 3
Инверсия - Инверсия НПФ 156 3
МегаФон 10776 2
SAP SE 5604 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15802 2
Lenovo Group 2450 2
Softline - Софтлайн 3751 2
AMD - Advanced Micro Devices 4653 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 2
Галактика - Корпорация 1545 2
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 2
Прайм Груп - Prime Group 74 2
Яндекс - Сейсмотек - Seismotech - ранее Яндекс.Терра 6 2
Kometa - Комета 160 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 2
Роскосмос - РКС - Геофизика-Космос НПП 2 2
Paradigm Geophysical - Парадайм Геофизикал 10 1
АГФЗ - Алтайский геофизический завод - Геофизика, ГФА - Барнаульский завод геофизической аппаратуры 1 1
Лаборатория Интернета Вещей 4 1
Космоаэрогеология НПК - Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 3 1
РРС-Балтика 4 1
САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 7 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Service - ЭйТи Сервис 12 1
Умник 37 1
Моринтех - Морские информационные технологии 5 1
Черус 22 1
ПМ-Развитие НПО 2 1
Samsung Electronics 11077 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5666 1
Dell EMC 5182 1
Microsoft Corporation 25789 1
Газпром ПАО 1493 8
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 6
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 6
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 5
Space Adventures 30 4
Cosmopolis XXI Suborbital Corporation 4 4
Royal Dutch Shell - Шелл 234 3
Газпром нефть 726 3
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 5 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ГЕОТЕК Холдинг - ГЕОТЕК Сейсморазведка - Тюменнефтегеофизика, ТНГФ - Башнефтегеофизика - Геостра НПЦ 13 1
Геофизика-НВ НПО 1 1
Газпром георесурс - Газпромгеофизика 2 1
Геофизика ЦКБ 1 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Научно-производственное объединение 1 1
Газстройпром 6 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Приморского края и Восточной Арктики - Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Порт Восточный 7 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Росатом - Гидрографическое предприятие ФГБУ 5 1
Диалл Альянс 2 1
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8880 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 618 1
Tesla Motors 462 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2434 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 602 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 294 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 738 1
РесурсТранс 16 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13906 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6560 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1545 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5437 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3316 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3587 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 761 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1443 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 806 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
РНФ - Российский научный фонд 206 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1510 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1304 1
Федеральное казначейство России 1950 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 385 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 56 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Суперкомпьютерный консорциум университетов России 6 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10267 22
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1845 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54051 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33567 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16311 13
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 613 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22783 11
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5037 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22624 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7397 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12949 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7888 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26348 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25893 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36318 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24480 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6595 8
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3065 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14787 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12288 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6496 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9939 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10190 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26860 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18076 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3832 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17004 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8669 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2228 5
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9533 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3674 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13953 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18359 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22978 5
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1411 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10703 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9323 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7844 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13076 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1447 6
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - М-55 Геофизика - советский высотный дозвуковой разведчик 5 5
РСК Торнадо - RSC Tornado 145 5
NASA Gravity Probe 10 4
РСК ГК - РСК экзастрим 40 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 4
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 4
NASA LAGEOS - Laser Geodynamics Satellite or Laser Geometric Environmental Observation Survey 5 4
Intel x86 - архитектура процессора 2157 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 748 3
Intel Xeon E 197 3
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 3
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 22 3
Intel Xeon Phi 39 3
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 155 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5257 3
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 10 3
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 3
Роскосмос - ВНИИЭМ - Университетский-Татьяна-2 - микроспутник 5 2
Газпром - ОГГИС - Отраслевая геолого-геофизическая информационная система - ОИИУС - Отраслевая интегрированная информационно-управляющая система 7 2
УГАТУ САТ 5 2
Nvidia Tesla GPU 198 2
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 78 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 2
Космодром Байконур 1072 2
Intel SSD 32 2
Intel Omni-Path Edge Switch 8 2
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
NASA Deep Impact 38 2
NASA Stardust 51 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1781 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 2
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 2
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 2
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 76 1
IBM Summit - суперкомпьютер 4 1
IBM PowerXCell 10 1
Veritas Server Foundation - Veritas Cluster - Veritas Cluster Volume Manager - Veritas Cluster Server - Veritas Cluster File System 23 1
Pavlis Erricos - Павлис Эрикос 4 4
Everrit Francis - Эверрит Фрэнсис 4 4
Rubincam David - Рубинкем Дэвид 4 4
Ciufolini Ignazio - Кьюфолини Игнацио 4 4
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 4
Капица Петр 6 2
Кузин Виктор 2 2
Стружкин Виктор 2 2
Клинских Вячеслав 2 2
Olhoeft Gary - Олхефт Гэри 2 2
Salamon Michael - Саламон Майкл 2 2
Gross Richard - Гросс Ричард 2 2
Wapenaar Kees - Вапенаар Кис 2 2
Aagaard Brad - Аагаард Брэд 2 2
Slob Evert - Слоб Эверт 2 2
Галушкин Олег 182 2
Опанасенко Всеволод 139 2
Волож Аркадий 270 2
Крылов Алексей 6 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Биктимиров Рустам 2 2
Гончаров Александр 19 2
Капица Сергей 8 2
Янушкевич Владимир 6 2
Кузьмин Ариан 1 1
Щербаков Cергей 2 1
Папанин Иван 2 1
Городецкий Владимир 4 1
Елисеева Мария 4 1
Сергеев Виталий 1 1
Пономаренко Антон 6 1
Михайлова Евгения 1 1
Щека Святослав 1 1
Андреев Олег 7 1
Синицин Николай 1 1
Мануйлова Ирина 6 1
Basquiast Jean-Paul - Жан-Поль Баскья 1 1
Илякова Ирина 2 1
Лаврентьев Михаил 5 1
Ерченков Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166593 60
Земля - планета Солнечной системы 10877 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54798 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47670 20
Россия - СФО - Новосибирск 4882 13
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1709 11
Солнечная система - Solar system 2571 11
Европа 24980 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19572 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5498 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14819 9
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 685 9
Германия - Федеративная Республика 13224 8
Италия - Итальянская Республика 4510 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13830 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3139 6
США - Калифорния 4831 6
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1548 6
Арктика - Северный полюс 186 6
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 470 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3662 5
Франция - Французская Республика 8180 5
Индийский океан 162 5
США - Мэриленд - Гринбелт 13 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19187 4
Япония 13813 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3345 4
Африка - Африканский регион 3645 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1462 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 912 4
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 566 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3359 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 4
США - Мэриленд 299 4
США - Мэриленд - Балтимор 178 4
США - Калифорния - Сан-Андреас 14 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1226 3
Беларусь - Белоруссия 6306 3
Норвегия - Королевство 1860 3
Индия - Bharat 5879 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33833 46
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1092 21
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 487 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57814 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6789 15
Физика - Physics - область естествознания 2946 13
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2752 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53588 11
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3817 10
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2284 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6186 10
Энергетика - Energy - Energetically 5877 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4678 9
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21723 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16118 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7558 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2331 6
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1032 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18201 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1673 6
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2014 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4536 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3180 5
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 5
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1292 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11356 5
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5522 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9119 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6178 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10900 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 834 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1719 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6077 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5526 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8503 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6609 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1478 3
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Science Advances 35 2
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1730 5
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LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 4
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U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 3
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 3
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РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 2
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 2
РАН СО ИНГГ - Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук 3 2
РАН СО ИВЭП - Институт водных и экологических проблем 5 2
Болгарская академия наук - Bulgarian National Astronomical Observatory - Болгарская национальная астрономическая обсерватория Рожен - Национальный институт метеорологии и гидрологии Болгарии 9 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 2
РАН СО ИМ - Институт математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 6 2
НАН Беларуси - Институт геохимии и геофизики Национальной академии наук Беларуси 1 1
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ЗапСибНИИГГ ФАУ - Западно-Сибирский НИИ геологии и геофизики - Западно-сибирский научно-исследовательский институт геологии и геофизики 1 1
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