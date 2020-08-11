Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 128417
ИКТ 10498
Организации 8297
Ведомства 1376
Ассоциации 796
Технологии 3142
Системы 21143
Персоны 50638
География 2109
Статьи 1423
Пресса 1022
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2075
Мероприятия 821

Физика Земли Геофизика Geophysics

Физика Земли - Геофизика - Geophysics


11.08.2020 «Газпром нефть» испытала сверхдальний беспилотник для разведочной геофизики

основе беспилотников и повышению эффективности производственных процессов компании. Протестированный аппарат по своим характеристикам значительно превосходит аналогичные решения в области разведочной геофизики, представленные на рынке, и в перспективе позволит полностью отказаться от применения пилотируемой авиации при магнитометрической съемке новых лицензионных участков», – отметил Михаил
21.02.2017 В Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики запущена подсистема виртуализации на базе решений Lenovo

«Сетьпроект» объявила о завершении создания подсистемы виртуализации в Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики. Как рассказали CNews в компании, подсистема позволила существенно повысить надёжность и производительность работы множества ИТ-систем, используемых в «ЗапСибНИИГГ».Исполняющий обязан
02.04.2008 Softline организовал коллективную работу сотрудников «Газпром Геофизики»

Системный интегратор Softline Consulting Services организовал корпоративный портал для сотрудников ООО «Газпром Геофизика», дочернего предприятия ОАО «Газпром», с использованием технологии Microsoft Office SharePoint Server 2007. В ходе проекта была организована коллективная работа сотрудников с документ
30.05.2006 Геофизика недр Земли будет пересмотрена?

и атмосферном давлении. Но при давлении, которое в несколько сотен тысяч раз превышает давление на уровне моря, кристаллы начинают поглощать инфракрасное излучение, препятствуя распространению тепла. Геофизики Александр Гончаров и Виктор Стружкин из института Карнеги сжимали кристаллы магнезита, используя алмазную наковальню – специальную камеру с двумя искусственными алмазами, с помощью ко
30.05.2006 Геофизика недр Земли будет пересмотрена?

и атмосферном давлении. Но при давлении, которое в несколько сотен тысяч раз превышает давление на уровне моря, кристаллы начинают поглощать инфракрасное излучение, препятствуя распространению тепла. Геофизики Александр Гончаров и Виктор Стружкин из института Карнеги сжимали кристаллы магнезита, используя алмазную наковальню – специальную камеру с двумя искусственными алмазами, с помощью ко
11.09.2003 "Геофизика" поставит "Сибирьтелекому" 48 тыс. номеров АТС "Квант-Е"

Барнаульское ОАО "Геофизика" заключило договор с ОАО "Сибирьтелеком" на поставку до конца года 48 тыс. номеров АТС "Квант-Е". Как сообщили РБК в ОАО "Геофизика", ранее планировалось, что данный договор бу

Публикаций - 111, упоминаний - 112

Физика Земли упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11750 7
IBM - International Business Machines Corp 9206 6
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 4 5
Yandex - Яндекс 6139 5
Прогноз 1232 5
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 69 4
Т-Платформы - T-Platforms 385 3
Nvidia Corp 3265 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 3
AMD - Advanced Micro Devices 3852 2
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 155 2
Kometa - Комета 158 2
SAP SE 4898 2
Инверсия - Инверсия НПФ 120 2
Прайм Груп - Prime Group 62 2
Галактика - Корпорация 1410 2
Геофизика-Космос НПП 2 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 117 2
Lenovo Group 2216 2
Яндекс - Сейсмотек - Seismotech - ранее Яндекс.Терра 2 2
Softline - Софтлайн 2211 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 1
Dell EMC 4946 1
Smart Technologies - НКК - Национальная компьютерная корпорация 244 1
Huawei 3598 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 102 1
Dell Technologies - Dell Computer 825 1
САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 6 1
Крок - Croc 1706 1
Samsung Electronics 9874 1
Oracle Corporation 6389 1
МТС Сибирь макрорегион 20 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 236 1
7342 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 1
Schneider Electric 509 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 1
Газпром ПАО 1179 8
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 7
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 61 6
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 2 5
Cosmopolis XXI Suborbital Corporation 4 4
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 16 4
Газпром нефть 511 3
Royal Dutch Shell - Шелл 189 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 102 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 64 2
Россети Ленэнерго 68 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 38 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 33 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 112 1
АФК Система - Система Масс-медиа 84 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 30 1
Деловые Линии ГК 49 1
Наукоград - технопарк 75 1
ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад 4 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 9 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 44 1
Связной ГК 1340 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 32 1
Этажи 0 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 38 1
Геофизика-НВ НПО 1 1
ГЕОТЕК Сейсморазведка - Тюменнефтегеофизика 2 1
Геофизика ЦКБ 1 1
Газпром георесурс - Газпромгеофизика 1 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Научно-производственное объединение 1 1
Газстройпром 1 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Приморского края и Восточной Арктики - Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Порт Восточный 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 1
Tesla Motors 358 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 339 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 35 1
ЕКА Топливная компания 139 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1735 13
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 139 4
Президент Российской Федерации 3373 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 234 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 96 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 2
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 55 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 68 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 17 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 12 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 19 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - Федеральное агентство по науке и инновациям 18 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 139 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 244 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 5 1
Федеральное казначейство России 1592 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 195 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 135 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 500 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 968 1
РНФ - Российский научный фонд 15 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 129 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 347 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 261 2
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 34 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 1 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 26
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы 405 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 862 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 11
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 463 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 10
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 374 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 3552 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 8
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 284 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 3373 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 6
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 135 5
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 535 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 498 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 0 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 4
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 333 4
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 1074 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 1336 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6518 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2081 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 16 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1141 6
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - М-55 Геофизика - советский высотный дозвуковой разведчик 5 5
РСК Торнадо - RSC Tornado 35 5
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 7 4
NASA Gravity Probe 9 4
NASA LAGEOS - Laser Geodynamics Satellite or Laser Geometric Environmental Observation Survey 5 4
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 3
Intel Xeon E 31 3
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 13 3
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 136 3
РСК БазИС - интегрированный программный стек 18 3
Age of Kings 3459 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 132 3
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 3 3
Intel x86 - архитектура процессора 1587 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 3
Intel Xeon Phi 6 3
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 34 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 74 2
Intel Omni-Path Edge Switch 6 2
Nvidia Tesla GPU 125 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 92 2
NASA Stardust 51 2
Космодром Байконур 1002 2
Microsoft Windows 2000 940 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 116 2
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 10 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 32 2
NASA Deep Impact 38 2
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 5 2
Intel SSD 31 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 142 1
Google YouTube - Видеохостинг 2445 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1484 1
Docker - Платформа распределённых приложений 201 1
NetApp E-Series СХД 77 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 1
Huawei Euler OS 11 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 42 1
Everrit Francis - Эверрит Фрэнсис 4 4
Tito Dennis - Тито Дэннис 31 4
Pavlis Erricos - Павлис Эрикос 4 4
Гончаров Александр 12 2
Крылов Алексей 4 2
Янушкевич Владимир 6 2
Галушкин Олег 178 2
Капица Сергей 8 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 184 2
Кузин Виктор 2 2
Биктимиров Рустам 2 2
Волож Аркадий 235 2
Стружкин Виктор 2 2
Опанасенко Всеволод 130 2
Мякишева Марина 78 1
Цветков Юрий 9 1
Хавторин Антон 25 1
Бертенева Мария 1 1
Слепухин Андрей 6 1
Плотникова Наталья 8 1
Решетков Александр 5 1
Смолко Ирина 5 1
Марченко Михаил 3 1
Корольков Михаил 3 1
Володин Андрей 21 1
Галицкий Андрей 5 1
Ульяновский Сергей 3 1
Яблонский Сергей 1 1
Кабанихин Сергей 1 1
Пономаренко Антон 6 1
Синицин Николай 1 1
Андреев Олег 5 1
Щека Святослав 1 1
Кузьмин Ариан 1 1
Щербаков Cергей 1 1
Городецкий Владимир 4 1
Елисеева Мария 1 1
Сергеев Виталий 1 1
Ершов Петр 2 1
Михайлова Евгения 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 51
Земля - планета Солнечной системы 8368 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 19
Солнечная система - Solar system 2263 11
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1443 11
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 10
Россия - СФО - Новосибирск 3787 10
Антарктида - Антарктика - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 567 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 9
Европа 11993 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 9
Италия - Итальянская Республика 3006 8
Германия - Федеративная Республика 8772 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 7
Арктика - Северный полюс 130 6
США - Калифорния 3459 6
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 34 6
Луна - спутник Земли 1214 6
Индийский океан 145 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 5
Франция - Французская Республика 5484 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 5
Африка - Африканский регион 3033 4
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 401 4
США - Калифорния - Сан-Андреас 14 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1096 4
США - Мэриленд 269 4
США - Мэриленд - Балтимор 122 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 4
Япония 10469 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1368 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2360 3
Ближний Восток 2717 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1152 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 386 3
Норвегия - Королевство 924 3
Беларусь - Белоруссия 4435 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 36
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 24
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 8 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 17
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 66 14
Физика - Physics - область естествознания 1628 12
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 192 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 10
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 751 10
Энергетика - Energy - Energetically 2431 9
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 6 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 8
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 652 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 913 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 0 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 913 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 179 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3 5
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 351 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 258 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4462 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 606 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 2 4
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 482 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 4
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 374 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1211 4
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 803 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 2351 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 6 3
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 325 3
Аренда 1258 3
New Scientist 1447 7
Nature 802 4
Прайм - Агентство экономической информации 797 3
PhysicsWeb 143 3
LiveScience 77 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 134 2
CNews RND - R&D.CNews 0 2
Future - Space.com 195 2
Space Daily 528 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 717 2
Science Advances 26 2
РИА Новости 781 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 2
Стрим-ТВ - телекомпания 124 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 580 1
EurekAlert 270 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 129 3
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 2
IDC - International Data Corporation 4775 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 1
IHS Markit 21 1
CNews Tenders 16 1
РАН - Российская академия наук 1779 18
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 2 8
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 87 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 81 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 399 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 693 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 172 3
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 13 3
Yale University - Йельский университет 117 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 198 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 67 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 19 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 131 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 55 2
РАН СО ИНГГ - Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук 2 2
РАН СО ИВЭП - Институт водных и экологических проблем 5 2
РАН ИПА - Бадары РАО - Радиоастрономическая обсерватория 3 2
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 6 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 482 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 196 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 223 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 84 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 105 2
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 37 2
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 2 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 5 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 34 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 81 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
НАН Беларуси - Институт геохимии и геофизики Национальной академии наук Беларуси 1 1
ВИРГ-Рудгеофизика ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт разведочной геофизики имени А.А. Логачева 1 1
ЗапСибНИИГГ ФАУ - Западно-Сибирский НИИ геологии и геофизики - Западно-сибирский научно-исследовательский институт геологии и геофизики 1 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 9 1
МГРИ - Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе - МГГРУ, РГГРУ и МГРИ-РГГРУ - Московская государственная геологоразведочная академия, МГГА 5 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 215 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 1 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 61 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 174 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 437 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 33 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 10 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 4 1
РАН - Награды Российской академии наук - Золотые медали и премии выдающихся учёных Президиума РАН 1 1
GeoВласть 43 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще