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Физика Земли Геофизика Geophysics
СОБЫТИЯ
|11.08.2020
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«Газпром нефть» испытала сверхдальний беспилотник для разведочной геофизики
основе беспилотников и повышению эффективности производственных процессов компании. Протестированный аппарат по своим характеристикам значительно превосходит аналогичные решения в области разведочной геофизики, представленные на рынке, и в перспективе позволит полностью отказаться от применения пилотируемой авиации при магнитометрической съемке новых лицензионных участков», – отметил Михаил
|21.02.2017
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В Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики запущена подсистема виртуализации на базе решений Lenovo
«Сетьпроект» объявила о завершении создания подсистемы виртуализации в Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики. Как рассказали CNews в компании, подсистема позволила существенно повысить надёжность и производительность работы множества ИТ-систем, используемых в «ЗапСибНИИГГ».Исполняющий обязан
|02.04.2008
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Softline организовал коллективную работу сотрудников «Газпром Геофизики»
Системный интегратор Softline Consulting Services организовал корпоративный портал для сотрудников ООО «Газпром Геофизика», дочернего предприятия ОАО «Газпром», с использованием технологии Microsoft Office SharePoint Server 2007. В ходе проекта была организована коллективная работа сотрудников с документ
|30.05.2006
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Геофизика недр Земли будет пересмотрена?
и атмосферном давлении. Но при давлении, которое в несколько сотен тысяч раз превышает давление на уровне моря, кристаллы начинают поглощать инфракрасное излучение, препятствуя распространению тепла. Геофизики Александр Гончаров и Виктор Стружкин из института Карнеги сжимали кристаллы магнезита, используя алмазную наковальню – специальную камеру с двумя искусственными алмазами, с помощью ко
|30.05.2006
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Геофизика недр Земли будет пересмотрена?
и атмосферном давлении. Но при давлении, которое в несколько сотен тысяч раз превышает давление на уровне моря, кристаллы начинают поглощать инфракрасное излучение, препятствуя распространению тепла. Геофизики Александр Гончаров и Виктор Стружкин из института Карнеги сжимали кристаллы магнезита, используя алмазную наковальню – специальную камеру с двумя искусственными алмазами, с помощью ко
|11.09.2003
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"Геофизика" поставит "Сибирьтелекому" 48 тыс. номеров АТС "Квант-Е"
Барнаульское ОАО "Геофизика" заключило договор с ОАО "Сибирьтелеком" на поставку до конца года 48 тыс. номеров АТС "Квант-Е". Как сообщили РБК в ОАО "Геофизика", ранее планировалось, что данный договор бу
Физика Земли и организации, системы, технологии, персоны:
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