Физика Земли - Геофизика - Geophysics

«Газпром нефть» испытала сверхдальний беспилотник для разведочной геофизики основе беспилотников и повышению эффективности производственных процессов компании. Протестированный аппарат по своим характеристикам значительно превосходит аналогичные решения в области разведочной геофизики, представленные на рынке, и в перспективе позволит полностью отказаться от применения пилотируемой авиации при магнитометрической съемке новых лицензионных участков», – отметил Михаил

В Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики запущена подсистема виртуализации на базе решений Lenovo «Сетьпроект» объявила о завершении создания подсистемы виртуализации в Западно-Сибирском НИИ геологии и геофизики. Как рассказали CNews в компании, подсистема позволила существенно повысить надёжность и производительность работы множества ИТ-систем, используемых в «ЗапСибНИИГГ».Исполняющий обязан

Softline организовал коллективную работу сотрудников «Газпром Геофизики» Системный интегратор Softline Consulting Services организовал корпоративный портал для сотрудников ООО «Газпром Геофизика», дочернего предприятия ОАО «Газпром», с использованием технологии Microsoft Office SharePoint Server 2007. В ходе проекта была организована коллективная работа сотрудников с документ

Геофизика недр Земли будет пересмотрена? и атмосферном давлении. Но при давлении, которое в несколько сотен тысяч раз превышает давление на уровне моря, кристаллы начинают поглощать инфракрасное излучение, препятствуя распространению тепла. Геофизики Александр Гончаров и Виктор Стружкин из института Карнеги сжимали кристаллы магнезита, используя алмазную наковальню – специальную камеру с двумя искусственными алмазами, с помощью ко

Геофизика недр Земли будет пересмотрена? и атмосферном давлении. Но при давлении, которое в несколько сотен тысяч раз превышает давление на уровне моря, кристаллы начинают поглощать инфракрасное излучение, препятствуя распространению тепла. Геофизики Александр Гончаров и Виктор Стружкин из института Карнеги сжимали кристаллы магнезита, используя алмазную наковальню – специальную камеру с двумя искусственными алмазами, с помощью ко