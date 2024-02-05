Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200367
ИКТ 15497
Организации 11811
Ведомства 1511
Ассоциации 1115
Технологии 3591
Системы 27078
Персоны 87513
География 3127
Статьи 1584
Пресса 1331
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2835
Мероприятия 895

Диалл Альянс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.02.2024 На саратовских нефтегазовых месторождениях впервые стал доступен мобильный интернет 1
22.06.2012 «Яндекс» начинает зарабатывать на нефти и газе 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Диалл Альянс и организации, системы, технологии, персоны:

Яндекс - Сейсмотек - Seismotech - ранее Яндекс.Терра 6 1
Automiq - Атомик Софт 17 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1806 1
МегаФон 10828 1
Yandex - Яндекс 9289 1
Honeywell 311 1
AMT Group - АМТ-Груп 367 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16397 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26423 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1093 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4046 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3291 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7919 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3733 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10249 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12970 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26948 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18127 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4186 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10248 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1767 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 459 1
Linux OS 11586 1
Мальцев Сергей 14 1
Башкевич Андрей 47 1
Волож Аркадий 270 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 2
Москва - СЗАО - Строгино 53 1
Европа 24999 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 1
Норвегия - Королевство 1863 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3054 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 936 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 831 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1058 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1723 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2761 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33965 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2575 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 140 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11808 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21805 1
Минприроды РФ - Роснедра - ВНИИгеосистем - Всероссийский научно-исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем - ВНИИЯГГ - Всесоюзный научно-исследовательский институт ядерной геофизики и геохимии 3 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще