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Волож Аркадий

СОБЫТИЯ


11.06.2025 Основатель «Яндекса» инвестирует $270 млн в дата-центры в Великобритании

Инвестиции в новый проект Основатель «Яндекса» Аркадий Волож через свою компанию Nebius Group (бывшее название Yandex NV) инвестирует $270 м
16.07.2024 Основатель «Яндекса» возглавит его зарубежный осколок

начениях в руководстве компании. Гендиректором Yandex станет основатель и главный владелец компании Аркадий Волож (он занимал этот пост до 2022 г.). Директором по бизнесу стал Роман Чернин, дир
06.10.2023 После заявлений Воложа правила раздела «Яндекса» изменятся не в его пользу

ниям могут послужить заявления основателя корпорации Аркадия Воложа, сделанные им в августе 2023 г. Аркадий Волож выступил с осуждением событий, разворачивающихся с 24 февраля 2022 г. к юго-зап
01.11.2022 Дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа захвачен борцами за социальную справедливость

ландов. Между тем, эта информация наверняка могла бы привлечь их внимание, поскольку с июня 2022 г. Аркадий Волож находится под европейскими санкциями. Как сообщал CNews, санкции против Воложа

15.08.2022 Судьбу «Яндекса» решат в Кремле

чения на прием новых сотрудников, которые были введены в феврале. Доля Воложа в «Яндексе» В 2020 г. Аркадий Волож передал принадлежащую ему долю в Yandex специально созданному семейному трасту.
23.01.2020 Аркадий Волож отдал акции «Яндекса» своей семье

ex семейному трасту Основатель и гендиректор Yandex (единственного владельца российского «Яндекса») Аркадий Волож передал принадлежащий ему пакет акций класса «B» интернет-компании специальному
23.05.2019 Аркадий Волож уступил «текущее» руководство «Яндексом» ради решения стратегических задач

ную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс», сообщили в пресс-службе организации. Аркадий Волож, основатель «Яндекса», продолжит управлять группой на должности генерального ди
31.10.2018 Чтобы защититься от поглощения, «Яндекс» возьмет пример с Mail.Ru

ельных акций класса Б-1. Они лишены экономических прав, но право голоса дают. 80% акций Б-1 получит Аркадий Волож, который будет иметь право их передачи в фонд после его отхода от дел. Все акци
22.10.2018 Гендиректор «Яндекса» опроверг слухи о возможной продаже акций Сбербанку

ения от третьих сторон, но в соответствии с политикой компании не комментирует слухи. Тем не менее, Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний и сооснователь «Яндекса», заявил, что не

22.10.2018 Аркадий Волож продолжит управлять «Яндексом» и не продаст свою долю. Акции поисковика рванули вверх

Волож как константа «Яндекса» Основатель, гендиректор и крупнейший акционер «Яндекса» Аркадий Волож не планирует расставаться со своей долей в компании, намереваясь и дольше осуще
10.01.2018 Глава «Яндекса» и топ-менеджеры «Касперского» получили мальтийское гражданство

Зачем Воложу мальтийское гражданство Глава и сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож стал гражданином Мальты. Об этом сообщило издание РБК, изучившее список новых г
02.11.2017 Основатель «Яндекса» продает его акции на десятки миллионов долларов

Продажа доли «Яндекса» Сооснователь и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож намерен продать часть своих акций компании. Размер пакета должен составить поря
18.02.2016 Глава «Яндекса» Аркадий Волож инвестировал в турецкий и израильский стартапы

Персональные инвестиции Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вложил личные средства в два стартапа — NeuroSteer и Getir, сообщает Roem.ru. И
11.02.2014 Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем главу «Яндекса» Аркадия Воложа

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил гендиректора компании «Яндекс» Аркадия Воложа с юбилеем. «Примите мои поздравления с 50-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь высоким технологиям и добились больших профессиональных успехов. Во многом благодаря Вам «Яндекс
28.07.2013 Создатель «Яндекса» Илья Сегалович отключен от аппарата жизнеобеспечения

Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож сообщил в корпоративном блоге компании об отключении Ильи Сегаловича от аппарат
14.03.2013 Аркадий Волож заработал на продаже акций «Яндекса» $117 млн

ена Иващеева. На втором месте по объему проданных акций находится гендиректор и основатель компании Аркадий Волож. Принадлежащий ему офшор Belka Holdings продал 5,14 млн акций (1,56% от общего

12.03.2013 Волож и Сегалович продают акции "Яндекса"

марта, $25,03 за штуку. Продавцами ценных бумаг выступят в том числе генеральный директор компании Аркадий Волож и технический директор Илья Сегалович. Волож продаст акции через аффилированный
23.10.2012 «Яндекс» нашел новый способ для роста за рубежом

итмы. Раньше они использовали Bing, а теперь переключились на нас», - сказал Волож. Глава «Яндекса» Аркадий Волож готов открыть индекс зарубежного поиска стартапам В 2010 г. «Яндекс» открыл аль
28.06.2012 Сын Воложа превратил «Яндекс» в крупнейшего диспетчера такси

разработанный в стенах «Яндекса» Львом Воложем, сыном сооснователя и совладельца «Яндекса» Аркадия Воложа. Волож-младший в «Яндекс» пришел около двух лет назад. По работе он подчиняется руково
22.06.2012 «Яндекс» начинает зарабатывать на нефти и газе

5% сервисной геофизической компании «Сейсмотек», сообщил основатель и гендиректор интернет-компании Аркадий Волож. Объем сделки, по его словам, составил $1 млн. «Сейсмотек» была создана в 2010

19.12.2011 Белоусова, Воложа и Касперских уравняли с «друзьями Путина»

в журнале Financial Times Magazine. В список из 25 персон попали четверо представителей ИТ-бизнеса: Аркадий Волож, Сергей Белоусов, Евгений Касперский и Наталья Касперская. Стоит заметить, что

28.10.2011 "Яндекс" обвиняет Google в захвате браузеров и смартфонов

Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож сообщил, что Google отключил в браузере Chrome возможность быстрой смены заданн
17.06.2011 Аркадий Волож сбрил усы

Генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож сбрил усы. Причины, побудившие главу крупнейшего российского поисковика к такой
21.05.2008 «Яндекс» шикует

в офисный центр «Легион II» на Большой Татарской улице, рассказал директор и основатель поисковика Аркадий Волож. Вместо этого уже в конце 2008 г. года интернет-компания надеется занять первые
22.04.2008 «Яндекс» займется развитием казахстанского сегмента Сети

ля 2008 с однодневным визитом в Республике Казахстан побывал генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож. В ходе визита он встретился с Председателем Агентства РК по информатизации и с

Публикаций - 268, упоминаний - 450

Волож Аркадий и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9215 264
VK - Mail.ru Group 3602 43
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 40
Google LLC 12687 37
Microsoft Corporation 25774 32
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 26
Meta Platforms - Facebook 4621 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 13
Cisco Systems 5372 13
Ланит - Comptek - Комптек 215 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
АйТи 1519 11
Nvidia Corp 4002 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
Yandex Go - Yango 34 8
Intel Corporation 12811 8
Yahoo! 3726 7
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 7
АйТи.Развитие 13 7
МегаФон 10742 7
X Corp - Twitter 2938 7
InfoWatch - Инфовотч 1185 7
9594 7
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 31 6
Ростелеком 10948 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Крок - Croc 1964 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 5
AOL Inc - America Online 1883 4
Yandex Türkiye - Яндекс Турция 8 4
SPB Software 60 4
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 4
Samsung Electronics 11064 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 65
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 58
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 23
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 17
Консорциум.Первый ЗПИФ 30 17
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Uber 357 13
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 12
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
Invesco - Invesco Private Capital - Aim Funds - Aim Investments - Amwescap - Britannia Arrow - Guggenheim Investment 14 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 11
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 10
Capital Group 85 10
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 10
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 9
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 8
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 8
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 8
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 8
FMR - Fidelity Managment & Research 34 8
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 7
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 7
WCM Investment Management 14 7
Tiger Global Management 44 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Яндекс.Лавка 315 6
РВК - Российская венчурная компания 571 6
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 6
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 5
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 29 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 29
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 16
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 2
Правительство Канады 51 2
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 19
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
РАИ - Российская Академия Интернета 21 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
Профсоюз работников связи России 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 56
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 34
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 29
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5361 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 21
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 20
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 19
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 18
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1226 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 13
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 11
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 10
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 8
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 8
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 247 8
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 97 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 6
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 120 6
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 37
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 32
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 27
Google Android 15243 23
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 20
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 17
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 27 17
Nebius AI 23 14
Microsoft Windows 2000 8678 13
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 11
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 10
VK - Яндекс.Дзен 258 9
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