Волож Аркадий

Основатель «Яндекса» инвестирует $270 млн в дата-центры в Великобритании Инвестиции в новый проект Основатель «Яндекса» Аркадий Волож через свою компанию Nebius Group (бывшее название Yandex NV) инвестирует $270 м

Основатель «Яндекса» возглавит его зарубежный осколок начениях в руководстве компании. Гендиректором Yandex станет основатель и главный владелец компании Аркадий Волож (он занимал этот пост до 2022 г.). Директором по бизнесу стал Роман Чернин, дир

После заявлений Воложа правила раздела «Яндекса» изменятся не в его пользу ниям могут послужить заявления основателя корпорации Аркадия Воложа, сделанные им в августе 2023 г. Аркадий Волож выступил с осуждением событий, разворачивающихся с 24 февраля 2022 г. к юго-зап

Дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа захвачен борцами за социальную справедливость ландов. Между тем, эта информация наверняка могла бы привлечь их внимание, поскольку с июня 2022 г. Аркадий Волож находится под европейскими санкциями. Как сообщал CNews, санкции против Воложа

Судьбу «Яндекса» решат в Кремле чения на прием новых сотрудников, которые были введены в феврале. Доля Воложа в «Яндексе» В 2020 г. Аркадий Волож передал принадлежащую ему долю в Yandex специально созданному семейному трасту.

Аркадий Волож отдал акции «Яндекса» своей семье ex семейному трасту Основатель и гендиректор Yandex (единственного владельца российского «Яндекса») Аркадий Волож передал принадлежащий ему пакет акций класса «B» интернет-компании специальному

Аркадий Волож уступил «текущее» руководство «Яндексом» ради решения стратегических задач ную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс», сообщили в пресс-службе организации. Аркадий Волож, основатель «Яндекса», продолжит управлять группой на должности генерального ди

Чтобы защититься от поглощения, «Яндекс» возьмет пример с Mail.Ru ельных акций класса Б-1. Они лишены экономических прав, но право голоса дают. 80% акций Б-1 получит Аркадий Волож, который будет иметь право их передачи в фонд после его отхода от дел. Все акци

Гендиректор «Яндекса» опроверг слухи о возможной продаже акций Сбербанку ения от третьих сторон, но в соответствии с политикой компании не комментирует слухи. Тем не менее, Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний и сооснователь «Яндекса», заявил, что не

Аркадий Волож продолжит управлять «Яндексом» и не продаст свою долю. Акции поисковика рванули вверх Волож как константа «Яндекса» Основатель, гендиректор и крупнейший акционер «Яндекса» Аркадий Волож не планирует расставаться со своей долей в компании, намереваясь и дольше осуще

Глава «Яндекса» и топ-менеджеры «Касперского» получили мальтийское гражданство Зачем Воложу мальтийское гражданство Глава и сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож стал гражданином Мальты. Об этом сообщило издание РБК, изучившее список новых г

Основатель «Яндекса» продает его акции на десятки миллионов долларов Продажа доли «Яндекса» Сооснователь и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож намерен продать часть своих акций компании. Размер пакета должен составить поря

Глава «Яндекса» Аркадий Волож инвестировал в турецкий и израильский стартапы Персональные инвестиции Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вложил личные средства в два стартапа — NeuroSteer и Getir, сообщает Roem.ru. И

Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем главу «Яндекса» Аркадия Воложа Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил гендиректора компании «Яндекс» Аркадия Воложа с юбилеем. «Примите мои поздравления с 50-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь высоким технологиям и добились больших профессиональных успехов. Во многом благодаря Вам «Яндекс

Создатель «Яндекса» Илья Сегалович отключен от аппарата жизнеобеспечения Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож сообщил в корпоративном блоге компании об отключении Ильи Сегаловича от аппарат

Аркадий Волож заработал на продаже акций «Яндекса» $117 млн ена Иващеева. На втором месте по объему проданных акций находится гендиректор и основатель компании Аркадий Волож. Принадлежащий ему офшор Belka Holdings продал 5,14 млн акций (1,56% от общего

Волож и Сегалович продают акции "Яндекса" марта, $25,03 за штуку. Продавцами ценных бумаг выступят в том числе генеральный директор компании Аркадий Волож и технический директор Илья Сегалович. Волож продаст акции через аффилированный

«Яндекс» нашел новый способ для роста за рубежом итмы. Раньше они использовали Bing, а теперь переключились на нас», - сказал Волож. Глава «Яндекса» Аркадий Волож готов открыть индекс зарубежного поиска стартапам В 2010 г. «Яндекс» открыл аль

Сын Воложа превратил «Яндекс» в крупнейшего диспетчера такси разработанный в стенах «Яндекса» Львом Воложем, сыном сооснователя и совладельца «Яндекса» Аркадия Воложа. Волож-младший в «Яндекс» пришел около двух лет назад. По работе он подчиняется руково

«Яндекс» начинает зарабатывать на нефти и газе 5% сервисной геофизической компании «Сейсмотек», сообщил основатель и гендиректор интернет-компании Аркадий Волож. Объем сделки, по его словам, составил $1 млн. «Сейсмотек» была создана в 2010

Белоусова, Воложа и Касперских уравняли с «друзьями Путина» в журнале Financial Times Magazine. В список из 25 персон попали четверо представителей ИТ-бизнеса: Аркадий Волож, Сергей Белоусов, Евгений Касперский и Наталья Касперская. Стоит заметить, что

"Яндекс" обвиняет Google в захвате браузеров и смартфонов Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож сообщил, что Google отключил в браузере Chrome возможность быстрой смены заданн

Аркадий Волож сбрил усы Генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож сбрил усы. Причины, побудившие главу крупнейшего российского поисковика к такой

«Яндекс» шикует в офисный центр «Легион II» на Большой Татарской улице, рассказал директор и основатель поисковика Аркадий Волож. Вместо этого уже в конце 2008 г. года интернет-компания надеется занять первые