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Волож Аркадий
СОБЫТИЯ
|11.06.2025
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Основатель «Яндекса» инвестирует $270 млн в дата-центры в Великобритании
Инвестиции в новый проект Основатель «Яндекса» Аркадий Волож через свою компанию Nebius Group (бывшее название Yandex NV) инвестирует $270 м
|16.07.2024
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Основатель «Яндекса» возглавит его зарубежный осколок
начениях в руководстве компании. Гендиректором Yandex станет основатель и главный владелец компании Аркадий Волож (он занимал этот пост до 2022 г.). Директором по бизнесу стал Роман Чернин, дир
|06.10.2023
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После заявлений Воложа правила раздела «Яндекса» изменятся не в его пользу
ниям могут послужить заявления основателя корпорации Аркадия Воложа, сделанные им в августе 2023 г. Аркадий Волож выступил с осуждением событий, разворачивающихся с 24 февраля 2022 г. к юго-зап
|01.11.2022
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Дом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа захвачен борцами за социальную справедливость
ландов. Между тем, эта информация наверняка могла бы привлечь их внимание, поскольку с июня 2022 г. Аркадий Волож находится под европейскими санкциями. Как сообщал CNews, санкции против Воложа
|15.08.2022
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Судьбу «Яндекса» решат в Кремле
чения на прием новых сотрудников, которые были введены в феврале. Доля Воложа в «Яндексе» В 2020 г. Аркадий Волож передал принадлежащую ему долю в Yandex специально созданному семейному трасту.
|23.01.2020
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Аркадий Волож отдал акции «Яндекса» своей семье
ex семейному трасту Основатель и гендиректор Yandex (единственного владельца российского «Яндекса») Аркадий Волож передал принадлежащий ему пакет акций класса «B» интернет-компании специальному
|23.05.2019
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Аркадий Волож уступил «текущее» руководство «Яндексом» ради решения стратегических задач
ную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс», сообщили в пресс-службе организации. Аркадий Волож, основатель «Яндекса», продолжит управлять группой на должности генерального ди
|31.10.2018
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Чтобы защититься от поглощения, «Яндекс» возьмет пример с Mail.Ru
ельных акций класса Б-1. Они лишены экономических прав, но право голоса дают. 80% акций Б-1 получит Аркадий Волож, который будет иметь право их передачи в фонд после его отхода от дел. Все акци
|22.10.2018
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Гендиректор «Яндекса» опроверг слухи о возможной продаже акций Сбербанку
ения от третьих сторон, но в соответствии с политикой компании не комментирует слухи. Тем не менее, Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний и сооснователь «Яндекса», заявил, что не
|22.10.2018
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Аркадий Волож продолжит управлять «Яндексом» и не продаст свою долю. Акции поисковика рванули вверх
Волож как константа «Яндекса» Основатель, гендиректор и крупнейший акционер «Яндекса» Аркадий Волож не планирует расставаться со своей долей в компании, намереваясь и дольше осуще
|10.01.2018
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Глава «Яндекса» и топ-менеджеры «Касперского» получили мальтийское гражданство
Зачем Воложу мальтийское гражданство Глава и сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож стал гражданином Мальты. Об этом сообщило издание РБК, изучившее список новых г
|02.11.2017
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Основатель «Яндекса» продает его акции на десятки миллионов долларов
Продажа доли «Яндекса» Сооснователь и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож намерен продать часть своих акций компании. Размер пакета должен составить поря
|18.02.2016
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Глава «Яндекса» Аркадий Волож инвестировал в турецкий и израильский стартапы
Персональные инвестиции Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вложил личные средства в два стартапа — NeuroSteer и Getir, сообщает Roem.ru. И
|11.02.2014
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Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем главу «Яндекса» Аркадия Воложа
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил гендиректора компании «Яндекс» Аркадия Воложа с юбилеем. «Примите мои поздравления с 50-летним юбилеем. Вы посвятили свою жизнь высоким технологиям и добились больших профессиональных успехов. Во многом благодаря Вам «Яндекс
|28.07.2013
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Создатель «Яндекса» Илья Сегалович отключен от аппарата жизнеобеспечения
Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож сообщил в корпоративном блоге компании об отключении Ильи Сегаловича от аппарат
|14.03.2013
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Аркадий Волож заработал на продаже акций «Яндекса» $117 млн
ена Иващеева. На втором месте по объему проданных акций находится гендиректор и основатель компании Аркадий Волож. Принадлежащий ему офшор Belka Holdings продал 5,14 млн акций (1,56% от общего
|12.03.2013
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Волож и Сегалович продают акции "Яндекса"
марта, $25,03 за штуку. Продавцами ценных бумаг выступят в том числе генеральный директор компании Аркадий Волож и технический директор Илья Сегалович. Волож продаст акции через аффилированный
|23.10.2012
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«Яндекс» нашел новый способ для роста за рубежом
итмы. Раньше они использовали Bing, а теперь переключились на нас», - сказал Волож. Глава «Яндекса» Аркадий Волож готов открыть индекс зарубежного поиска стартапам В 2010 г. «Яндекс» открыл аль
|28.06.2012
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Сын Воложа превратил «Яндекс» в крупнейшего диспетчера такси
разработанный в стенах «Яндекса» Львом Воложем, сыном сооснователя и совладельца «Яндекса» Аркадия Воложа. Волож-младший в «Яндекс» пришел около двух лет назад. По работе он подчиняется руково
|22.06.2012
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«Яндекс» начинает зарабатывать на нефти и газе
5% сервисной геофизической компании «Сейсмотек», сообщил основатель и гендиректор интернет-компании Аркадий Волож. Объем сделки, по его словам, составил $1 млн. «Сейсмотек» была создана в 2010
|19.12.2011
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Белоусова, Воложа и Касперских уравняли с «друзьями Путина»
в журнале Financial Times Magazine. В список из 25 персон попали четверо представителей ИТ-бизнеса: Аркадий Волож, Сергей Белоусов, Евгений Касперский и Наталья Касперская. Стоит заметить, что
|28.10.2011
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"Яндекс" обвиняет Google в захвате браузеров и смартфонов
Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож сообщил, что Google отключил в браузере Chrome возможность быстрой смены заданн
|17.06.2011
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Аркадий Волож сбрил усы
Генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож сбрил усы. Причины, побудившие главу крупнейшего российского поисковика к такой
|21.05.2008
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«Яндекс» шикует
в офисный центр «Легион II» на Большой Татарской улице, рассказал директор и основатель поисковика Аркадий Волож. Вместо этого уже в конце 2008 г. года интернет-компания надеется занять первые
|22.04.2008
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«Яндекс» займется развитием казахстанского сегмента Сети
ля 2008 с однодневным визитом в Республике Казахстан побывал генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож. В ходе визита он встретился с Председателем Агентства РК по информатизации и с
Волож Аркадий и организации, системы, технологии, персоны:
|Худавердян Тигран 94 31
|Путин Владимир 3454 27
|Алекперов Вагит 44 24
|Потанин Владимир 91 22
|Сегалович Илья 41 21
|Чачава Александр 124 20
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 17
|Медведев Дмитрий 1665 17
|Иванов Владимир 68 16
|Прасс Павел 26 16
|Кудрин Алексей 125 15
|Греф Герман 485 13
|Бунина Елена 35 12
|Гришин Дмитрий 210 12
|Абрамович Роман 47 12
|Рязанов Александр 22 11
|Шульгин Александр 25 11
|Никифоров Николай 1138 9
|Bezos Jeff - Безос Джефф 177 9
|Горелкин Антон 118 9
|Манджиков Очир 56 9
|Касперская Наталья 319 9
|Усманов Алишер 311 8
|Мамут Александр 133 8
|Рашников Виктор 12 8
|Собянин Сергей 538 7
|Касперский Евгений 337 7
|Парахин Михаил 17 7
|Дворкович Аркадий 216 7
|Мордашов Алексей 64 7
|Молибог Николай 17 7
|Савиновский Артем 9 7
|Boynton John - Бойнтон Джон 9 7
|Нуралиев Борис 298 7
|Богуславский Леонид 38 6
|Мильнер Юрий 137 6
|Завалишина Евгения 27 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Дмитриев Кирилл 120 5
|Ryan Charles - Райян Чарльз 9 5
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