Основатель «Яндекса» инвестирует $270 млн в дата-центры в Великобритании

Основатель «Яндекса» через свою компанию Nebius Group (бывшее название Yandex NV) инвестирует около $270 млн в создание дата-центров для искусственного интеллекта в Великобритании. В рамках проекта планируется развертывание 4 тыс. графических процессоров Nvidia Blackwell.

Инвестиции в новый проект

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож через свою компанию Nebius Group (бывшее название Yandex NV) инвестирует $270 млн в создание дата-центров для искусственного интеллекта (ИИ) в Великобритании, пишет The Telegraph.

«Великобритания — это место, где ИИ создается, тестируется и внедряется в различных отраслях — от финтеха до естественных наук. Работая в этой стране, мы становимся ближе к стартапам, исследователям и руководителям предприятий, формирующим будущее», — заявил генеральный директор Nebius Group Аркадий Волож.

Компания Nebius Group инвестирует в создание «фабрики ИИ», развернув там 4 тыс. графических процессоров Nvidia Blackwell. Поставки начнутся в IV квартале 2025 г., говорится на ее сайте компании.

Nebius Group — это первая компании в Великобритании, которая будет инвестировать и развивать ИТ-инраструктуру для ИИ. После реализации проекта Nebius Group будет управлять семью ИИ-кластерами, расположенными в шести государствах Европы, США и на Ближнем Востоке.

Разделение бизнеса

15 июля 2024 г. нидерландская Yandex N.V. завершила сделку по продаже российского бизнеса «Яндекса», об этом писал CNews. Компания полностью вышла из состава акционеров группы. Новым основным владельцем МКПАО «Яндекс» стал ЗПИФ «Консорциум.Первый». С 31 июля 2024 г. Yandex N.V. прекратила использовать бренды «Яндекса» и сменила свое название. Новым наименованием группы стала Nebius Group, тогда же это решение поддержали все акционеры ИТ-компании.

Напомним, Аркадий Волож был генеральным директором «Яндекса» с 2000 г. В 2014 г. он ушел с должности и занял пост руководителя группы компаний «Яндекса», а также место в совете директоров компании. В июне 2022 г. власти Европейского союза (ЕС) ввели против Аркадия Воложа персональные санкции, после чего он покинул «Яндекс». 13 марта 2024 г. ЕС снял санкции с него. По данным Forbes, размер состояния Аркадия Воложа 11 июня 2025 г. составляет $2 млрд.

Развитие новых направлений

В начале 2025 г. в Nebius Group работали более 1,5 тыс. ИТ-специалистов в области ИИ-технологий. Штаб-квартира группы и ее основные центры исследований и разработок расположены в Амстердаме, кроме этого, у компании есть офисы в Израиле, Европе и Северной Америке.

Kremlin Основатель «Яндекса» Аркадий Волож

Основные направления деятельности компании — развитие платформ Nebius AI (облачные технологии) и Toloka AI, которая занимается генеративным ИИ, технологий автономного вождения Avride и образовательной платформы TripleTen. Toloka, TripleTen и Avride — стартапы бывшей Yandex N.V., которые сохранили свои бренды. Группа также имеет в распоряжении бывший финский дата-центр «Яндекса» и планирует запустить еще несколько центров обработки данных (ЦОД) в Европе.

Нехватка мощностей

9 июня 2025 г. главный исполнительный директор американского чипмейкера Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) намерен также инвестировать в Великобританию.

«Я думаю, это просто замечательное, замечательное место для инвестиций», — сказал он в ходе панельной дискуссии с премьером Британии Киром Стармером (Keir Starmer) и министром инвестиций Поппи Густаффсон (Poppy Gustafsson).

По словам Хуанга, возможности создания ИИ-суперкомпьютеров в этой стране, естественно, привлекут больше стартапов. В Британии уже одно из самых богатых ИИ-сообществ на планете, заявил он, отметив такие прекрасные стартапы, как DeepMind, Wayve и Synthesia.

«Экосистема здесь правда идеальна для старта — не хватает только одного», — сказал топ-менеджер, имея в виду отсутствие суверенной британской ИИ-инфраструктуры. По мнению Хуанга, британская экономика также находится в оптимальном состоянии — не перегретом и не чрезмерно охлажденном.

Поставщик облачной инфраструктуры Nscale в ходе Лондонской технологической недели объявил о планах до конца 2026 г. развернуть в Британии ИИ-инфраструктуру с 10 тыс. чипов Nvidia Blackwell.