Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер

Фонд Orbis Investment Management, созданный южно-африканским миллиардером Аланом Греем, собрал 4,6% акций Nebius (бывший Yandex). Сам Nebius, после продажи российского «Яндекса», пока находится в убытках.

Orbis Investment Management вошел в число акционеров Nebius

Инвестиционный фонд Orbis Investment Management стал владельцем 4,6% компании Nebius (бывшая Yandex), специализирующейся на инфраструктурных решениях в области искусственного интеллекта.

Это следует из информации, размещенной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Исходя из текущих котировок акций Nebius на американской бирже Nasdaq $32,27 за акцию, рыночная стоимость всего пакета составляет $506 млн.

Orbis Investment Management зарегистрирован на Бермудских островах. Небольшой пакет акций Nebius также приобрела дружественная данному фонду структура - австралийская Allan Gray Australia.

Обе структуры были основаны южно-африканским миллиардером Аланом Греем (Allan William Buchanan Gray), скончавшимся в 2019 г. Его активы находятся под управлением южноафриканской фирмы Allan Gray.

Как Nebius привлек $700 млн

Orbis Investment Management стала акционером Nebius в конце 2024 г. по результатам инвестиционного раунда объемом $700 млн. В раунде также приняли участие американская корпорация Nvidia (разрабатывающая оборудование для искусственного интеллекта, на котором работают мощности Nebius) и американский фонд Accel (бывший Accel Partners).

В конце 2024 г. участники раунда в совокупности приобрели 33,3 млн акций Nebius класса «А», что составляет 9,25% от капитала компании.

Ценные бумаги были получены в ходе допэмисии. Акции класса «А» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и поддержать свободной продаже. Акции класса «B» - 10 голосами на одну бумагу, при этом их нельзя продавать. Общий объем раунда составил $700 млн.

Разделение активов Nebius и «Яндекс»

Nebius зарегистрирована в Голландии и исторически называлась Yandex. Основным активом компании была российская «Яндекс». В 2024 г. российское подразделение Yandex - международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «Яндекс» была продана группе инвесторов за 475 млрд руб.

Покупателем выступил ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Консорциум.Первый». В нем 35% принадлежит «Фонду менеджеров»,созданному топ-менеджерами «Яндекса». Также участниками консорциума являются основатель фонда Leta Capital Александр Чачава (25%), ЗПИФ «Аргонавт» (представляет интересы владельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова), АО «АйТи Развитие» (представляет интересы гендиректора специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса) и бизнесмен Александр Рязанов (10%).

После сделки у Yandex остались стартап в области графических вычислений в ИИ Nebius AI, стартап в сфере генеративного ИИ Toloka AI, разработчики беспилотного транспорта Andrive, образовательная платформа TripleTen и другие активы. Компания была переименована в Nebius, к ее руководству вернулся основатель «Яндекса» Аркадий Волож.

Финансовые показатели и акционеры Nebius

Осенью 2024 г. Nasdaq возобновила торги акциями Nebius. Компания объявила об открытии GPU-кластера в Париже на оборудовании Nvidea и GPU-кластера (также на оборудовании Nvidia) в городе Канзас Сити штата Миссури в США. Общие инвестиции компании в развитие своей инфраструктуры в Европе к середине 2025 г. должны составить $1 млрд.

Выручка компании в 2024 г. составила $117,5 млн, скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил отрицательное значение - минус $266,4 млн, чистый убыток - $282,9 млн.

В начале 2024 г. крупнейшим акционером Nebius был Аркадий Волож. Действующий в его интересах траст Lastar 8,5% от общего числа акций, что эквивалентно 45,1% от общего числа голосов. Американский фонд FMR (Fidelity Managment & Research Company) владел 4,9% акций ( 2,6% от общего числа голосов), один из старейших акционеров «Яндекса» Владимир Иванов - 2,9% акций (5,9% от общего числа голосов).