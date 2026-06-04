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FMR Fidelity Managment & Research

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.06.2026 Х5 завершила проект по роботизации распределительного центра в Московской области 1
16.09.2025 «Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов 1
16.09.2025 «Яндекс Роботикс» и торговая сеть «Перекресток» роботизируют распределительный центр 1
05.09.2025 РВБ открыла логистический комплекс во Владивостоке 1
01.07.2025 «Кайнар-АКБ» выбрал Axelot WMS как инструмент модернизации логистики 1
03.03.2025 Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер 1
25.12.2024 Axelot помогает поставщику группы ПАО «ММК» создать эффективную систему управления двором и складом 1
22.11.2024 Х5 запустила мобильных роботов в распределительном центре 1
13.03.2024 X5 начинает роботизацию распределительных центров 1
19.02.2024 Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов 1
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 1
23.01.2024 Российские активы «Яндекса» сменили владельца 1
16.06.2023 Властям предложили забрать «Яндекс» бесплатно, чтобы не переплачивать иностранцам 1
18.02.2022 Доля американского владения в «Яндексе» приблизилась к 25% 1
20.01.2022 Американо-британский фонд попрощался с «Яндексом», избавившись от акций интернет-компании на $1,2 млрд 1
29.12.2021 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
30.08.2021 Известный американский фонд стал крупным акционером «Яндекса» 1
12.09.2018 Morgan Stanley полностью распрощалась с Luxoft 2
05.09.2018 Американские фонды резко нарастили свои доли в EPAM 1
03.07.2018 Россияне запустили в Швейцарии систему голосования на блокчейне 2
14.03.2018 Англичане купили крупный пакет Luxoft 1
24.01.2018 Американские инвесторы избавляются от акций Luxoft 2
03.03.2017 Американский фонд скупил акции Luxoft на $95 млн 1
16.02.2017 Morgan Stanley собрал акций EPAM на $176 млн 1
11.02.2016 У EPAM появился новый крупный акционер 2
02.02.2016 Американцы скупили акции EPAM на $200 млн 2
16.12.2015 «Руст» автоматизировал логистические процессы на базе Lead WMS 1
19.03.2015 Американский фонд разочаровался в Epam 1
04.03.2015 JPMorgan скупает акции Epam 1
20.02.2015 JPMorgan купил акции Luxoft на $75 млн 2
23.12.2014 BNP Paribas вложился в Luxoft 1
16.06.2014 Американские инвесторы избавляются от акций Luxoft 1
17.02.2014 Американский фонд скупил акции Luxoft и Qiwi на $113 млн 1
11.09.2012 Знаменитый американский фонд стал крупным акционером EPAM 1

Публикаций - 34, упоминаний - 40

FMR и организации, системы, технологии, персоны:

Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 298 15
Yandex - Яндекс 9011 11
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 425 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 7
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 218 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 80 2
Меридиан-Сервис 6 2
Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 24 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9412 2
Nvidia Corp 3912 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 52 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 29 1
Ростелеком ТВЕ-телеком 7 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 125 1
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 72 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 102 1
LogistiX - Логистикс-Тех 78 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 282 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
АйТи.Развитие 13 1
ЭР-Телеком Холдинг - Авантел - Avantel 10 1
Ростелеком 10775 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3280 1
МегаФон 10511 1
Microsoft Corporation 25640 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 276 1
ИКС 495 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 935 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2874 1
VK - Mail.ru Group 3581 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1897 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1083 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 473 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4814 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 1
DXC Technology - Computer Sciences 97 1
Salesforce 483 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 875 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 12
BlackRock 41 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 8
Invesco - Invesco Private Capital - Aim Funds - Aim Investments - Amwescap - Britannia Arrow - Guggenheim Investment 14 8
W&R - Waddell & Reed Financial - Waddell & Reed Investment Management Company 24 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1970 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 7
Fidelity 45 6
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 29 5
Wasatch Advisors 4 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 560 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 4
Capital Group 82 4
Russia Partners - Раша Партнерс 33 3
Capital Research Global Investors 14 3
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 112 3
Vanguard Group 22 3
Janus Henderson Group 7 3
Консорциум.Первый ЗПИФ 30 3
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8649 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3111 3
X5 Group - Перекрёсток 629 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 3
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 2
Hardling Loevner 3 2
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1869 2
NanduQ - Qiwi 1012 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 271 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 296 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 271 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1052 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 163 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 801 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 262 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 612 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21137 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35413 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 7
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 530 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7266 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1277 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2830 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60411 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17801 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12593 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2204 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3528 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13615 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6384 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24796 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3306 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4303 2
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 228 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 912 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 718 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 927 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1887 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10517 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 437 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2619 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 202 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 295 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 420 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 160 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4467 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4700 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2028 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18147 1
Data monetization - Монетизация данных 1933 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2459 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15715 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22608 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13129 1
ABC-XYZ-анализ ресурсов компании 36 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1069 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 42 3
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 27 3
Axelot WMS - Axelot YMS 82 2
Nebius AI 22 2
Яндекс Роботикс - Yandex RMS - Yandex Robot Management System 5 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3512 1
Jivo - мессенджер 10 1
Factorin - блокчейн-платформа для торгового финансирования 7 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
LogistiX LEAD WMS 55 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 104 1
Salesforce CRM Cloud 38 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1945 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 575 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 420 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1261 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Волож Аркадий 267 8
Добкин Аркадий 81 7
Иванов Владимир 67 6
Алекперов Вагит 44 5
Потанин Владимир 90 4
Рязанов Александр 22 3
Прасс Павел 26 3
Чачава Александр 123 3
Лощинин Дмитрий 41 2
Кудрин Алексей 124 2
Абрамович Роман 47 1
Кривоносов Александр 3 1
Салахутдинов Владимир 11 1
Блинов Дмитрий 48 1
Кудряшов Сергей 21 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 68 1
Müller Dieter - Мюллер Дитер 1 1
Нигматуллин Тимур 14 1
Кантор Илья 11 1
Матвеева Нелли 7 1
Костин Александр 18 1
Суворов Василий 12 1
Рашников Виктор 12 1
Stewart Sam - Стюарт Сэм 1 1
Bogle John - Богл Джон 4 1
Бинюков Максим 1 1
Путин Владимир 3438 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Черепенников Антон 86 1
Усманов Алишер 310 1
Мордашов Алексей 63 1
Костин Андрей 68 1
Худавердян Тигран 94 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 25
Россия - РФ - Российская федерация 163455 21
Беларусь - Белоруссия 6218 10
Украина 7895 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13714 7
Европа 24869 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 4
Нидерланды 3703 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 3
Финляндия - Финляндская Республика 3679 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19278 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2576 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1450 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18842 2
Азия - Азиатский регион 5868 2
Европа Восточная 3135 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 2
США - Нью-Йорк 3169 2
Германия - Федеративная Республика 13094 2
Франция - Французская Республика 8098 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3115 2
США - Пенсильвания 372 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 241 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 402 1
Швейцария - Цуг 16 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 329 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 166 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 80 1
Казахстан - Республика 5969 1
Япония 13725 1
Польша - Республика 2024 1
Сингапур - Республика 1933 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1391 1
Африка - Африканский регион 3622 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3007 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1766 1
Китай - Тайвань 4219 1
Великобритания - Лондон 2426 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14726 1
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