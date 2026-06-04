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FMR Fidelity Managment & Research
СОБЫТИЯ
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FMR и организации, системы, технологии, персоны:
|Волож Аркадий 267 8
|Добкин Аркадий 81 7
|Иванов Владимир 67 6
|Алекперов Вагит 44 5
|Потанин Владимир 90 4
|Рязанов Александр 22 3
|Прасс Павел 26 3
|Чачава Александр 123 3
|Лощинин Дмитрий 41 2
|Кудрин Алексей 124 2
|Абрамович Роман 47 1
|Кривоносов Александр 3 1
|Салахутдинов Владимир 11 1
|Блинов Дмитрий 48 1
|Кудряшов Сергей 21 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 68 1
|Müller Dieter - Мюллер Дитер 1 1
|Нигматуллин Тимур 14 1
|Кантор Илья 11 1
|Матвеева Нелли 7 1
|Костин Александр 18 1
|Суворов Василий 12 1
|Рашников Виктор 12 1
|Stewart Sam - Стюарт Сэм 1 1
|Bogle John - Богл Джон 4 1
|Бинюков Максим 1 1
|Путин Владимир 3438 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
|Черепенников Антон 86 1
|Усманов Алишер 310 1
|Мордашов Алексей 63 1
|Костин Андрей 68 1
|Худавердян Тигран 94 1
|Forbes - Форбс 971 3
|Yahoo! Finance 121 2
|РИА Новости 1025 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1123 1
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