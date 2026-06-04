Х5 завершила проект по роботизации распределительного центра в Московской области

Х5, российская продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», объявила о завершении масштабного проекта по роботизации распределительного центра (РЦ) «Новая Рига» в Московской области. Проект реализован в рамках стратегии X5 по цифровизации и автоматизации логистических процессов, направленной на повышение производительности, снижение операционных затрат и улучшение качества обработки грузов.

В рамках проекта на распределительном центре внедрены 67 FMR-роботов (автономных вилочных погрузчиков), 15 автоматизированных палетообмотчиков и робот-инвентаризатор. Все решения интегрированы в единую систему управления складом собственной разработки X5 – Nexus WMS.

FMR-роботы обеспечивают беспилотное перемещение палет весом до двух тонн, точное позиционирование и безопасную транспортировку грузов внутри склада. Палетообмотчики автоматизируют упаковку палет по всей высоте, обеспечивая сохранность товаров при отгрузке и транспортировке. Робот-инвентаризатор – подвижный комплекс для поддержания актуальности данных о складских запасах в зонах стеллажного хранения – автоматически сканирует наличие товаров и синхронизирует информацию с системой управления складом. Использование одного робота позволяет экономить 180 человеко-часов за одну процедуру инвентаризации.

Внедрение роботизированного комплекса, основанного на российских ИТ-решениях и программном обеспечении, позволило компании сократить количество низкоэффективных операций, увеличить производительность складских операторов, минимизировать влияние человеческого фактора и риск ошибок, а также повысить точность и скорость выполнения операций. Производительность складской обработки выросла на треть, улучшились показатели пропускной способности и точности операций, снизились затраты на ручной труд и риски повреждения грузов.

«Роботизация распределительных центров – одно из ключевых направлений развития цепи поставок X5. Мы стремимся создавать устойчивую, гибкую и технологичную логистическую инфраструктуру, способную эффективно поддерживать рост бизнеса и улучшать клиентский сервис. Роботизация и внедрение ИИ позволят значительно повысить эффективность операций в магазинах, дарксторах, распределительных центрах и сервисах доставки к 2028 г., что позволит компании продолжать масштабное развитие и расширение своих бизнесов», – сказал Александр Костин, управляющий директор Х5 Tech.

В дальнейшем X5 планирует масштабировать аналогичные решения на другие распределительные центры своих торговых сетей по всей географии присутствия.

Распределительный центр «Новая Рига» был введён в эксплуатацию летом 2022 г. Общая площадь комплекса составляет почти 92 тыс. кв. м, на объекте работают около 1,1 тыс. сотрудников. РЦ является крупнейшим мультитемпературным складским комплексом класса А в России и обслуживает 1,17 тыс. магазинов сети «Пятёрочка».