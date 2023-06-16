Властям предложили забрать «Яндекс» бесплатно, чтобы не переплачивать иностранцам

ВТБ, планировавший принять участие в покупке «Яндекса», не видит смысла совершать эту сделку по рыночной цене. Вместо этого глава госбанка Андрей Костин предлагает передать «Яндекс» во внешнее управление государству.

Глава ВТБ не хочет покупать «Яндекс» по рыночной цене

Сделка по покупке консорциумом инвесторов доли в «Яндексе» по предлагаемой цене нецелесообразна. Об этом заявил глава госбанка ВТБ (одного из потенциальных участников консорциума) Андрей Костин, выступая на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

Как передает агентство «Интерфакс», Костин считает, что предлагаемая сделка вообще не нужна: она предполагает рыночную оценку «Яндекса», однако, согласно решению правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, иностранные инвесторы из «недружественных стран» должны выходить из российских активов с дисконтом не менее 50%. Ранее в СМИ называлась обсуждаемая цена сделки по покупке доли в «Яндексе» - $7 млрд.

Передача «Яндекса» в управление государству

Костин предлагает действовать по модели, которая применялась к российским активам финской энергетической компании Fortum: согласно указу Президента Владимира Путина, они были переданы во внешнее управление Росимуществу на период до снятия санкций. Такая же схемы была применена к российским активам немецкой энергетической компании Uniper.

«Я чем больше об этом думаю, тем больше у меня волна возмущений, - заявил Костин. – Почему мы должны покупать? Есть компании типа McDonalds, которые технологии сюда привели, ноу-хау создали здесь. А эти (иностранные акционеры «Яндекса») вообще купили в свое время недорого то, что было создано руками российских же талантливых людей, их же поместили всех под санкции, обобрали их и создали такие условия, а сейчас мы им берем и платим».

«Все российские граждане не могут ни одну бумагу отоваривать, вложенные в акции наши инвесторы-то не получают сегодня ничего и не могут распоряжаться бумагами, которые они купили на Западе, - продолжил Костин. - Почему западные инвесторы должны получить с нас сполна? Вот у меня только чувство справедливости растет. Еще за три копейки я понимаю купить, а за полную стоимость, я считаю, что сделка плохая. Я считаю, что ее надо торпедировать и не делать. Закончатся санкции, и вернем друг другу». Пресс-служба «Яндекса» к моменту публикации не ответила на запрос CNews относительно заявлений Костина.

Реструктуризация Yandex

В конце 2022 г. Yandex (владелец российского «Яндекса») объявил о намерении провести корпоративную реструктуризация. Российские активы компании планируется выделить в отдельную структуру, контроль над которой перейдет к менеджменту компании. При этом за Yandex останутся такие направления, как беспилотные автомобили, облачные технологии, образовательные платформы и большие данные.

Одновременно глава Счетной палаты Алексей Кудрин покинул свой пост и стал советником гендиректора «Яндекса». СМИ писали, что он может получить 5% в новой компании. Также ведутся переговоры о привлечении инвесторов в российский «Яндекс». Среди потенциальных претендентов, помимо ВТБ, назывались глава нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, миллиардер Роман Абрамович, владелец ММК Виктор Рашников, владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

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Предлагаемая схема реструктуризации получила одобрение от администрации американской биржи Nasdaq. Если до конца 2023 г. Yandex продаст свои российские активы, то Nasdaq может возобновить торги акциями компании. Они были приостановлены в конце февраля 2022 г., сразу после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Такая же судьба ждала большинство российских компаний, имевших листинг на западных фондовых площадках.

Также рассматривается вариант, когда миноритарным акционерам Yandex предложат обменять свои акции на акции российского подразделения или на доли в международных стартапах компании. Возможная и выплата денежной компенсации.

Кто владеет Yandex

Основным акционером Yandex является ее основатель и бывший глава Аркадий Волож. Семейному трасту, действующему в его интересах, принадлежит 8,6% от общего числа акций компаний и 45,3% от общего числа голосов. Весной 2022 г., после того, как Волож попал под санкции Евросоюза, он покинул все посты в компании и ее совете директоров. Тогда же было объявлено, что семейный траст не будет голосовать принадлежащим ему пакетом акций.

Американские фонды Invesco, FMR и Capital Research Global Investrs владеют по 7,44%, 5,39% и 4,71% акций. Старейший сотрудник компании Владимир Иванов владеет 2,89% акций (5,9% от общего числа голосов).