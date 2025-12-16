Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187491
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1493
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 81030
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Мордашов Алексей


СОБЫТИЯ


16.12.2025 Wildberries купила «Рив Гош» 1
03.10.2025 Wildberries покупает крупную розничную сеть у хозяев обанкротившегося Ulmart 1
23.07.2025 Российский SAP нам не нужен. ИТ-шники против создания национальной ERP. Опрос 1
25.04.2025 Продается бывший российский завод Bosch. Хозяева выставили его на продажу через полгода после покупки 1
22.10.2024 Сбербанк купил за 1,5 миллиарда онлайн-школу, в которой детей обучают программированию 1
17.10.2024 Сбербанк купил онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд» перешли в собственность 1
17.09.2024 «Аквариус» купил контрольную долю в производителе игровых компьютеров 1
22.05.2024 «Северсталь» и «Сибур» создадут российского «убийцу» SAP. Мишустин хочет, чтобы его делали на базе ERP «Турбо» 1
22.05.2024 «Северсталь» рассказала о новых ИТ-проектах 2
12.02.2024 Российская компания отстояла свои права в международном суде впервые после ввода санкций против России 1
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» 1
15.11.2023 Yandex полностью избавляется от «Яндекса». Российские олигархи не хотят видеть в нем иностранцев 1
06.10.2023 После заявлений Воложа правила раздела «Яндекса» изменятся не в его пользу 1
16.06.2023 Властям предложили забрать «Яндекс» бесплатно, чтобы не переплачивать иностранцам 1
08.06.2023 «Яндексу» дали шанс вернуться на Nasdaq при условии ухода из России 1
26.05.2023 Инвесторам «Яндекса» дадут возможность остаться в России 1
06.03.2023 Рассекречены подробности раздела «Яндекса» на российскую и зарубежную части. Полкомпании продадут богатейшим бизнесменам 1
11.07.2022 Из бюджета выделят 37,1 млрд рублей на суверенный софт для промышленности 1
10.06.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о ходе цифровизации России в новых условиях 1
26.04.2022 В Польше запретили деятельность «Касперского», «1С» и Wildberries 1
15.04.2022 «Ростех» нацелился отобрать у государства «Ростелеком» 1
31.03.2022 У хозяина российского сотового оператора в Великобритании отобрали суперяхту, хотя он не под санкциями 1
01.03.2022 Под санкции попали хозяева «Билайна» и «Мегафона» 2
30.06.2020 Как «Северсталь» создала современное рабочее пространство для тысяч сотрудников 1
14.05.2020 Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2 1
11.02.2020 В топ-менеджменте ИТ-холдинга Talenttech произошли кадровые перестановки 2
14.11.2019 В России впервые внедрен робот, который подбирает персонал по местоположению 1
13.11.2019 «Ростелеком» покупает Tele2 за 132 миллиарда. Раскрыты секреты сделки 1
04.10.2019 Путин разрешил «Ростелекому» купить Tele2 1
05.09.2019 ВТБ обменяет Tele2 на акции «Ростелекома» 1
15.03.2019 «Ростелеком» оплатит покупку Tele2 собственными акциями 1
12.03.2019 «Ростелеком» поглощает Tele2 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
07.03.2017 Tele2 удвоил убытки, а «Ростелеком» потерял прибыль 1
16.02.2017 «Севергрупп» выходит на рынок HR-tech с покупкой контрольной доли в «Ремонтнике.ру» 1
30.04.2015 Комиссия по проектному финансированию отказала «Ростелекому» в кредите на 15,6 млрд руб. 1
20.02.2015 Tele2 переносит ИТ-системы в московское облако SAP 1
16.10.2014 Tele2 начал масштабное внедрение SAP ERP 1
02.10.2014 Гендиректор «дочки» Сбербанка и миллиардер из списка Forbes купили системного интегратора 1

Публикаций - 59, упоминаний - 65

Мордашов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10316 23
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3122 21
Yandex - Яндекс 8451 10
SAP SE 5434 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 5
Мобител 66 5
МегаФон 9922 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4535 5
Ростелеком - Связьинвест 1714 4
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 3
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 99 3
СМАРТС Волгоград-GSM 30 3
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 3
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 3
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 3
АКОС 68 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 3
VK - Mail.ru Group 3534 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 3
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 108 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 2
Мостелеком 75 2
НТК - Национальные телекоммуникации 66 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 73 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5281 2
Восход ФГБУ НИИ 685 2
Lenovo Motorola 3529 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
Oracle Corporation 6873 2
Microsoft Corporation 25245 2
ФОРС - Центр разработки 680 2
9005 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 136 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 59 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 1
Северсталь ПАО - Severstal 563 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 8
АБ Россия - Акционерный банк Россия 94 8
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 86 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1479 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1024 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 7
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 263 7
Северсталь ПАО - Севергрупп 25 6
НМГ - Национальная Медиа Группа 118 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 5
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Силовые машины 143 3
ОНЭКСИМ ГК 49 3
Газпром ПАО 1418 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 3
Альфа-Групп 731 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1016 3
Лента - Сеть розничной торговли 2273 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
Сургутнефтегаз - СНГ 278 2
Новатэк Новафининвест 57 2
Русская Энергия ГК - Воркутауголь - Северная звезда - Северная алмазная компания 12 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 978 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 2
Роснефть НК - нефтяная компания 529 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 110 2
ГПБ - Газпромбанк 1178 2
Акрон ГК - Acron 61 2
ФосАгро 153 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 1
Invesco - Invesco Private Capital - Aim Funds - Aim Investments - Amwescap - Britannia Arrow - Guggenheim Investment 13 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2081 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2167 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 114 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 214 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5243 2
Совет при президенте Российской Федерации 200 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 639 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 5 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 68 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 126 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 53 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 180 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 279 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 6
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9338 11
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6699 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7296 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3700 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18240 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8808 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3297 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2356 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17129 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8458 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3353 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 571 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 247 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 560 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 923 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5844 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 491 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 112 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Oracle Fusion ERP 67 1
SAP ЦОД 15 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech Sever.ai 15 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 68 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 34 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
Abbyy Compreno 20 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Avito - Авито услуги 97 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 38 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 22 1
Nebius AI 17 1
Avito - Авито Реклама 48 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 1
Microsoft Teams - MS Teams 618 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 469 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
Microsoft Azure 1461 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 1
Google YouTube - Видеохостинг 2890 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 123 1
Путин Владимир 3353 13
Костин Андрей 64 10
Потанин Владимир 78 9
Кудрин Алексей 124 8
Алекперов Вагит 36 8
Рашников Виктор 12 8
Ковальчук Юрий 35 7
Волож Аркадий 260 7
Калугин Сергей 168 6
Осеевский Михаил 333 6
Вексельберг Виктор 154 5
Ковальчук Михаил 23 5
Евтушенков Владимир 212 4
Фридман Михаил 143 4
Абрамович Роман 46 4
Провоторов Александр 157 4
Фурсенко Андрей 128 4
Керимов Сулейман 26 4
Чубайс Анатолий 217 4
Худавердян Тигран 91 3
Иванов Сергей 398 3
Кириенко Сергей 149 3
Дерипаска Олег 39 3
Носков Михаил 27 3
Соловьев Юрий 31 3
Прохоров Михаил 39 3
Мишустин Михаил 737 3
Митюков Андрей 8 2
Брюквин Юрий 299 2
Шамалов Николай 2 2
Лисин Владимир 3 2
Мельниченко Андрей 5 2
Сечин Игорь 36 2
Савиновский Артем 9 2
Шулейко Даниил 17 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 610 2
Кумпель Артем 42 2
Ковальчуки (братья) 7 2
Пумпянский Дмитрий 4 2
Кантор Вячеслав 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 157084 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45762 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53474 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 12
Украина 7796 12
Швеция - Королевство 3716 12
Нидерланды 3634 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4097 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 7
Европа 24645 7
Германия - Федеративная Республика 12943 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3186 4
Италия - Итальянская Республика 4430 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18238 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1572 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8122 3
Великобритания - Лондон 2407 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
США - Колумбия - Вашингтон 1451 2
Франция - Французская Республика 7979 2
Россия - СФО - Новосибирск 4661 2
Сингапур - Республика 1906 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2539 2
Польша - Республика 2002 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4278 2
Азия - Азиатский регион 5752 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1396 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 284 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 422 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 176 1
Мальта - Республика 134 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 104 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 281 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Костомукша 24 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
Украина Западная 15 1
Джерси - коронное владение Британской короны 40 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Оленегорск 16 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 32
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 14
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 10
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15146 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1813 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1076 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 5
Forbes - Форбс 913 4
Bloomberg 1419 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
Fortune 210 1
Известия ИД 707 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 196 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 1
Frank Media - Фрэнк Медиа 9 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
The Bell - Издание 42 1
FT - Financial Times 1259 1
Ведомости 1243 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 3
Рустелеком ТК 304 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 2
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 5
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 36 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 71 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 35 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 396 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 613 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407948, в очереди разбора - 732432.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще