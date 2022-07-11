Из бюджета выделят 37,1 млрд рублей на суверенный софт для промышленности

Правительство России планирует выделить до 2024 г. 37,1 млрд руб. на софинансирование импортозамещения цифровых решений. Заказ на разработку конкретных программных продуктов российские предприятия будут формировать через 35 индустриальных центров компетенций. К работе отечественные вендоры приступят не раньше октября 2022 г.



ПО для каждого сектора экономики

На софинансирование разработки «суверенных» цифровых решений в рамках программы импортозамещения Правительство России выделит 37,1 млрд руб. до 2024 г. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Заказ на разработку ПО будут формировать согласно потребностям разных секторов экономики – этим займутся 35 индустриальных центров компетенций.

«Сейчас мы уже имеем до 2024 г. бюджетные средства в размере 37,1 млрд на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений», – отмечается в сообщении аппарата Чернышенко.

Доля софинасирования по каждому проекту будет достигать 80%.

Что такое центры компетенций

Индустриальные центры компетенций по импортозамещению программного обеспечения должны были появиться в стране в середине июня 2022 г. Такое поручение месяцем ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал руководителям цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов.

На площадке ИЦК будут выделять приоритетные направления, виды и классы зарубежного ПО, которому требуется замена. Также будут формироваться техзадания для российских вендоров на разработку определенных продуктов под потребности предприятий. В аппарате вице-премьера отметили, что новое ПО не будет «заточено» исключительно под конкретный завод, а должно быть универсальным и подходить для экспорта.

Во главе центров встанут руководители ведущих компаний отрасли, а работать над импортозамещением будут представители отраслевых предприятий, экспертного сообщества и разработчики – персональный состав ИКЦ будут согласовывать с Минцифры.

Сейчас объем российского ПО на заводах в стране не превышает 25% от числа внедренных технологий

Деятельность центров будут курировать 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы: машиностроения, транспорта, экологии, металлургии, электроники и микроэлектроники, связи, образования. Во главе комитетов поставят глав профильных ведомств.

Как будут «импортозамещать»

После того, как конкретное программное обеспечение будет разработано, специалисты займутся его внедрением на предприятиях, которые формировали техническое задание. Субсидирование работ будут обеспечивать профильные ведомства.

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«Я предполагаю, что более 2/3 выручки вендоров мы должны получать на внешних рынках, – отметил Дмитрий Чернышенко в сообщении. – Ну, а первые практические результаты на своих предприятиях мы должны увидеть в 2024 г.».

Первые проекты «суверенных» решений ИЦК представят к середине августа 2022 г. Перед этим они должны быть утверждены президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию. Непосредственно разработкой отечественные компании займутся в октябре 2022 г.

Зачем понадобились ИКЦ

Проблему с российским ПО в промышленности глава Правительства России Михаил Мишустин озвучил на конференции по цифровизации промышленного сектора в июне 2022 г. По его словам, совокупная доля отечественных программных продуктов на предприятиях страны едва достигает 25%. Речь идет о таких специфических инструментах, как управление информацией о продукции, диспетчеризации или сбор данных со станков и другого оборудования. Довольно скромно в обрабатывающей отрасли используются и решения на основе искусственного интеллекта анализа больших данных.

До заявления Мишустина ситуацию обрисовал и владелец «Северстали» Алексей Мордашов, отметив на той же конференции что компанию отключили от американского ПО буквально через 20 минут после объявления санкций. Теперь у организации есть два-четыре года, чтобы найти российский аналог, заявил Мордашев.

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Напомним, после начала российской спецоперации на Украине разработчики SAP и Oracle, продукты которых используют предприятия отечественной промышленности, энергетики и транспорта, объявили об остановке деятельности в стране.