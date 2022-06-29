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Индустриальные центры компетенций сформируют к середине июля

Индустриальные центры компетенций должны быть полностью сформированы к середине июля 2022 г.. Такое поручение вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов.

Ранее по поручению председателя правительства Михаила Мишустина по итогам конференции «ЦИПР-2022» в России стартовало создание индустриальных центров компетенций по импортозамещению программного обеспечения (ИЦК) и центров компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения (ЦКР).

Как доложил глава Минцифры Максут Шадаев, на данный момент ведомством совместно с Минпромторгом и отраслевыми министерствами уже определены рабочие группы по категориям ПО, составлен предварительный список предприятий, на базе которых они будут сформированы.

«Необходимо ускорить работу по созданию индустриальных центров компетенций, - подчеркнул Дмитрий Чернышенко. - До середины июля они должны быть полностью сформированы. Сейчас важно отработать предложения по всем ключевым заказчикам, кто соберет отраслевые компании, агрегирует заказ, сформулирует задачи и сопроводит до получения конечного результата. После необходимо разработать дорожные карты всех проектов, чтобы не позднее начала октября утвердить их на президиуме правкомиссии».

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Импортозамещение

Напомним, в рамках рабочего визита в Пермский край Дмитрий Чернышенко сообщил, что одним из индустриальных центров компетенций может стать АО «ОДК - Пермские моторы», которые уже приступили к тестированию отечественного ПО.

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