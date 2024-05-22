«Северсталь» рассказала о новых ИТ-проектах на ЦИПР-2024

«Северсталь» принимает участие в ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024), проходящей с 21 по 24 мая 2024 г. в Нижнем Новгороде. Компания представит свои ИТ решения, разрабатываемые в рамках индустриального центра компетенций (ИЦК) «Металлургия», а также импортонезависимые решения, доступные для заказчиков из разных отраслей промышленности. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов принял участие в пленарном заседании ЦИПР-2024. В своем выступлении он заявил, что 5 из 12 особо значимых проектов в портфеле ИЦК «Металлургия» уже завершены, семь находятся в разработке. Вывод большинства проектов на рынок по плану состоится в 2025-2026 гг. По словам Алексея Мордашова, сегодня еще не существует полноценной альтернативы зарубежным ERP-системам, удовлетворяющей запросам крупных промышленных предприятий.

«Северсталь» и «СИБУР», обладая существенным накопленным опытом и сильными командами, начинают совместную разработку целевых процессов для замены SAP-ландшафта. Предполагаем, что в горизонте четырех-пяти лет промышленный консорциум, состоящий из небольшого количества игроков, был бы способен предложить решения на замену SAP, которые позволяли бы учитывать как требования к производительности решений этого класса, так и индустриальную специфику. Мы понимаем, что речь идет о суммах порядка миллиарда долларов, которые нам вместе нужно будет за эти пять лет инвестировать в создание аналога SAP, но у нас нет другого пути – зарубежная система устаревает. Мы сегодня отрезаны от вендора и не можем производить обновления, прежде всего, касающиеся кибербезопасности. Поэтому мы рассчитываем на поддержку государства в реализации этого важного для промышленности проекта», - сказал Алексей Мордашов.

Специально для стенда ИЦК «Металлургия» «Северсталь» и «Норникель» подготовили интерактивный макет, который представляет разрабатываемые ИТ-решения для замещения иностранного ПО на ключевых бизнес-процессах металлургических и горнодобывающих предприятий. Макет разделен на две части: рудник c карьером, на котором расположены продукты «Норникеля», и завод, где размещены решения «Северстали». Наведя планшет на объекты, посетители конференции могут в режиме дополненной реальности увидеть анимированную визуализацию процессов, которыми управляют ИТ-решения. Например, можно будет посмотреть, как идут процессы разливки и прокатки стали, спланированные в системе «IPS Производственное планирование» «Северстали», или как осуществляется погрузка руды в шахтный самосвал, которая контролируется в системе MAGMA Control «Норникеля».

Кроме того, на стенде «Северсталь» представит свои продукты «MES Металлургия» и «IPS Производственное планирование». Оба решения компания готова предложить потенциальным клиентам из разных отраслей уже в 2024 г. в функционале версии 1.0. Также посетители могут увидеть функционал ПО «Надежность» для управления процессами технического обслуживания и ремонта, VR-тренажеры производственных компетенций и другие разработки компании.