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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шулейко Даниил


УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 Выходцы из «Яндекса» запустили в России «убийцу» сбежавших из страны Airbnb и Booking.com 1
10.10.2023 Стартап Keygo привлек $0,5 млн инвестиций на развитие автоматизированного сервиса краткосрочной аренды при оценке бизнеса в $3,5 млн 1
26.05.2023 Инвесторам «Яндекса» дадут возможность остаться в России 1
19.05.2023 Абрамович, Потанин и Алекперов могут купить «Яндекс» за $7 млрд 1
06.03.2023 Рассекречены подробности раздела «Яндекса» на российскую и зарубежную части. Полкомпании продадут богатейшим бизнесменам 1
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
03.06.2021 «ВТБ лизинг» и «Яндекс.драйв» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
02.06.2021 «Почта России» и «Яндекс» запустят доставку из почтовых отделений за 60 минут 1
30.03.2021 «Яндекс.маркет» начал продавать свежие продукты из «Лавки» с доставкой за 15 минут 1
02.03.2021 На «Яндекс.Маркете» теперь можно купить свежие продукты с быстрой доставкой Яндекс.Еды 1
26.02.2021 «Яндекс» выделяет «Такси», «Маркет» и «Еду» в отдельную бизнес-группу 1
17.02.2021 «Яндекс» вложит сотни миллионов долларов в доставку товаров и еды 1
03.04.2020 Пользователи «Яндекс.такси» теперь могут отправлять небольшие посылки с помощью курьеров 1
01.04.2020 «Яндекс.Такси» не стала покупать конкурента: Лучше поддержать своих водителей 1
23.05.2019 Аркадий Волож уступил «текущее» руководство «Яндексом» ради решения стратегических задач 1
18.10.2018 «Яндекс» объявил о покупке «Партии еды» 1
28.10.2014 «Альфа-Банк» запустил оплату заказов еды и продуктов в один клик через мобильные приложения Delivery Club 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Шулейко Даниил и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7946 15
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 193 4
Microsoft Corporation 24976 1
Xiaomi 1853 1
Meta Platforms - Facebook 4484 1
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 48 1
Yandex Go - Yango 27 1
Keygo - Киго 2 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8988 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 267 8
Яндекс.Лавка 261 5
Uber 333 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 213 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 3
Северсталь ПАО - Severstal 526 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 494 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7803 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2915 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 530 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1239 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 72 2
Gett 82 1
Foodfox 16 1
UFG Private Equity 36 1
MLU B.V. 14 1
Партия еды 6 1
Русский стандарт Банк 459 1
ВТБ Лизинг 68 1
Почта России ПАО 2194 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1891 1
Альфа-Банк 1808 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 260 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 263 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 160 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 1
Яндекс.Доставка 85 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 117 1
Силовые машины 135 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 911 1
Лента - Сеть розничной торговли 2190 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 858 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2745 1
Акрон ГК - Acron 59 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Новатэк Новафининвест 56 1
ФосАгро 135 1
Синара ГК - Sinara Group 109 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5051 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 222 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4675 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12571 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16467 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2603 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3122 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1110 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8258 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4723 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4980 2
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 103 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1846 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11776 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 554 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13079 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1012 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4563 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69712 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8327 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1439 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9966 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7226 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14184 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3012 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5213 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5731 1
Бронирование - Booking 739 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7031 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1274 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4144 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32569 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 739 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4914 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3043 1
Транспорт общественный - Такси - Беспилотное такси - Автономное такси 18 1
Оповещение и уведомление - Notification 5053 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1133 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1804 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 644 9
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1064 7
Яндекс.Плюс 207 2
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 28 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 858 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 737 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 475 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 107 1
Uber Eats - UberEATs 37 1
Яндекс.Едадил 21 1
Yandex IoT Core 7 1
Apple iOS 8036 1
Google Android 14402 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2397 1
Яндекс.Навигатор 106 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 542 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 447 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 290 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 82 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 79 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1248 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 182 1
VK - Яндекс.Дзен 208 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
Segway Ninebot 36 1
Яндекс.Услуги 24 1
Худавердян Тигран 91 6
Волож Аркадий 255 4
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 3
Савиновский Артем 9 3
Потанин Владимир 70 3
Кудрин Алексей 124 3
Рашников Виктор 12 3
Алекперов Вагит 33 3
Умряева Татьяна 19 2
Мордашов Алексей 57 2
Абрамович Роман 46 2
Парахин Михаил 11 1
Бунина Елена 35 1
Круглов Константин 28 1
Артемьев Игорь 91 1
Львов Евгений 10 1
Глазачев Иван 27 1
Шульгин Александр 25 1
Перегудов Михаил 4 1
Грачева Мария 10 1
Boynton John - Бойнтон Джон 9 1
Стыскин Андрей 9 1
Скатин Алексей 33 1
Ивантер Дмитрий 35 1
Арефьев Игорь 15 1
Пецюха Артем 5 1
Путин Владимир 3276 1
Гурьев Андрей 7 1
Вексельберг Виктор 153 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 35 1
Коган Владимир 1 1
Галицкий Сергей 4 1
Попов Сергей 141 1
Пумпянский Дмитрий 4 1
Костин Андрей 62 1
Михельсон Леонид 5 1
Тиктинский Эдуард 2 1
Лисин Владимир 3 1
Сигов Дмитрий 2 1
Богуславский Леонид 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 151498 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52817 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44664 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14322 3
Африка - Африканский регион 3534 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1529 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18089 2
Нидерланды 3580 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7852 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3148 2
Европа 24462 2
Ближний Восток 3000 2
Украина 7706 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3071 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2562 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3260 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1921 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 78 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1300 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1357 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4030 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 45 1
Америка Латинская 1855 1
Израиль 2768 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1365 1
Таиланд - Бангкок 84 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1155 1
Армения - Республика 2343 1
Таиланд - Королевство 846 1
Армения - Ереван 207 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7568 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16919 6
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 949 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3723 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30738 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49870 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19603 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5091 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25140 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5244 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2302 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4818 3
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3474 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 730 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6619 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1514 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 331 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4805 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6463 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53385 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2530 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5317 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6343 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 321 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 533 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 737 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1317 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6078 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6602 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5429 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11419 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7678 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4568 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4578 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1774 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 721 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1617 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 152 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1039 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11338 3
Bloomberg 1339 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375140, в очереди разбора - 748020.
Создано именных указателей - 179399.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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