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Шулейко Даниил
УПОМИНАНИЯ
Шулейко Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|Худавердян Тигран 91 6
|Волож Аркадий 255 4
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 3
|Савиновский Артем 9 3
|Потанин Владимир 70 3
|Кудрин Алексей 124 3
|Рашников Виктор 12 3
|Алекперов Вагит 33 3
|Умряева Татьяна 19 2
|Мордашов Алексей 57 2
|Абрамович Роман 46 2
|Парахин Михаил 11 1
|Бунина Елена 35 1
|Круглов Константин 28 1
|Артемьев Игорь 91 1
|Львов Евгений 10 1
|Глазачев Иван 27 1
|Шульгин Александр 25 1
|Перегудов Михаил 4 1
|Грачева Мария 10 1
|Boynton John - Бойнтон Джон 9 1
|Стыскин Андрей 9 1
|Скатин Алексей 33 1
|Ивантер Дмитрий 35 1
|Арефьев Игорь 15 1
|Пецюха Артем 5 1
|Путин Владимир 3276 1
|Гурьев Андрей 7 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 35 1
|Коган Владимир 1 1
|Галицкий Сергей 4 1
|Попов Сергей 141 1
|Пумпянский Дмитрий 4 1
|Костин Андрей 62 1
|Михельсон Леонид 5 1
|Тиктинский Эдуард 2 1
|Лисин Владимир 3 1
|Сигов Дмитрий 2 1
|Богуславский Леонид 37 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1039 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11338 3
|Bloomberg 1339 2
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