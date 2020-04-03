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Пользователи «Яндекс.такси» теперь могут отправлять небольшие посылки с помощью курьеров

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У пользователей «Яндекс.такси» в приложении появился новый тариф — «Курьер». Это доставка небольших посылок весом до 10 кг. Развозить их будут курьеры на велосипедах, самокатах и автомобилях. Тариф подойдет пользователям и компаниям, которым не нужны срочность или перевозка тяжелых посылок с помощью исключительно автомобильного тарифа «Доставка».

Заказ курьерской доставки похож на заказ такси: нужно выбрать адрес и номер отправителя — домашний, магазина, ресторана или офиса, а затем адрес получателя и добавить комментарии. Стоимость доставки рассчитывается исходя из расстояния и зависит от города.

Оплатить доставку можно только картой, чтобы исключить контакт с наличными. Курьеры будут оставлять посылку у двери получателя, отходить на безопасное расстояние, а затем сообщать, что посылку можно забрать.

«Мы не останавливаемся на доставке продуктов, еды и лекарств, ведь люди продолжают жить активной жизнью и работать, даже находясь дома. Этот тариф особенно актуален сейчас для небольших компаний, которым пришлось экстренно перейти на удаленный формат работы: им нужно доставлять заказы или документы. Тариф "Курьер" поможет поддержать и водителей такси: помимо поездок с клиентами, они смогут выполнять новые заказы по доставке небольших посылок», – сказал генеральный директор «Яндекс.такси» Даниил Шулейко.

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