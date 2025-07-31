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Тиктинский Эдуард


УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 Выходцы из «Яндекса» запустили в России «убийцу» сбежавших из страны Airbnb и Booking.com 1
10.10.2023 Стартап Keygo привлек $0,5 млн инвестиций на развитие автоматизированного сервиса краткосрочной аренды при оценке бизнеса в $3,5 млн 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тиктинский Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:

Keygo - Киго 2 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8988 1
Yandex - Яндекс 7946 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 95 1
Суточно АО - Суточно.ру 14 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 267 1
Airbnb 97 1
Оповещение и уведомление - Notification 5053 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 739 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1133 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32569 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3043 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4914 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 644 1
Booking.com 116 1
Христенко Виктор 43 1
Шулейко Даниил 17 1
Сигов Дмитрий 2 1
Бугорский Сергей 1 1
Лимонов Сергей 1 1
Бегларян Геворг 2 1
Таиланд - Бангкок 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 151498 1
Америка Латинская 1855 1
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Африка - Африканский регион 3534 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14322 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1155 1
Таиланд - Королевство 846 1
Армения - Ереван 207 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16919 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5112 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6711 1
Аренда 2522 1
Цифровые кочевники - Диджитал-номады - Digital nomad 2 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3723 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5244 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5317 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375140, в очереди разбора - 748020.
Создано именных указателей - 179399.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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