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Индексная книга (каталог) CNews*
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Глушенков Павел


УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 Выходцы из «Яндекса» запустили в России «убийцу» сбежавших из страны Airbnb и Booking.com 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Глушенков Павел и организации, системы, технологии, персоны:

RBI 25 1
Keygo - Киго 2 1
Yandex - Яндекс 7968 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8996 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 95 1
Суточно АО - Суточно.ру 15 1
ВымпелКом - Хайв 15 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 260 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 269 1
ЦИАН - CIAN 152 1
Airbnb 97 1
Бронирование - Booking 739 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 97 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 647 1
Avito - Авито Путешествия 44 1
Booking.com 116 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376348, в очереди разбора - 746223.
Создано именных указателей - 179939.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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