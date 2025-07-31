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Глушенков Павел
УПОМИНАНИЯ
|31.07.2025
|Выходцы из «Яндекса» запустили в России «убийцу» сбежавших из страны Airbnb и Booking.com 1
Глушенков Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|RBI 25 1
|Keygo - Киго 2 1
|Yandex - Яндекс 7968 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8996 1
|Островок.ру - Ostrovok.ru 95 1
|Суточно АО - Суточно.ру 15 1
|ВымпелКом - Хайв 15 1
|Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 260 1
|Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 269 1
|ЦИАН - CIAN 152 1
|Airbnb 97 1
|Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 97 1
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 647 1
|Avito - Авито Путешествия 44 1
|Booking.com 116 1
|Шулейко Даниил 17 1
|Бурмистров Михаил 35 1
|Тиктинский Эдуард 2 1
|Сигов Дмитрий 2 1
|Бегларян Геворг 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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