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Сигов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|31.07.2025
|Выходцы из «Яндекса» запустили в России «убийцу» сбежавших из страны Airbnb и Booking.com 1
|10.10.2023
|Стартап Keygo привлек $0,5 млн инвестиций на развитие автоматизированного сервиса краткосрочной аренды при оценке бизнеса в $3,5 млн 1
Сигов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Островок.ру - Ostrovok.ru 95 1
|Суточно АО - Суточно.ру 14 1
|Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 267 1
|Airbnb 97 1
|Христенко Виктор 43 1
|Шулейко Даниил 17 1
|Тиктинский Эдуард 2 1
|Бугорский Сергей 1 1
|Лимонов Сергей 1 1
|Бегларян Геворг 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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