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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бурмистров Михаил



18.12.2024 «Авито» купил рекламные сервисы, чтобы запустить собственную рекламную сеть 1
15.11.2024 Ozon хочет стать официальным участником ВЭД и завести собственного таможенного брокера, чтобы ускорить импорт из Китая 1
23.08.2024 В России появится гигантский конкурент Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» со спорной и рискованной особенностью. Кто за ним стоит 1
05.07.2024 Крупный российский экс-дистрибьютор iPhone и MacBook отсудил 1,5 миллиарда за пожар на складе 1
16.04.2024 Китайская Haier ищет в России программистов для разработки своей ОС 1
21.03.2024 В России отменен запрет на проверки доминирующих ИТ-компаний. Приготовиться «Яндекс.Такси», Wildberries и Ozon 1
11.03.2024 Владельцы пунктов выдачи заказов Ozon создали более 100 тыс. рабочих мест в России 1
27.02.2024 Крупнейший российский банк удалит Windows с десятков тысяч ПК и перейдет на российский Linux 1
15.01.2024 У Wildberries сгорел огромный склад. Ущерб может превысить 10 миллиардов 1
29.12.2023 Wildberries задирает комиссии для продавцов электроники. Не за горами повышение цен. Опрос 1
14.12.2023 Ozon запустил «Uber для грузовиков» 1
29.08.2023 Россияне испугались новых поборов за покупки на AliExpress. Власти готовятся в 5 раз снизить беспошлинный таможенный порог 1
22.08.2023 Маркетплейсы предложили «Почте России» альтернативу, чтобы не платить ей 0,5% от оборота 1
14.08.2023 В России резко подорожали смартфоны. Цены взлетели более чем на 30%, и это лишь начало 1
24.07.2023 На «Яндекс.маркете» стала доступна электроника из зарубежных магазинов 1
16.05.2023 «Яндекс» меняет название убыточного Delivery Club 1
02.05.2023 Банки «Яндекса», «Озона» и Wildberries ушли в убытки 1
02.03.2023 Смартфоны в России стали китайскими и дешевыми. Средняя цена упала ниже 20 тыс. рублей 2
22.02.2023 В России создают аналог Tinder, в котором можно сразу купить обручальное кольцо 1
08.02.2023 В России массово закрываются магазины электроники 1
16.01.2023 Иностранцев отлучат от владения маркетплейсами в России, Белоруссии и Казахстане 1
09.01.2023 Россияне охладели к iPhone. Продажи смартфонов Apple рухнули вдвое 1
12.12.2022 Рынок российских облачных сервисов вырос почти в полтора раза 1
09.12.2022 У «М.Видео» и «Эльдорадо» эксперимент по объединению магазинов 1
02.11.2022 Wildberries превращается в книжный магазин. Он может занять место ушедших из России сервисов 1
26.10.2022 В России многократно выросли продажи комплектующих для самостоятельного ремонта и сборки ПК 1
30.08.2022 Поставки серверов в Россию упали в 5 раз 1
13.08.2021 «Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов 2
11.01.2021 Сбербанк нацелился купить розничные активы Merlion ценой более $1 млрд, пока его топ-менеджеры за решеткой 1

Публикаций - 29, упоминаний - 31

Бурмистров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 12
Apple Inc 12101 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 7
Samsung Electronics 10255 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 4
Xiaomi 1732 4
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 3
МегаФон 8805 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 3
Microsoft Corporation 24625 2
Huawei 3933 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 2
ZTE Corporation 747 2
Intel Corporation 12197 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Merlion - Мерлион 793 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 38 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Dell EMC 5027 1
Lenovo Group 2292 1
HP Inc. 5685 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Nvidia Corp 3487 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 1
Bookmate 27 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
BBK OPPO Electronics 384 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
Cisco Systems 5114 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 17
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 3
Почта России ПАО 2112 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 2
Сбер - СберЛогистика 63 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 35 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Storytel - Сторител 9 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 172 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Абсолют Банк 230 1
ASOS 9 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 14 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз Банк - Стандарт Кредит 6 1
О2О Холдинг 56 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 17 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Visa International 1949 1
Uber 330 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 1
Ozon Fresh 23 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 517 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 292 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
Яндекс.Маркет 937 8
FreePik 980 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 4
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 2
Яндекс.Лавка 231 2
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 99 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
ЛитРес MyBook 24 1
ЛитРес Самиздат 18 1
Palit GeForce GTX - Palit GeForce GTS - Palit GT - Palit GeForce GS - Palit GeForce Gamerock - Palit GeForce RTX 13 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
ByteDance - TikTok 256 1
Apple - App Store 2890 1
Microsoft Azure 1408 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Apple iPhone 11 253 1
Apple iPhone 12 219 1
Tinder 48 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 131 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Apple iPhone 14 130 1
Meta - Facebook - Instagram Reels 15 1
VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 23 1
Теамо - Teamo 13 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Sunlight Play 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Linux OS 9937 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Microsoft Windows 15657 1
БИС ЗОС - Защищенный обмен электронными сообщениями 7 1
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Сурков Александр 15 2
Семко Сергей 4 2
Хасис Лев 105 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Левашов Александр 90 1
Абрамов Алексей 48 1
Левин Борис 55 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
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Армения - Республика 2280 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 25 1
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 51 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
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Россия - ДФО - Амурская область 732 1
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