Бурмистров Михаил
Бурмистров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколов Артем 45 2
|Сурков Александр 15 2
|Семко Сергей 4 2
|Хасис Лев 105 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Левашов Александр 90 1
|Абрамов Алексей 48 1
|Левин Борис 55 1
|Карчев Олег 34 1
|Мангутов Владислав 32 1
|Тиньков Олег 47 1
|Абрамович Роман 46 1
|Грабовский Илья 3 1
|Родионов Максим 10 1
|Рябыко Максим 11 1
|Капьев Евгений 3 1
|Горелкин Антон 93 1
|Казарян Карен 74 1
|Дмитриев Алексей 45 1
|Мельников Алексей 61 1
|Ансимов Константин 32 1
|Коновалов Олег 14 1
|Ли Сергей 16 1
|Черкасов Илья 13 1
|Медведев Алексей 27 1
|Золотарева Юлия 2 1
|Мустафаев Тимур 13 1
|Фомин Антон 4 1
|Черников Александр 22 1
|Москвичев Евгений 11 1
|Кривошея Егор 2 1
|Танцырев Виктор 1 1
|Колесниченко Виктор 4 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Волков Михаил 61 1
|Кургузов Иван 7 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Оганесян Левон 5 1
|Ибрагимов Марат 2 1
|INFOLine-Аналитика 53 28
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 4
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
|ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
|Меркатус 1 1
|Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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