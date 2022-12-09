«М.Видео» и «Эльдорадо» больше не будет

«М.Видео» и «Эльдорадо» собираются объединить в один общий бренд. Эксперты считают такое решение логичным и уверены, что из-за объединения брендов количество магазинов сократится. Это не первый случай сокращение точек розницы. Так, около 150 магазинов закрыла DNS, а «Ситилинк» больше фокусируется на онлайн-продажах. Участники рынка считают, что тенденция по сокращению магазинов продолжится из-за снижения покупательского спроса.

Объединение магазинов

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединит магазины «М.Видео» и «Эльдорадо», пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании. Магазины получат новый объединенный бренд «Эльдорадо+М.Видео». Магазины под такой вывеской уже открыты, например, в Тольятти и Рязани.

В группе считают, что слияние брендов позволит привлечь новых покупателей, а посещаемость магазинов увеличится на 10–15%. Сейчас в компании проводят пилот такого объединения. По его итогам может быть принято решение о масштабировании слияния брендов. Так, по стране у группы открыт 601 магазин «М.Видео» и 647 магазинов «Эльдорадо» в 369 городах.

Объединение двух брендов по линии ИТ, логистики и маркетингу повлияло на экономическую эффективность группы, рассказал изданию главный операционный директор «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли.

Сокращение других точек

«М.Видео-Эльдорадо» не первый ритейлер электроники и бытовой техники, который сокращает свои точки. Например, в 2022 г. DNS закрыла около 150 магазинов в разных городах, а «Ситилинк» усилила онлайн-продажи. Представители компании отказались отвечать «Коммерсанту» на вопрос о сокращении количества магазинов.

«М.Видео» и «Эльдорадо» объединяются в один магазин

В МТС изданию подтвердили, что онлайн-продажи постепенно наращивают долю в общей структуре продаж. При этом 80% покупателей все же предпочитают забирать товар из магазина. В «Мегафоне» розницу считают основным каналом продаж. В 2022 г. оператор начал объединять сеть своих магазинов с Yota, это также предусматривает открытие новых совместных точек. Онлайн-продажи в «Мегафоне» также наращивают, рассказали «Коммерсанту» представители компании.

Как рассказал изданию управляющий партнер F+Tech Алексей Мельников, спрос на рынке потребительской электроники в 2022 г. сократится примерно на треть. А это в свою очередь приведет к трансформации розничного бизнеса. По его мнению, крупная розница в большей степени переориентируется на формат шоурумов и интернет-продажи.

Сократится ли количество магазинов

По словам собеседника «Коммерсанта» из крупного ритейлера, делить магазины на два бренда изначально было «странным решением». Он считает, что «М.Видео» сразу стоило объединить магазины.

Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision Безопасность

Как пояснил изданию гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, раньше «М.Видео» и «Эльдорадо» отвечали за разные сегменты. Первый сосредоточился на продаже дорогих товаров, а второй бренд на продаже бюджетной техники. Но из-за того, что многие иностранные бренды покинули российский рынок, разница между этими сегментами сгладилась, подчеркивает эксперт. Он считает, что часть магазинов группы (где в одном ТЦ присутствует сразу два бренда) закроется. Однако в «М.Видео-Эльдорадо» уверяют, что слияние брендов не затронет количество магазинов.

Позиция «М.Видео-Эльдорадо»

В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали CNews, что речь идет не об объединении двух розничных сетей, а об открытии тестовых магазинов нового совместного формата и только в двух городах (Рязань и Тольятти).

При этом по всей стране продолжают работать магазины в обычном формате под брендами «М.Видео» и «Эльдорадо» отдельно, в Рязани и Тольятти также под брендом «М.Видео». «По итогам пилотного периода и оценки обратной связи от потребителей мы примем решение о масштабировании именно нового формата магазинов», — заключили представители «М.Видео-Эльдорадо».