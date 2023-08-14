В России резко подорожали смартфоны. Цены взлетели более чем на 30%, и это лишь начало

В первом полугодии 2023 г. средняя цена смартфона в России выросла на 32% год к году. Они стали менее доступными для простых россиян, с учетом падения доходов и высокой инфляции. Эксперты винят во всем нестабильность рубля и считают, что в ближайшей перспективе цены на мобильники продолжат расти.

Не средство связи, а роскошь

Смартфоны становятся все менее доступными для россиян. В первой половине 2023 г. они подорожали в среднем на 32% год к году, согласно статистике GS Group, приведенной Forbes. Основная причина – это стремительное падение рубля – к моменту выхода материала он вплотную приблизился к отметке в 100 руб. за доллар.

За отчетный период в Россию было ввезено смартфонов на 314 млрд руб., что на 42% больше, чем годом ранее. Казалось бы, это можно считать успехом, особенно на фоне санкций, падения доходов населения и высокой инфляции, но на деле такой прирост – это следствие всего-навсего двух факторов – удорожания устройств и так называемого «эффекта низкой базы». В данном случае сравнение идет с первым полугодием 2022 г., не самым лучшим периодом в истории современной России, даже если смотреть по одному только мобильному рынку.

Так, в первой половине 2022 г. рынок этот сократился на 34% год к году. По этой причине рост в 2023 г. и выглядит столь солидным.

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Но на рынке смартфонов России есть и другие, более позитивные для россиян изменения. Если 2021 г. ранее 80% рынка (в денежном эквиваленте) удерживали Samsung, Xiaomi и Apple, то теперь часть выручки перешла к другим компаниям, в первую очередь китайским. Xiaomi за отчетный период удержала 19% рынка в деньгах, а ушедшие из страны Apple и Samsung благодаря параллельному импорту – 34% и 16% соответственно.

Когда не стоит радоваться цифрам

В количественном выражении, как и в денежном, российский рынок смартфонов по итогам первой половины 2023 г. тоже вырос – на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и тут причина все та же – годом ранее ситуация в стране не располагала ее жителей к замене смартфонов без видимых на то причин (поломка или утрата нынешнего мобильника).

Всего за отчетный период в Россию было ввезено 12,4 млн смартфонов иностранного производства – отечественные мобильники не продаются в свободной рознице и едва ли интересуют потребителя. Несмотря на 26-процентный рост, рынок в итоге показал значения, сравнимые с первой половиной 2017 г. другими словами, он откатился на шесть лет назад.

Apple является лидером рынка в денежном выражении, потому что ее iPhone с каждым годом стоят все дороже. Однако в натуральном (количественном) выражении ее нет даже в топ-3 – ее вытеснили китайские конкуренты, которым осталось выдавить из первой тройки лишь Samsung.

Apple заняла пятое место по продажам с долей всего 9,2%, пропустив вперед Tecno (9,2%) и Realme, которая блокирует свои телефоны в России (12,1%). Второе место у корейской Samsung с результатом 12,7%, а лидером рынка стала Xiaomi, которая вместе со своим дочерним брендом Redmi может похвастаться почти 28-процентной долей.

Что касается Apple, то доля ее продаж как в деньгах, так и в штуках, по итогам второй половины 2023 г. может сильно упасть. CNews писал, что многие ведомства начали запрещать своим сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях. О тотальном запрете iPhone в России речи пока нет, но Роскомнадзор уже заинтересовался этими устройствами.

Если не рубль, то что?

Глава аналитического центра холдинга GS Group Александр Сурков считает, что падение курса рубля не является основной причиной роста средней стоимости смартфонов в России, пишет Forbes. По его мнению, в первую очередь это зависит от того, что в России увеличился импорт более дорогих аппаратов, вследствие чего растут сегменты устройств среднего и топового уровней, а бюджетный сегмент напротив, сокращается.

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Также Сурков обращает внимание на удорожание средних цен почти у всех брендов и привел в пример iPhone. Мобильники компании Apple действительно ежегодно становятся дороже, почти не меняясь ни внешне, ни внутреннее, ни программно.

Samsung в России тоже перебирается в топовый сегмент, хотя у нее немало бюджетных моделей, но тут дело вовсе не в самой компании – дорогие устройства выгоднее ввозить по параллельному импорту в сравнении с дешевыми.

Китайские компании, официально присутствующие на российском рынке, напротив, стараются как можно быстрее захватить начальный сегмент российского рынка смартфонов. Эксперты GS Group отмечают, что в этом направлении работают, в числе прочих, Xiaomi, Infinix и Realme – их интересует ценовой сегмент от 10 до 30 тыс. руб.

Что именно в нем привлекает этих вендоров, доподлинно неизвестно. Однако современная российская действительность такова, что все больше россиян, столкнувшихся с необходимостью покупки нового смартфона, выбирают именно недорогие гаджеты. Связано это, опять же, с падением доходов, слабостью рубля и удорожанием мобильников, хотя власти уверены, что россияне просто опасаются слежки со стороны производителей дорогих смартфонов.

Или все-таки рубль

Многие опрошенные Forbes эксперты уверены, что именно курс рубля является основной причиной роста или падения российского рынка смартфонов. Более того, такого мнения придерживаются не сторонние аналитики, а непосредственные участники рынка – например, директор по продажам Tecno Виктор Колесниченко сообщил изданию, что если курс национальной валюты сохранится на столь же низком уровне, сколь и сейчас, как по отношению к доллару, так и по отношению к юаню, то в ближайшие три месяца мобильники снова подорожают, а количество акций сократится.

«Высока вероятность того, что такой тренд повлияет на покупательскую активность, и во втором полугодии 2023-го восстановление рынка замедлится», – подчеркнул Колесниченко. В том, что курс рубля играет на рынке смартфонов России очень важную роль, уверен и генеральный директор «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Также он сообщил изданию, что российскому ритейлу будут мешать еще и растущие транзакционные издержки операций с валютой.